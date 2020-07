Obchvat Luhačovic má ochránit prameny, bude měřit přes devět kilometrů

„Průjezd po obchvatu bude podle propočtů rychlejší o dvacet procent času, protože se řidiči vyhnou přechodům pro chodce či zdržení na kruhových objezdech,“ vysvětlil starosta Marián Ležák.

V současné době je hotová územní studie, což je dokument nezbytný k pokračování prací.

„Definuje koridor, do kterého bude obchvat umístěný,“ popsal projektant Filip Struhár ze společnosti Dopravoprojekt Ostrava.

Zlínský kraj nyní zanese údaje do takzvaných Zásad územního rozvoje a následovat bude studie technická. Ta by mohla být hotová do konce roku a ujasní veškeré detaily.

„Teď víme, že území je pro obchvat průchodné. Technická studie ho do něj zasadí přesněji,“ poznamenal Struhár.

Stavba obchvatu není novou myšlenkou. Připravená už byla na konci 80. let, kdy se náklady odhadovaly mezi 30 a 50 miliony korun. Nyní vyjde na daleko vyšší částku, přesně ale zatím není určená. Stejně jako způsob financování.

„Státní peníze na dopravní stavby jsou, jen je musíme dokázat přesvědčit, aby je poslali k nám,“ prohlásil Ležák.

Jasno není ani o termínu zahájení stavby, podle odhadů města by ale mohlo být zhruba v roce 2030. Předcházet tomu bude náročná příprava, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Přípravy ale postupují rychle. Navíc se podařilo vtáhnout do nich i ministerstvo zdravotnictví, když město upozornilo, že nárůst dopravy začíná ohrožovat minerální prameny. Podle posledního sčítání projede městem denně na 16 tisíc aut, z toho 1100 je těžká nákladní doprava. Za posledních deset let přibylo sto vozidel denně.

„Velké množství tranzitní dopravy představuje nemalé riziko pro přírodní léčivé zdroje. Budoucnost lázeňského místa je do jisté míry závislá na realizaci takovýchto opatření nadregionálního významu,“ uvedl Zdeněk Třískala, vedoucí Českého inspektorátu lázní a zřídel, jenž je součástí ministerstva zdravotnictví.

Začátek obchvatu je umístěný do křižovatky u Biskupic, která do města přivádí dopravu od Uherského Brodu a Zlína. Tudy řidiči vyjedou na hřeben nad Luhačovicemi. Stoupání nepřekročí 10,5 procenta, což nákladní auta bez potíží zdolají.

Na opačném konci obchvat svede dopravu na stávající okružní křižovatku nad přehradou. Tady se cesta rozšíří o stoupací pruh. Asi třetina celé trasy povede po už existujících silnicích a na hřebeni vzniknou tři nové křižovatky.

„Oproti původní trase jsme zmírnili nájezd, takže řidiči se dostanou nad město v rozumném úhlu,“ upozornil místostarosta Jiří Šůstek.

Vedení města věří, že řidiči budou cestu po obchvatu využívat. V ideálním případě by stáhl veškerá auta, která jen projíždějí. To by ovzduší ve městě, kam se lidé jezdí léčit s dýchacími cestami, výrazně pomohlo. Ostatně většina ubytovacích kapacit je právě v blízkosti centra.

„Nákladní doprava by se tam dala navést tím, že přes město bude zákaz vjezdu, ale těžko můžeme totéž udělat pro řidiče osobních aut,“ reagoval hejtman Jiří Čunek.

Podle jeho slov Zlínský kraj stavbu obchvatu podporuje. „Jen je smutné, že se k tomu dostáváme až po třiceti letech,“ dodal Čunek.

Jiné řešení než stavba obchvatu se v případě Luhačovic nenabízí. Uzavřít město pro průjezd není možné, protože je součástí tranzitní sítě. Veškerá doprava by tak musela zamířit přes Zlín, silnice krajského města by však takový nápor kapacitně nezvládly.