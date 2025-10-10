Atmosféra strachu na zlínské hygieně. Odbory vyzvaly ředitelku k rezignaci

Jana Fuksová
  12:48
Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k rezignaci. Pokud nevyslyší jejich výzvu, chtějí se obrátit na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby ji odvolal.

Podle odborářů ředitelka Sedláčková obchází zákon při výběrových řízeních, nastavila nerovné podmínky odměňování, porušuje etický kodex a nehospodárně nakládá s financemi. Při kontrolách ve firmách se pracovníci hygieny opakovaně setkávají s kritikou.

„Situace už dospěla do kritického okamžiku. Lidé chodí s pláčem do zaměstnání a mají strach, že budou s paní ředitelkou konfrontováni,“ konstatoval právník zlínské hygieny Martin Hába.

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. (10. října 2025)
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. Na snímku předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. (10. října 2025)
Odbory Krajské hygienické stanice Zlín vyzvaly ředitelku Evu Sedláčkovou k rezignaci. Na snímku uprostřed předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. (10. října 2025)
„Na stanici nefungují principy právního státu a neexistuje žádný respekt k právu. Obracejí se na nás zaměstnanci s tím, že jsou ze strany ředitelky šikanováni,“ přiblížil.

„Jsou zde dosazovány osoby bez potřebné praxe. Brzy se bude u soudu projednávat dokonce správní žaloba, která se jednoho takového případu týká,“ doplnila odborářka Marie Zuzaníková.

Šikana i nerovné odměny. Na šéfku hygieny si podřízení stěžovali na ministerstvu

Odboráři také poukazují na to, že se v terénu setkávají s negativními reakcemi v souvislosti s kauzami spojenými se Sedláčkovou. Policie se totiž stále zabývá její údajnou dopravní nehodou, při které podle médií v březnu srazila služebním vozem motorkáře a od nehody ujela.

Její jméno se také objevilo v kauze kolem poslankyně Margity Balaštíkové. Policie prověřuje, zda využila své kontakty na zlínské hygieniky, aby tak poškodila firmu bývalého manžela.

Redakce iDNES.cz oslovila také ředitelku Krajské hygienické stanice Evu Sedláčkovou. Na její vyjádření k situaci zatím čeká.

Trestní oznámení na policii

„Zaměstnanci v terénu jdou kontrolovat osobu a jsou vystaveni tlaku a konfrontaci s ohledem na mediální kauzy, které se týkají paní ředitelky,“ vysvětlil Hába.

„Není možné, aby byla činnost hygieny stále zpochybňovaná. Slyšeli jsme to nejen tady ve Zlíně, ale i na celostátní úrovni. Hlavní hygienička dostala takové podněty i od jiných krajů. Je to devastace práce zaměstnanců,“ zdůraznila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Odboráři sdělili, že na zlínské hygieně panuje toxické prostředí, že odcházejí kvalifikovaní odborníci a že na problémy upozorňují už delší dobu. Obrátili se na ministerstvo zdravotnictví i státního tajemníka a letos v dubnu také na policii.

Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek

„Když podáte stížnost na ředitele hygieny ke státnímu tajemníkovi a ten místo toho, aby ji řešil, tak ji vrátí k prošetření přímo ředitelce, tak postupuje v rozporu s právními předpisy,“ přiblížil Hába.

Stížnost podle něj nemůže vyřizovat ten, vůči komu směřuje. „A když se nám nedostalo odpovědi od nejvyššího státního tajemníka, tak jsme vyžili poslední legální možnosti a obrátili se na policii,“ dodal právník.

Ministerstvo zdravotnictví se stížnostmi z krajské hygieny ve Zlíně v minulosti zabývalo. Sedláčková ji vede od roku 2016 a za tu dobu na ni přišlo pět podnětů. Týkaly se systému odměňování, vedení správního řízení a komunikace a spolupráce s odborovou organizací.

Ministerstvo provádí kontrolu

„Některé byly shledány jako důvodné nebo částečně důvodné, u těchto stížností byla ze strany ministerstva zjednána náprava. Dvě stížnosti byly jako nedůvodné zamítnuty,“ upřesnil mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Ministr Válek i hlavní hygienička už v minulosti Sedláčkovou vyzvali k rezignaci. Na zlínské hygieně nyní probíhá veřejnosprávní kontrola ministerstva zdravotnictví a služebněprávní kontrola ministerstva vnitra.

„Usilujeme o to, aby byla tato záležitost co nejdříve uzavřena. Předpokládáme, že všechny kontroly budou v dohledné době ukončeny a nejpozději do konce roku bude celá záležitost uzavřena,“ doplnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

