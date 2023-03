První poválečná čtvrť v zemi vznikla ve Zlíně, Obeciny teď čeká obnova

V plánech pokračují, přestože dotační program, z něhož město chtělo proměnu částečně zaplatit, stát nečekaně zrušil.

„Je to tak, ale budeme hledat další program. A budeme alespoň připravení,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města (KAM) Zlína Jindřich Nový. „Obeciny jsou jednou z nejkvalitnějších a nejhodnotnějších čtvrtí ve Zlíně a okolí. Anketa, kterou jsme tady před časem uskutečnili, měla velký ohlas. Vzbudila zájem a přinesla konstruktivní připomínky.“

V cihlových třípodlažních domech dnes bydlí přes 2 400 lidí různého věku. Řada rodin patří mezi starousedlíky a pamatuje si, jak se byty po druhé světové válce začaly mezi ulicí Vizovická a Štefánikova stavět. Někteří také s výstavbou pomáhali.

Čtvrť urbanisticky navrhl architekt Vladimír Kubečka, řešení bytů pak bylo dílem Vladimíra Karfíka. Každý dům má šest bytů, vznikaly postupně od roku 1947 do roku 1974 a dohromady bylo postaveno dvacet řad a 600 bytů. Mezi jednotlivými řadami domů jsou ve vnitroblocích zelené plochy, stromy, dětská hřiště, parkovací stání, chodníky.

Součástí sídliště je i obchod, restaurace, kavárna a masna, stále funguje i klub U zeleného stromu a v jednom z domů sídlí mateřská škola pro děti se zrakovým postižením. Nad některými vchody zůstala i specifická domovní znamení vytvořená studenty zlínské uměleckoprůmyslové školy, která zobrazují například sluneční znamení. Celá čtvrť je součástí městské památkové zóny.

„Je dobře, že se po padesáti letech tady něco udělá. Mohlo to být dřív,“ poukázala při debatě o novém projektu jedna ze starších obyvatelek Obecin.

Architekti zatím představili první nezávazný dokument, ze kterého teprve budou tvořit jednotlivé etapy. Při jeho vytváření vycházeli také z výsledků zmíněné ankety.

„Tři čtvrtiny respondentů mezi přednosti sídliště uvádějí klid, zeleň a pocit bezpečí,“ informovala architektka Kamila Kasanová z KAM. „Negativum vidí v rušné silnici s nadměrným provozem, dále jsou to špatné parkování, chybějící hřiště, lavičky nebo přechod pro chodce.“

Změna čeká hlavně parkovací místa

Regenerace má přinést hlavně změny související s parkováním, chodníky, místy pro relaxaci a sport a také s obnovou zeleně. Nemělo by jít o radikální, ale spíše racionální zásahy. Například na spodní propojovací cestě pod řadami domů, která slouží pro průjezd automobilů sídlištěm, vznikne nové parkoviště.

Současný chodník, který vede podél cesty od začátku až téměř na konec sídliště, proto nahradí šikmé stání pro auta. Pro pěší i cyklisty pak vznikne nový průběžný chodník pod jednotlivými řadami domů s tím, že preferovaní budou chodci a cyklisté. A ulice bude jednosměrná. Parkovací místa před domy by měla být jednotná a mít podélné stání. Někteří obyvatelé při diskusi namítali, že vhodnější by bylo šikmé stání, při kterém se lépe parkuje i vyjíždí.

„Teď máte k dispozici asi 344 parkovacích míst a potřebujete jich tak 400. My jsme se snažili tato místa pro automobily najít, ale současně zachovat rozsah zeleně. Při šikmém stání u domů bychom do zeleně zasáhli,“ vysvětlila Kasanová.

V rámci proměny by mělo vzniknout také posezení u potoka, jenž protéká Obecinami, a nová by měla být i lávka, která přes něj vede a není v dobrém stavu. Návrh počítá i s novým chodníkem v horní části sídliště, který by se měl odklonit od silnice, naplánované jsou dva nové přechody pro chodce u obchodního domu, také lávka nad silnicí, která má propojit Obeciny s Bartošovou čtvrtí, sportoviště s různým zaměřením v zadní části sídliště u garáží nebo odpočinková zóna u obchodu.

Někteří účastníci diskuse se obávají, že společný prostor u obchodu bude lákat spíše opilce a zmizí rovněž parkovací místa, dalším chybí v návrhu prostor pro výběh pro psy, jiní upozornili také na chybějící chodníky nebo nevhodnou zeleň.

„Nám třeba před oknem stojí vzrostlý vysoký strom, který stíní tak, že i přes den musíme svítit. Tu elektřinu navíc nám asi nikdo nezaplatí,“ upozornila jedna z obyvatelek. Koncepce zeleně, která je součástí plánu regenerace, ale bude dokončená za několik měsíců.