Očkování bez registrace umožní i Zlínský kraj, objednal tisíc vakcín

Plnou ochranu proti covidu-19 má 216 tisíc obyvatel. Mezi nemocnými zatím nebyla potvrzena mutace delta.

„Máme objednaných tisíc jednorázových vakcín a nyní budeme upřesňovat s nemocnicemi, na kterých očkovacích místech bychom začali,“ upřesnil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. „Vidíme velký tlak a po úspěchu v Praze chceme tuto možnost také nabídnout,“ vysvětlil.

Očkování bez předchozí registrace spustila na hlavním nádraží a v obchodním centru na začátku minulého týdne Praha, v polovině týdne bude možné i v nákupním centru v Brně a Ostravě, chystá se Plzeňský kraj.



Zlínské hejtmanství pořídilo pro očkování bez registrace jednorázovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson, kterou dosud používali většinou praktičtí lékaři ve svých ambulancích. Její výhodou je, že pro ochranu proti covidu-19 stačí jedna dávka. Není u ní ale možné očkování dětí a mladých lidí do 18 let.

Očkování bez registrace nabídnou některá současná centra a začít by mohlo na konci příštího týdne nebo v začátku dalšího. Zájem poskytovat tuto službu mají ve Zlíně nebo Luhačovicích.

„V PSG aréně ve Zlíně začneme očkovat bez nutnosti registrace v nejbližších dnech,“ naznačil hejtman Radim Holiš. „Po jejím uzavření, což bude přibližně v polovině srpna, otevřeme nové očkovací místo blíže lidem, například v obchodním domě. Nyní hledáme nejvhodnější podmínky,“ dodal.

„Pokud to bude možné, zapojíme se. Personál bychom posílili, to by nemusel být problém,“ potvrdila administrativní pracovnice luhačovického očkovacího centra Kristýna Křížková.

Baťova nemocnice teď hledá možnosti, jak logisticky dva proudy návštěvníků v PSG aréně vyřeší. Zvažují se oddělené koridory pro registrované a pro neregistrované, nebo také oddělené časy očkování. Tuto variantu očkování prověřuje i Kroměřížská nemocnice.

Například v Uherskohradišťské nemocnici ale o této variantě neuvažují a očkovat budou jako dosud až po registraci. Ve Vsetínské nemocnici se na tuto možnost také nepřipravují, protože je formálně nikdo neoslovil.

Naočkovaná je více než třetina obyvatel kraje

„Technicky to není problém. Rozdíl je v tom, že část údajů, kterou vloží klient již při registraci do systému, bude muset být vkládána až na očkovacím místě,“ upozornil náměstek Martin Metelka. „Tím se prodlouží čas vlastního procesu. Zkomplikuje se logistika skladování a dostupnosti vakcín, neboť nebude předem znám počet zájemců o očkování na daný den nebo týden.“

V současné době je v kraji podle dat ministerstva zdravotnictví plně naočkovaných zhruba 37 procent obyvatel, tedy 216 tisíc lidí. Z nich je 63 tisíc v nejrizikovějším věku nad 70 let. První dávku má za sebou téměř 277 tisíc osob, z toho pět tisíc jsou děti a mládež do 17 let.

Zájemci mají k dispozici osm očkovacích center ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně, Luhačovicích, Uherském Brodě a Valašském Meziříčí. Čekací doba na očkování je aktuálně nanejvýš týden od provedení registrace. Nově zaregistrovaní dostávají termín druhé dávky 21 dní po první dávce.

Zdravotníci už očkují také děti od 12 let, kde je nezbytná přítomnost pediatra. Na termín očkování před víkendem čekalo zhruba 540 zájemců nad 16 let a 135 mladších dětí.

Za poslední týden přibylo ve Zlínském kraji šest nemocných s nákazou covid-19 na 100 tisíc obyvatel. Denně se tak objevují jednotky případů. U dvanácti osob mají hygienici podezření na mutaci delta. Odborná laboratoř v Praze ale toto podezření zatím nepotvrdila.

„Ve třech případech se jedná o importovaná onemocnění, ve třech případech zdroj nákazy nebyl verifikován. Pak hovoříme o možném komunitním šíření onemocnění,“ upozornila mluvčí krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.