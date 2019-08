VIDEO: První odpočívky inspirované Rakouskem mají hrazdu i nabíječky

Jedná se přitom o pilotní projekt, stejnou podobu má v budoucnu mít zázemí pro řidiče podél všech českých dálnic. Inspirací je Rakousko. Odpočívky u Kurovic na Kroměřížsku vznikly spolu s dálnicí, ale dosud byly uzavřené, protože na nich chybělo vybavení.

„Jde o zcela nový formát na české dálniční síti, vzniklo zde totiž prefabrikované zařízení v antivandal provedení s automatickým WC, bez stálé obsluhy,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.

„ŘSD si objednalo výstavbu záchodu a jeho provoz po dobu pěti let, kdy veškeré služby kromě zimní údržby, oprav a provozu veřejného osvětlení zajišťuje externí společnost vysoutěžená v rámci otevřeného výběrového řízení,“ doplnil.

Odpočívky Kurovice nabízejí 90 parkovacích míst pro osobní a 40 pro nákladní automobily, osm míst mají vyhrazené autobusy a počítá se i se šesti karavany.

Kromě toalet jsou na nich automaty na nápoje a jídlo, nabíjecí box na mobily, dětské hřiště a cvičební prvky pro dospělé.

D55 má v budoucnu přes Zlínsko propojit Olomouc s Břeclaví a odvést z moravských měst a obcí například kamiony mířící z Polska do Rakouska.

V současnosti z dálnice funguje jen zhruba dvacetikilometrový úsek z Otrokovic do Říkovic u Přerova. Loni na podzim ale začala stavba jižní části dálničního obchvatu Otrokovic, která bude zprovozněná v roce 2021.

U dalšího pokračování dálnice do Babic zatím silničáři čekají na vydání územního rozhodnutí, o které přitom požádali předloni v prosinci.

Pravomocné stavební povolení už je naopak na úsek z Babic do Starého Města, který by měl začít vznikat v příštím roce, stejně jako další část do Moravského Písku. U Starého Města v trase dálnice pyrotechnici v minulých měsících při průzkumu našli nevybuchlou munici z druhé světové války.

Kromě Kurovic silničáři slibují také plnohodnotné zprovoznění odpočívek na D1 mezi Kroměříží a Brnem u Křenovic, kde kromě parkovacích ploch fungují zatím pouze mobilní toalety.

Benzinky zde chystá státem vlastněná společnost Čepro, která je provozovatelem sítě čerpacích stanic EuroOil. Řidiči jedoucí z Otrokovic do Brna i zpět v současnosti nemůžou tankovat na úseku dlouhém 55 respektive 75 kilometrů.