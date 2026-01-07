Policie obvinila ředitelku zlínské hygieny kvůli ujetí od nehody s motorkářem

Autor: ,
  17:55
Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Vyšetřovatelé ji stíhají pro neúmyslný trestný čin ublížení na zdraví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

Na obvinění upozornil Český rozhlas i Seznam Zprávy.

„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. 3. 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ řekla zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková a doplnila, že policie ve středu k věci vydá tiskovou zprávu.

Informaci o obvinění potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. „Ano, můžeme potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví má informaci od paní ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k dispozici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch situaci sleduje a je připraven se jí osobně věnovat v návaznosti na výsledky probíhajícího šetření,“ uvedla mluvčí ministerstva Renata Povolná.

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

„Jedná se o případ, který je v současné době předmětem šetření Policie ČR pro podezření na ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s dopravní nehodou. Z dosavadních informací vyplývá, že událost nemá souvislost s výkonem její funkce a jde o soukromou záležitost dotčené osoby. Ministerstvo v tuto chvíli vyčkává na další postup a na závěry policie,“ dodala Povolná.

Šikana i nerovné odměny. Na šéfku hygieny si podřízení stěžovali na ministerstvu

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí).

Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Šéfka hygieny zpochybnila zprávu, že zavinila nehodu a ujela. Žádají její konec

Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr.

Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

Policie obvinila ředitelku zlínské hygieny kvůli ujetí od nehody s motorkářem

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  17:55

Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli...

7. ledna 2026  15:18

Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl....

U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který...

7. ledna 2026  14:36

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52

V Rožnově a Uherském Brodě skončila pohotovost. Obyvatelé musejí jinam

Dětská pohotovostní služba v Baťově nemocnici ve Zlíně. (leden 2023)

V týdnu, o víkendech i svátcích našli lékaře mimo běžnou ordinační dobu v budově polikliniky. Teď musejí v případě akutního zhoršení zdraví sednout do auta a na pohotovost dojet do 19 kilometrů...

7. ledna 2026  9:19

Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií...

6. ledna 2026  16:19

Maminky mají nárok na tři návštěvy porodní asistentky, platí to pojišťovna

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Každá maminka má od nového roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí. Uhradí je pojišťovna. Pro novopečené maminky je to velký posun. Dosud totiž platilo, že domluvit si...

6. ledna 2026  11:50

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  15:52

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město bylo dva dny bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. V dnešním mrazivém počasí nebylo...

5. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  13:10

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.