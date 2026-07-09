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„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Co čeká firmu a zákazníky?
Letos v únoru to bylo deset let, co Václav Staněk založil obuvnickou firmu Vasky. Tehdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby si jeho firma našla své zákazníky. Teď se ovšem potýká se situací, jíž...
OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky
Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z...
Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
Zpočátku to vypadalo, že by se budova 34 dala zachránit. Když se ale začaly plameny šířit, bylo zřejmé, že půjde k zemi. Zabránit by tomu mohlo jen stabilní hasicí zařízení ve stropech, které však v...
Ekoložka, dobrovolnice i fanynka rocku a rapu. Jaká je Linda Nosková mimo kurt
Linda Nosková prožívá životní turnaj. Ve 21 letech postoupila do finále Wimbledonu, kde ji čeká český souboj s Karolínou Muchovou. Na kurtu patří mezi největší talenty. Přestože její život patří...
OBRAZEM: Od prvních plamenů k totální devastaci zlínského giganta
Ničivý požár v baťovském areálu ve Zlíně začal nenápadně. Zasáhl horní patra jedenáctipodlažní budovy z 50. let, která je nejmohutnější stavbou ve městě. Během několika hodin se ale oheň rozšířil a...
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma
Rozsáhlý požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně zasáhl také českou cyklistickou značku Equator Cycling. Ta se zaměřuje na výrobu a kompletaci prémiových jízdních kol, včetně vlastních karbonových...
Majitel shořelé budovy: Startovala oprava, vše přišlo vniveč. Ladem to nezůstane
Společnost Cream vlastní v bývalém baťovském areálu ve Zlíně přibližně 60 procent nemovitostí a je tamním nejsilnějším hráčem. Od čtvrtečního rána řeší problém s budovou číslo 34, která téměř celá...
Omezení dopravy v okolí požáru potrvá i o víkendu. Úřady a muzeum zůstávají zavřené
Hasiči budou na místě požáru ve zlínském baťovském areálu až do pondělí. Z důvodu bezpečnosti veřejnosti a plynulého průběhu zásahu proto pokračuje omezení pohybu chodců a vozidel v okolí 34. budovy....
Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek
Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o...
VIDEO: Uvnitř hořící budovy. Dron ve Zlíně zachytil zkázu po zřícení první části
Záběry z dronu při průletu hořící budovou ve Zlíně krátce po čtvrtečním zřícení její severní části zveřejnili hasiči. Unikátní obrázky ukazují plameny, zničené zakouřené prostory plné prachu a suti i...
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Výjimečná stavba, symbol areálu, popisují historici zničenou budovu ve Zlíně
Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, řekla historička umění Lucie...
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...