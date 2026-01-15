„Je potřeba projevit aktivitu a snažit se do vedení strany přinést čerstvý vítr,“ říká Slovák v rozhovoru pro iDNES.cz.
Nepřišlo mi, že by Okamura zvládal Sněmovnu vést, už ve středu bylo vidět, že mu neustále někdo radí s protokolem.
Jeho politická kariéra nabrala rychlý spád. Ještě na podzim byl sedmadvacetiletý Štěpán Slovák politickým nováčkem z Luhačovic, pak se však díky preferenčním hlasům dostal do Sněmovny. Tento týden v...
