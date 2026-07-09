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Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z jedné budovy se rozšířil na sousední. Komplex známý jako Svit založil obuvnický génius Tomáš Baťa, který městu vtiskl jedinečnou podobu. Podívejte se na dílo zkázy ve fotografiích.
Autor: ČTK
Požár v bývalém baťovském areálu vypukl po osmé ráno a ani po několika hodinách se jej hasičům nedaří zkrotit. Naopak oheň se stále šíří a narušil statiku budovy, jejíž část se zřítila.
Autor: Pavel Stojar
V areálu je také Muzeum obuvnictví, lidé zde najdou i řadu služeb. Oblíbená je taktéž kavárna v nejvyšším patře.
Autor: Pavel Stojar
Požár narušil statiku jedné z budov, jejíž severní část se zřítila okolo 13. hodiny.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
O dvě hodiny padla i západní strana zasažené budovy. Polovina stále stojí.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Oheň se rozšířil z devátého patra i do osmého, sedmého a na střechu. Jestli se dál rozšíří přes stupačky, je těžko říci, popsal kolem poledne mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Navzdory úsilí hasičů se požár rozšířil také na střechu blízké budovy 32, ve které sídlí pošta, různé obchody a provozovny.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Zaměstnanci krajského úřadu postupně opustili 21. budovu, která se nachází nedaleko.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Kraj vlastní budovy 21, 22, 23 a 15. Všichni krajští zaměstnanci, kteří tam mají kanceláře, odešli domů. Celkově se to týká zhruba 500 lidí.
Autor: ČTK
Obuvnická firma Vasky mladého podnikatele Václava Staňka v areálu skladovala své výrobky. Podle Staňka oheň zničil 75 tisíc párů obuvi a způsobil škody za 100 milionů korun.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Zasažená budova patří realitní společnosti Cream, která využívá poslední patro budovy. Podle ředitele firmy Martina Jarolíma se všechny zaměstnance včas podařilo evakuovat.
Autor: Salač Jan, MAFRA
K požáru vyjížděly také posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.
Autor: ČTK
Postupně bylo na místě nasazených více než 40 jednotek hasičů. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka potrvá likvidace požáru minimálně do pátku.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Areálem se dá projet jen kolem budovy krajského úřadu. Řidiči se nedostanou ani na velké veřejné parkoviště společnosti Cream, kde parkují desítky aut. Musejí počkat, až skončí zásah.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Do hašení se zapojily i vrtulníky, které z velkých vaků svrhávají na místo požáru vodu.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Požár zničil i obsah skladu Nadace Tomáše Bati, která letos organizuje oslavy 150. výročí narození podnikatele. Organizace uchovávala své publikace ve 34. budově bývalého baťovského areálu.
Autor: ČTK
„Stojíme právě u budovy a díváme se na tu zkázu. Byly to všechny tituly z naší produkce, asi 48 palet a 30 tisíc knížek. Bohužel i starší tituly, které už byly docela vzácné,“ neskrývá smutek Jakub Malovaný z nadace. Jen zlomek se zachoval v prodejně v Baťově vile.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Pro obyvatele Zlína je bývalý průmyslový komplex známý jako Svit. Tak se areál jmenoval za socialismu.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Obuvnické impérium založili na zlínském náměstí v roce 1894 sourozenci Baťovi, Antonín, Anna a Tomáš jako obuvnickou dílnu. Později se stal jediným majitelem firmy Tomáš Baťa.
Autor: Salač Jan, MAFRA
První tovární budovy vznikly roku 1906, další v roce 1918. O šest let později začala přestavba stávající továrny, staré budovy zbourali a nahradili je novými.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Ředitelství firmy Baťa sídlilo v budově 21. Budova 34, kterou decimuje požár a jejíž část se zřítila, je od ní vzdálena zhruba sto metrů.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Tomáš Baťa se inspiroval v zahraničí a tovární budovy založil na modulech o rozměrech 6,15 x 6,15 metru (tedy 20 x 20 amerických stop).
Autor: Salač Jan, MAFRA
Baťův podnik v roce 1945 znárodnili a v roce 1949 přejmenovali na Svit. Dlouhé roky po sametové revoluci byl areál továrny, která stojí netypicky v samém srdci města, zavřený, rozprodávaly se budovy a majetek.
Autor: Salač Jan, MAFRA
První výraznější oživení nastalo, až když v roce 2004 zrekonstruovali slavný Baťův mrakodrap „jednadvacítka“, nejvyšší budovu 1. republiky. Do reprezentativní budovy se pak nastěhoval finanční a krajský úřad.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Hasiči kvůli požáru nejprve vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Následně ho zvýšili na čtvrtý, který je nejzávažnější a platí jen při mimořádných událostech.
Autor: Salač Jan, MAFRA