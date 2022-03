Zlínské obchodní centrum Fabrika nabralo další zpoždění, nájemci váhají

Důvodem je přetrvávající koronavirová pandemie a s ním spojená nejistota obchodních společností, které by mohly ve Fabrice působit.

„Nájemníci měli potíže s tím, co bude. Měli tady svázané ruce. Mateřské společnosti jim zakázaly do čehokoli vstupovat, takže situace si vyžádala dvouletý odklad,“ uvedl ředitel investorské firmy Cream Martin Jarolím.

Pokud se Creamu letos podaří uzavřít dohody aspoň se 70 procenty budoucích nájemníků, mělo by se příští rok na jaře stavět. „Chtěli bychom začít příští rok na jaře, ale jsem zatím opatrný, protože jsou tady další faktory, které neumíme předvídat,“ poznamenal Jarolím.

Podle něho ale nejde jen o ztracený čas, protože v poslední době se výrazně pozměnily nákupní zvyklosti lidí. Ve Fabrice by tak mělo být méně velkých obchodů a více malých, například showroomů a výdejních míst.

„Lidé už nebudou nakupovat tak jako dříve. Rozjely se nákupy online. Takže se dá říci, že zdržení přišlo v pravou chvíli. Kdybychom změny dělali v době, kdy by byla Fabrika rozestavěná, bylo by to mnohem horší,“ zmínil Jarolím.

Náplň centra doznala i některých dalších změn. Cream zvažoval, že by v něm mohly být i byty, ale nakonec od toho upustil. Naopak přidá prostory pro volnočasové aktivity, kulturní či společenské akce a sportoviště včetně ledové plochy. Ve Fabrice má být také zábavní část pro rodiny s dětmi, relaxační zóny a místo pro vzdělávací instituce.

V okolí nového centra vznikne náměstíčko s vodními plochami, zvelebí se chodníky a příjezdové cesty.

„Zlepšujeme také okolí, kam přidáváme některé prvky, například odpočinkové zóny,“ podotkl Jarolím. Fabrika výrazně změní rovněž dopravní poměry v okolí.

V obchodním centru má být kolem tisícovky parkovacích míst. Křižovatku u výjezdu ze sousedního autobusového nádraží už město přestavělo na kruhový objezd a cesta tudy je nyní plynulejší. Další novinkou bude narovnání Vavrečkovy ulice, která vede z továrního areálu a protne sad Svobody u nádraží. Nově se z ní bude odbočovat na Gahurovu ulici pouze doprava.