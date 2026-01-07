Policie obvinila ředitelku zlínské hygieny kvůli ujetí od nehody s motorkářem

Na obvinění upozornil Český rozhlas i Seznam Zprávy.
„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. 3. 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ řekla zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková a doplnila, že policie ve středu k věci vydá tiskovou zprávu.
Informaci o obvinění potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. „Ano, můžeme potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví má informaci od paní ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k dispozici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch situaci sleduje a je připraven se jí osobně věnovat v návaznosti na výsledky probíhajícího šetření,“ uvedla mluvčí ministerstva Renata Povolná.
„Jedná se o případ, který je v současné době předmětem šetření Policie ČR pro podezření na ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s dopravní nehodou. Z dosavadních informací vyplývá, že událost nemá souvislost s výkonem její funkce a jde o soukromou záležitost dotčené osoby. Ministerstvo v tuto chvíli vyčkává na další postup a na závěry policie,“ dodala Povolná.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí).
Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr.
Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.