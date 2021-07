Nejochotněji se v kraji očkují Zlíňané, nejmenší zájem je v Rožnově a okolí

Podle nově rozšířených informací portálu Covid Report má právě Zlín jako obec s rozšířenou působností (ORP), pod niž patří tři desítky menších obcí, nejvíce naočkovaných obyvatel v kraji. První dávku mělo v úterý 53 procent z nich, druhou 44.

„Pokud je to více než polovina, tak je to pěkné. Čísla ale nesledujeme, obyvatele jsme už dříve opakovaně vyzývali, aby se naočkovat nechali. Je na každém, aby si ujasnil, že to dává smysl a že to má mnoho výhod,“ konstatoval primátor Zlína Jiří Korec.

Covid report získává data ve spolupráci s Ústavem zdravotních informací a statistiky a platformou Mobilní Rozhlas.



Stránky jsou veřejně přístupné a u obcí sledují i aktuální počty nakažených. Ty se teď pohybují v jednotkách případů. Krajští hygienici ale dostali v úterý po dvou týdnech výsledky několika vzorků s podezřením na nakažlivější delta mutaci.

Proočkovanost ve Zlínském kraji obyvatelé s 1. / 2. dávkou v procentech

Zlín 53 / 44 Vsetín 44 / 36 Uherské Hradiště 51 / 42 Kroměříž 48 / 40 Uherský Brod 49 / 38 Rožnov pod Radhoštěm 42 / 36 Otrokovice 49 / 41 Valašské Meziříčí 46 / 39 Holešov 48 / 39 Bystřice pod Hostýnem 43 / 35 Vizovice 47 / 39 Luhačovice 52 / 42 Valašské Klobouky 45 / 35 Zlínský kraj 48 / 39 zdroj: COVID report, data k 20. červenci (údaje jsou vždy za celé ORP)

„Máme šest potvrzených případů, z nichž ve dvou šlo o import ze zahraničí, ve čtyřech o komunitní přenos. Dalších 26 podezření laboratoř vyhodnocuje,“ informovala mluvčí krajské hygieny Vendula Ševčíková.

Přes polovinu obyvatel naočkovaných alespoň první dávkou už se vedle Zlína dostaly i správní obvody Luhačovice a Uherské Hradiště.

Naopak nejmenší podíl obyvatel má vakcínu v okolí Rožnova pod Radhoštěm, kde mělo první dávku 42 procent. O trochu lépe jsou na tom Bystřice pod Hostýnem a Valašské Klobouky.

Podle Rady vlády pro zdravotní rizika je nejméně očkovaných proti covidu19 nad 60 let v některých příhraničních regionech v Moravskoslezském, Zlínském a Plzeňském kraji.

Krajský koordinátor očkování Jiří Lučan už dříve potvrdil, že v patnácti obcích je proočkovanost nižší než 40 procent. Proto kraj zvažuje, jestli by pomohl poslat do okrajových obcí mobilní očkovací týmy.

„Bavíme se o tom se starosty, někteří jsou tomu naklonění, jiní ale říkají, že jsou natolik odlehlí a v bezpečí, že by takovou službu obyvatelé nevyužili,“ vysvětlil Lučan.

V příhraničních obcích na Kroměřížsku nebo Valašsku jsou také přesvědčení, že lidé, kteří se naočkovat chtěli, už to udělali.



Lidé prý o mobilní očkovací týmy nestojí

„Se staršími lidmi nad 80 let byl problém ze začátku, než se vakcína dostala do ordinací. Od té doby, co naši dva obvodní lékaři očkují, tak to postoupilo a ti nejstarší, kteří měli zájem, už jsou očkovaní. Mladší kolem šedesáti sedmdesáti let si zajedou i do Kroměříže do centra,“ vysvětlil místostarosta obce Morkovice-Slížany Zdeněk Frkal.

Žádosti od obyvatel o mobilní tým neevidují ani na Valašsku. „My jsme ve Valašském Meziříčí za pětadvacet minut, a co se týče starších lidí, ty očkoval náš lékař. Jsme sice na periferii kraje, ale odstrčení nejsme,“ potvrdil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Celý Zlínský kraj je zhruba v polovině tabulky proočkovanosti regionů. Jednu dávku mělo v úterý 48 procent obyvatel. „Z mého pohledu je to optimální stav, všechny kraje jsou na tom podobně. Navíc se to týden od týdne mění, my jsme třeba před čtrnácti dny byli nad republikovým průměrem,“ upozornil Lučan.

Některé kraje, například Jihomoravský, Jihočeský nebo Královéhradecký mají v současnosti už více než polovinu naočkovaných první dávkou. Celorepublikový průměr byl 51 procent.