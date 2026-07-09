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OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

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  18:22
Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července... Hasiči bojují s požárem budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.... Hasiči bojují s požárem budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně.... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července... Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července... Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském... Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl...
Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z jedné budovy se rozšířil na sousední. Komplex známý jako Svit založil obuvnický génius Tomáš Baťa, který městu vtiskl jedinečnou podobu. Podívejte se na dílo zkázy ve fotografiích.

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OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

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