Podle dopravního modelu by po ní mělo projet denně kolem 12 tisíc aut. Odhadované náklady jsou 1,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zpracovaného záměru projektu, který se zabýval ekonomickým vyhodnocením, jež je klíčové.
„Když se proti sobě postaví náklady a efekt dopravy, kterou to odvede, tak to musí vycházet,“ přiblížil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Zapracovává se do toho také to, že se v Uherském Hradišti a Starém Městě sníží nehodovost, hluk a emise z dopravy.“
Na obchvatu budou mosty přes řeku Moravu i Baťův kanál, a pokud by musely mít čtyři pruhy, tak už by byly náklady příliš vysoké a ekonomicky by záměr nevycházel. Nicméně dvoupruh by měl stačit i proto, že stávající příjezdová cesta druhé třídy do Uherského Hradiště od Zlína bude nadále otevřená.
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Pět kilometrů dlouhá nová cesta k dálnici D55 se z ní v místní části Jarošov odpojí. Po novém mostě přejde řeku Moravu a bude po pravém břehu směřovat k Uherskému Hradišti. Na úrovni zóny Jaktáře do ní zamíří z přivaděče odbočka, na které bude další most přes řeku.
Pak dálniční přivaděč povede i kolem zástavby, po třetím mostě překoná Baťův kanál a napojí se na cestu ke kruhové křižovatce na hlavní silnici I/55, z níž vede připojení na D55.
„Pětatřicetitisícová aglomerace Uherského Hradiště a Starého Města si další přemostění řeky Moravy zaslouží. Mezi oběma městy je dnes v intravilánu jenom jeden most,“ připomněl starosta Starého Města Martin Zábranský (STAN).
Projekt považujeme za jednu z klíčových dopravních priorit regionu. Uleví přetížené dopravě v aglomeraci.
Stanislav Blahastarosta Uherského Hradiště
„Projekt považujeme za jednu z klíčových dopravních priorit regionu, která má významně ulevit přetížené dopravě v Jarošově, Uherském Hradišti i Starém Městě a také zajistit tak potřebné alternativní propojení přes řeku Moravu,“ zdůraznil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).
Předloni otevřená dálnice D55 už městům od tranzitní dopravy částečně pomohla. Přivaděč by měl situaci ještě zlepšit.
Kraj si aktuálně nechává zpřesnit technické řešení pro řízení EIA, v němž se budou posuzovat dopady stavby na životní prostředí. Zadává si také posudky, od biologického přes zoologický, dendrologický, pyrotechnický až po archeologický.
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Jejich zpracování bude trvat přibližně rok. Potřeba bude i hluková a rozptylová studie, jež posoudí, jak moc by mohla nová silnice rušit okolí hlukem a prachem.
Výstavba by mohla začít v roce 2032. Ale jen v případě, že všechno půjde dobře a povolovací proces nebudou napadat ekologické spolky, jako se to děje u dálnice D49 z Hulína do Fryštáku.
„Začátek stavby je závislý na zpracování projektu, výkupu pozemků, správním řízení a dalších věcech. Zatím se držíme termínu 2032,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). „Spolky mohou vstoupit do jakéhokoli záměru a nelze odhadnout, jak se zachovají v tomto případě,“ doplnil.
Města musí změnit územní plán
Pokud jde o náklady, kraj a města by tolik peněz nenašly, proto budou chtít pomoc od státu. Podobně jako Zlín a kraj v případě dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína, na nějž stát pošle skoro 800 milionů korun, tedy necelou polovinu celkových nákladů.
„Kraj i města usilují o spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil náměstek hejtmana Doležel.
Peníze ale jisté nemají. „Každá dopravní stavba má svého majitele, který by se o ni měl starat a zajišťovat si finance,“ sdělil před časem mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
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„Rovněž platí, že krajům přispíváme na projekty související s dopravou každý rok nemalým objemem peněz. A do třetice platí, že každou žádost o podporu budeme individuálně posuzovat a v tuto chvíli nelze dát jednoznačnou a paušální odpověď,“ vzkázal.
Podmínkou také je, že si Uherské Hradiště a Staré Město musejí změnit územní plány, jejichž součástí budou i veřejná projednání s občany.
„V územním plánu máme pro obchvat územní rezervu, která by se měla překlopit do dopravní stavby. Zadali jsme to už zpracovateli. Bude to trvat delší dobu, zabere to až rok,“ odhadl Zábranský.
„Vzhledem k časové náročnosti zpracování samotných změn i ve vztahu k neustále se měnícím legislativním požadavkům, zejména změny stavebního zákona, je složité sdělit konkrétní časový rámec,“ dodal Blaha.
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10. ledna 2025