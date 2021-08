Očkovací týmy vyrážejí na Valašsko, během dvou dnů zvládnou čtyři místa

„Chceme tímto dostat očkování k lidem, kteří se nemohou z nějakého důvodu dostavit do očkovacích míst. Mobilní týmy proto vyrazí do vzdálenějších obcí v kraji,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Půjdeme do míst, kde máme nejmenší proočkovanost. Nerad bych se dočkal opětovného zavírání škol. Každý si musí uvědomit, co je ve hře,“ dodal.

Zdravotníci budou k dispozici v pondělí v Prostřední Bečvě, a to od 9 do 11 hodin na obecním úřadě, a v Rožnově pod Radhoštěm od 12 do 15 hodin na Masarykově náměstí.

Mezi zájemce se vydají i v úterý – do obce Karolinka, kde budou vakcínu podávat na Radničním náměstí od 9 do 12, případně 14 hodin. Ve středu přijdou na řadu obyvatelé Valašských Klobouk, konkrétně na Masarykově náměstí od 9 do 12 hodin.

Zájemci mohou přijít bez předchozí registrace v centrálním systému. „Další termíny a místa ještě domlouváme. Chystáme také otevření nových očkovacích míst pro očkování bez registrace,“ doplnil Holiš.