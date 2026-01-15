Vize je mít v příštích volbách 29 procent, říká kandidát na místopředsedu ODS

Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům přeskočil i lídra Stanislava Blahu. Volební štáb koalice SPOLU v Napajedlích. (4. října 2025) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Petr Skácel
  16:03
Jeho politická kariéra nabrala rychlý spád. Ještě na podzim byl sedmadvacetiletý Štěpán Slovák politickým nováčkem z Luhačovic, pak se však díky preferenčním hlasům dostal do Sněmovny. Tento týden v úterý byl zvolen předsedou krajské ODS, když neměl protikandidáta, a o víkendu se bude ucházet o pozici místopředsedy strany na kongresu v Praze.

„Je potřeba projevit aktivitu a snažit se do vedení strany přinést čerstvý vítr,“ říká Slovák v rozhovoru pro iDNES.cz.

Nepřišlo mi, že by Okamura zvládal Sněmovnu vést, už ve středu bylo vidět, že mu neustále někdo radí s protokolem.

