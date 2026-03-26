„Přibývá dioptrických vad u dětí, hlavně krátkozrakosti. Negativní vliv mají mobilní telefony, tablety a monitory, taková ta „elektronická chůvička“, kterou dětem nabízíme. Proto radíme u dětí do 15 let co nejvíce omezit práci do blízka a strávit každý den dvě tři hodiny venku na denním světle,“ poukázal zlínský oční lékař Karel Pavelka.
Při krátkozrakosti školáci dobře vidí nablízko, ale mají problém s viděním do dálky. Rodiče menších dětí, které tyto příznaky ještě neumí samy rozlišit, to poznají třeba podle častého mrkání, držení obrazovky příliš blízko k obličeji nebo opakujících se bolestí hlavy.
„Nárůst krátkozrakosti u dětí je celosvětový problém a už se považuje za civilizační oční dioptrickou vadu,“ upozornil také oftalmolog Lubomír Páter ze Zlína.
Podle odhadů bude polovina populace krátkozraká, varuje primářka
S nárůstem těchto problémů stoupá i poptávka po očním vyšetření.„Největší nedostatek je v dětské oftalmologii, kde je stále méně specialistů schopných zajistit včasnou diagnostiku a léčbu očních problémů u dětí,“ poukázal přednosta sítě očních klinik Gemini a zlínský oční lékař Pavel Stodůlka.
Čím dál více jsou proto potřeba lékaři, kteří se věnují i dětským pacientům. Ne každý oční lékař totiž dětské pacienty přijímá. A to přesto, že každý atestovaný oční lékař je schopný vyšetřit pacienta v jakémkoliv věku, tedy se nerozlišuje lékař pro dospělé a pro děti.
Speciální přístup
„Vyšetření dětí je specifické – vyžaduje odlišný přístup, více času, trpělivosti, zkušeností s dětskou psychologií a také speciální přístrojové vybavení. Ne každý oftalmolog se cítí v této oblasti jistý nebo má vhodné podmínky. Proto se část lékařů věnuje převážně dospělým pacientům a dětské nepřijímá,“ vysvětlila primářka oční kliniky Gemini Vyškov Zuzana Prachařová.
Ve Zlínském kraji se ale většina oftalmologů věnuje dospělým i dětem. Čekací doby na vyšetření jsou u obou věkových kategorií stejné a pohybují se nejčastěji od dvou do tří měsíců.
Na vyšetření očí čekají někteří lidé i pět měsíců, lékařů je však prý dost
Mimo dva zmíněné lékaře má zavedenou praxi ve Zlíně například Tomáš Kuběna, který navazuje na práci svého otce Karla Kuběny. V ordinaci provádí standardní vyšetření, tedy základní oční vyšetření všech očních onemocnění a úrazů od novorozeneckého věku až po nejstarší věkovou skupinu. Kapacity má sice obsazené, ale nové dětské pacienty přijímá, a to ve věku od jednoho roku do patnácti let.
Dětem od čtyř let se věnuje rovněž Andrea Křížová v Kroměříži a dětem od dvou let také oční lékařka Lenka Sládková v Uherském Hradišti. Lékařka Šárka Šajtarová dokonce v Očním centru v Rožnově pod Radhoštěm vyšetřuje i předčasně narozené děti a kojence.
Delší čas na vyšetření
Pro zájemce ze Vsetína a okolí mají své ordinace otevřené čtyři lékaři. Například oftalmoložka Stanislava Goldefusová ale už dva roky nové pacienty nepřijímá, jelikož je v důchodovém věku.
„Objednací doby jsou u nás okolo čtyř až pěti měsíců. Poslední roky se doba prodloužila, zejména proto, že pacienty vyšetřujeme delší dobu, jsou větší nároky na léčbu, využíváme nové přístroje,“ přiblížila lékařka.
Děti trápí šilhání a tupozrakost, v Přerově jich ošetří přes 200 za měsíc
Počet dětských pacientů se podle ní zvýšil i proto, že pediatři při pravidelných kontrolách používají přístroje pro odhalení očních vad u malých dětí. Díky tomu je pak při podezření posílají do ordinací specialistů v dřívějším věku, než tomu bylo v minulosti.
„Myslím si, že Zlínský kraj je očními lékaři, a to i dětskými, pokrytý poměrně dobře. Je tady znát dlouhodobá dobře nastavená péče, která je historicky spojená s lékařskými kapacitami v oboru, třeba panem doktorem Kuběnou a podobně,“ dodal Pavelka.