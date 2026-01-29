Třídění odpadu se zhoršilo. V běžných popelnicích končí zbytky z kuchyně

Milan Libiger
  12:25
Obyvatelé Zlína loni vyprodukovali 11 560 tun směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce Suchý důl. Téměř dvě třetiny z tohoto množství, přesně 63 procent, se však dalo využít. Vyplývá to ze statistického třídění odpadu, které pořádá radnice s Univerzitou Tomáše Bati.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Město Zlín

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Během čtyř loňských třídicích dnů se studenti probrali 1 200 tunami odpadu z 12 lokalit rodinných i bytových domů. Z Podvesné, Jaroslavic, Boněcka, Jižních Svahů či Padělků. Předtím se konalo třídění v roce 2019.

Mezi odpadem, který do černých popelnic nepatří, byl především bioodpad. Po městě je přitom přes 10 tisíc hnědých nádob na bioodpad, které jsou k mání zdarma.

Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše Bati. Studenti se probrali 1 200 tunami odpadu z 12 lokalit rodinných i bytových domů.V nádobě na směsný odpad byla mrtvá jehňata či svlečka hada. (2025)
Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše Bati. Studenti se probrali 1 200 tunami odpadu z 12 lokalit rodinných i bytových domů. Plasty nebo plechovku od piva našli v nádobě na bioodpad. (2025)
Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše Bati. Studenti se probrali 1 200 tunami odpadu z 12 lokalit rodinných i bytových domů. (2025)
Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše Bati. Studenti se probrali 1 200 tunami odpadu z 12 lokalit rodinných i bytových domů. (2025)
5 fotografií

„Odpad jde na skládku, kde zabírá místo a nemá žádné další využití. Přitom by tam v následujících letech mohlo být uloženo to, co jinak využít nejde. To je největší škoda,“ uvedla Agáta Zajíčková z radničního odboru životního prostředí a zemědělství.

Skládkování odpadu bude dražší

Skládka Suchý důl má kapacitu na dalších deset až dvacet let, ale mělo by na ní končit jenom to, co tam patří. Už proto, že se bude skládkování zdražovat a zpřísňovat.

„Od roku 2035 bude možné na skládkách ukládat pouze odpad, který není výhřevný a jinak využitelný. Je také stanovený limit, kolik ho může být z celkové produkce odpadu,“ řekl ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch.

Studenti se ve Zlíně probírali odpadky. Zjistili, že se lidem nechce třídit

Na skládce bude moci skončit jen 10 procent odpadu. To, co lidé nevytřídí, za ně bude dělat město, což má i ekonomický rozměr.

„Nejlevnější je, když to nemusíme dotřiďovat mechanicky. Ve městě je dostatečný počet kontejnerů, každý může vyhodit odpad odděleně,“ poznamenal Černoch. „Věřím, že se bude situace s tříděním postupně zlepšovat,“ doplnil.

Do hnědé popelnice patří i zbytky z kuchyně

Součástí skládky Suchý důl je navíc kompostárna, v níž se tuny bioodpadu zpracovávají. Jen loni vyprodukovala 1 180 tun kompostu, který si lidé odvezli.

„Pro občany máme tuto službu zdarma. I když jsou dané limity, máme ho takové množství, že je k volnému odběru,“ podotkla Zajíčková.

Bioodpad tvoří hlavně zelené zbytky z kuchyně, které jsou co do hmotnosti těžké. Vytváří ho každá domácnost a jeho množství roste. Když se začaly používat hnědé nádoby na bioodpad, lidé je plnili posekanou trávou, starým listím či větvemi, ovšem ne zbytky z kuchyně.

Třídění se zhoršuje

Jen pro srovnání: v roce 2019 bylo při posledním statistickém třídění ve směsném odpadu 57 procent odpadu, který bylo možné recyklovat. Třídicí kázeň lidí se tedy podle čísel zhoršuje.

Do černých popelnic házejí stále více nejen bioodpadu, ale také papíru, textilu a skla. A objevují se i křiklavé případy.

Obce musejí třídit textil. Je to zbytečné a zatěžující, oponují starostové

V nádobě na směsný odpad byla mrtvá jehňata či svlečka hada. Ale i v jiných nádobách jsou věci, které tam nepatří. V bioodpadu zavařené višně ve sklenici s kovovým víčkem, plechovka od piva, psí exkrementy v igelitovém pytlíku nebo kilo bonbonů v sáčku. V nádobě na papír zase pytel s plasty.

„Některým lidem je to jedno. Otevřou první popelnici, vhodí tam odpad a jdou dál,“ míní Zajíčková. „Argumentují tím, že platí za svoz odpadu, a když někdo chce, ať si to přebere. Kvůli tomu ale může být svoz odpadu dražší,“ upozornila.

Lépe třídí obyvatelé rodinných domů

Pokud jde o třídicí kázeň, tak je lepší u lidí, kteří bydlí v rodinných domech a jsou omezeni jednou černou popelnicí. Na sídlištích s většími černými kontejnery, kde je anonymita mnohem větší, obyvatelé třídí méně.

Každého loňského třídění se zúčastnilo v průměru pět studentů z různých fakult zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB). Jejich dojem byl spíše negativní. „Pohled na skládku a na to, co lidé vyhazují, je bolestně zarážející,“ uvedla studentka oboru ochrana životního prostředí Karolína Dyjáková.

Češi třídí odpad stále víc, přesto končí na skládce. Firmám se to vyplatí

„Přesně to však bylo cílem. Nejen zmapovat netříděný odpad, ale zanechat v lidech celoživotní stopu týkající se reality odpadu,“ podotkla Zuzana Barbuščáková, která působí na Ústavu chemie fakulty technologické zlínské univerzity a ve studentském spolku UTB za klima. „Ta je bude motivovat nejen v jejich vlastním chování, ale věřím, že v duchu hesla ‚změnou sebe měním tebe‘ budou měnit i své okolí.“

Podle odborníků z UTB pomůže situaci zlepšit jen osvěta. K ní přispívají i exkurze školáků na třídicích linkách technických služeb nebo Suchém dole.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost....

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba...

Slovácko jde za záchranou bez posil. Skuhravý své hráče burcuje: Ať mají koule

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC...

Zatímco ostravský Baník se na jarní záchranářskou bitvu vyzbrojil devíti posilami zvučných jmen a čtyři nováčci nastoupili v generálce, Slovácko vyběhne do nedělního domácího duelu dvou posledních...

29. ledna 2026  11:11

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

28. ledna 2026  15:55

Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, může za to ptačí chřipka

Hasiči z Kvasic na Kroměřížsku opakovaně zasahovali na řece Moravě kvůli...

Na řece Moravě v Kvasicích na Kroměřížsku uhynulo v uplynulých dnech několik labutí. Laboratorní testy prokázaly, že příčinou jejich úmrtí byla ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který...

28. ledna 2026  11:24

Jak dostavět fotbalový stadion? Zlínu to ukáže celková architektonická studie

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Město Zlín jako majitel investuje do fotbalového stadionu miliony korun, aby byly splněny podmínky fotbalové asociace a zlepšil se komfort hráčů i diváků. Uvažovalo o dostavbě východní tribuny, čímž...

28. ledna 2026  9:14

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...

Zlínští motoristé si zvykají na to, že každé léto je hlavní průtah krajským městem v některé části rozkopaný. Silničáři na něm vyměňují povrch, přičemž v posledních letech zvládli opravit hlavní tah...

28. ledna 2026  8:57

Odvolaný šéf Kovedu v krajské dopravní firmě zůstal. Vede teď nový odbor

S krajskou kartou Zetka zatím cestující zaplatí v linkových autobusech a ve...

Bývalý jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář ztratil důvěru vedení kraje a byl proto před koncem loňského roku odvolán. Přesto ve firmě, která se zabývá organizací veřejné dopravy, opět...

27. ledna 2026  16:09

Kde se narodíme a prožijeme dětství, je určující, říkal zlínský rodák Jirků

Boris Jirků (2019)

Světově uznávaný umělec, který zaujal ilustracemi ke knihám Sto roků samoty od kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze nebo k románu Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Významný pedagog....

27. ledna 2026  12:53

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:09

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

26. ledna 2026  15:51

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset...

26. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  12:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Populace hrabošů ve Zlínském kraji prudce roste. Hrozí, že zničí úrodu

Hraboš polní

Když se v minulých letech přemnožili hraboši polní, způsobili zemědělcům velké škody. Na polích Zemědělského obchodního družstva Rataje poničili až polovinu úrody. Nejhorší byl rok 2019 a přelom let...

26. ledna 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.