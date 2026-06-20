Příprava obchvatu Zálešné se může kvůli námitkám aktivistů posunout

První část z Fryštáku do Zlína řeší stát, další kraj a navazující obchvat Zálešné město. S obchvatem Zálešné by radnice mohla po čase pohnout.
Když získalo město po téměř dvaceti letech příprav územní rozhodnutí, ekologické spolky se proti němu odvolaly. A když se odvoláním začal zabývat zlínský krajský úřad, namítly jeho podjatost.
Především proto, že Zlínský kraj má obchvat také částečně platit a stavět. Dopravní a energetický úřad v Praze po více než roce rozhodl, že krajský úřad podjatý není.
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„Rozhodnutí prozatím není pravomocné. Tedy nelze ještě s jistotou potvrdit, zda budou úřední osoby krajského úřadu vyloučeny z projednávání,“ připomněl náměstek zlínského primátora Michal Čížek (ANO), který má dopravu v kompetenci.
Náměstek hejtmana Radek Doležel před časem jednal s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (SPD) právě i o obchvatu Zálešné a možné podjatosti krajského úřadu, kterou však odmítá. „Přivaděč připravuje kraj jako samospráva, ale krajský úřad je státní správa,“ upozornil Doležel.
Proti obchvatu podávaly námitky ekologické spolky Děti Země a Egeria, jež se opakovaně vymezují i k dálnici D49. „Jde o očekávaný postup. Odvolání zvážíme. Myslím si, že ještě asi týden máme čas,“ řekl k rozhodnutí o podjatosti předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Podle něho však nemá odvolání v tomto případě odkladný účinek, takže příprava by měla pokračovat.
Obchvat začne na příjezdu do města pod Burešovem, pak povede čtvrtí baťovských domků Zálešná a vyústí na výpadovku do Vizovic. Měl by širšímu centru Zlína ulevit od aut, která přijíždějí od Fryštáku.
„Trasa obchvatu mohla být lépe navržená, takže mohla vést bez dnešního velkého zásahu do území a pro obyvatele,“ je přesvědčený Patrik.
Odvolání Dětí Země proti územnímu rozhodnutí obsahovalo tři body. V prvním měly výhrady k důvodům kácení asi dvou stovek stromů a keřů a k podmínkám náhradní výsadby.
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Navrhují i zmírňující podmínky k zásahu do významných krajinných prvků či povrchových vod během výstavby. „Ve třetím bodě navrhujeme konkrétnější zmírnění intenzit hluku během stavebních prací na lidi, kteří mají bydlet blízko obchvatu,“ přiblížil Patrik.
Radnice považuje námitky za obstrukční. „Bohužel se zde setkáváme s tím, že pokud mohou ekologické spolky nekonečně dlouho napadat jakékoliv řízení, příprava staveb trvá několik let,“ míní Čížek.
Kromě spolků podalo odvolání i několik majitelů garáží, jež musí ustoupit obchvatu. Buď se jim nelíbí cena, za kterou od nich chce město garáže odkoupit, nebo je prodat vůbec nechtějí. Je to však stavba ve veřejném zájmu a město může při její přípravě vyvlastňovat.
Musí se začít stavět do roku 2029
Městu jde o čas, protože stát slíbil na dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína i obchvat poslat 780 milionů korun. Musí se však začít stavět v letech 2027 až 2029.
Radnice obstará přípravu obchvatu, kraj potom jeho výstavbu. Současně chystá přivaděč, který bude kopírovat stávající cestu z Fryštáku. Na konci letošního, nebo na začátku příštího roku chce mít stavební povolení.
Město však také musel řešit komplikace. Letos na jaře se mu podařilo najít kompromis s ochránci přírody, kteří poblíž Kostelce požadují přechod pro zvěř.
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Poprvé v Česku tady budou použity termokamery, které dokážou zachytit pohyb zvěře, již převedou přes cestu s pomocí světelného oznámení, které upozorní řidiče. Část přivaděče se bude muset oplotit a v místě přechodu zůstane volné místo.
„Zůstaneme v rámci koridoru, který je pro přivaděč vymezený v územním plánu. A příprava poběží dál,“ sdělil Doležel. Podle něho by se příští rok mohlo začít stavět.
První část přivaděče, jež vede kolem přehrady od kruhové křižovatky na okraji Fryštáku, má na starosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To stále čeká na územní rozhodnutí.
Tunel v Kostelci by byl příliš drahý
„Stavební úřad obdržel několik námitek občanských sdružení a obyvatel místní části Kostelec. V tuto chvíli se s nimi vypořádává,“ nastínila mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková.
Někteří obyvatelé Kostelce chtějí, aby cesta nad přehradou vedla v tunelu. Silničáři ji však navrhli v zářezu hlubokém přes 10 metrů.
Tunel by podle nich byl příliš drahý, což mělo ukázat posouzení jeho nákladů a přínosů. Část přivaděče povede i na pilířích. „Předpoklad realizace je v letech 2029 až 2032,“ upřesnila Trubelíková.