Bitvu občanské války u Uherského Brodu vyhrál jižanský generál Lee

„Jde o takzvaný reenacting, tedy přehrávání. Snažíme se bitvu přehrát v mezích možností daných terénem, počtem lidí co nejvěrněji, jak je možné,“ řekl prezident České asociace americké občanské války Zdeněk Palárec. Návštěvníci mohli také vidět výcvik jednotek.

„Jak se zacházelo s puškou, jak se pochodovalo, jak se jednotky otáčely. V táborech obou armád je vidět, jak byly vybavené stany, co vojáci dělali a čím se bavili, jak si krátili čas, běžný táborový život,“ uvedl Palárec.

„Akce děláme, aby lidé viděli, jak reálně bitvy probíhaly před 160 lety. Jakým způsobem válka v Americe zásadně změnila poměry. Jde nám o to, aby se lidé poučili o určité části historie,“ uvedl Vladislav Dušek z 9. Illinois Cavalry Regimentu. Spolek funguje 22 let, zaměřený je také na pátrání po Češích, kteří v regimentu bojovali, kontaktuje i jejich potomky.

V Uherském Brodě kromě pěchoty nechybělo dělostřelectvo či Gatlingův kulomet. Jeho konstruktér Richard Jordan Gatling sestrojil první prototyp v roce 1861 a v roce 1862 získal na tuto zbraň patent. V uniformě vojáka 26. wisconsinského pluku se akce zúčastnil i historik Marek Vlha, který měl v pátek v Uherském Brodě přednášku o Češích v americké občanské válce. „Můžeme najít několik set krajanů, v boji jich bylo asi ještě více, ale jménem jich známe asi 400 na straně Unie a 60 na straně Konfederace. Nebyli to žádní dobrodruzi, ale lidé, kteří do Ameriky odjížděli od začátku 50. let, hledali tam lepší budoucnost a občanská válka je tam zastihla,“ uvedl Vlha.

Autentické kempování i vaření

Podobných akcí se účastní asi 20 let, je také členem spolku České asociace americké občanské války. „Pro většinu lidí je to záliba, dostat se na vzduch, setkat se s kamarády. Jako historik v tom můžu možná lépe pochopit každodennost, kterou zažívali vojáci občanské války včetně českých přistěhovalců. Mám možná větší důraz na autenticitu, vozím si třeba s sebou vždy kopie tehdejších krajanských novin a můžeme si v kempu číst, co se tou dobou dělo, co si krajani mysleli,“ uvedl Vlha.

Na akcích má nejraději táborový život, autentické kempování i vaření z dobových surovin. „Trošku si to ulehčujeme, existovaly tehdy už konzervy, ale byly vzácnost, my si vozíme fazole v konzervě trošku častěji. Pražíme si vlastní kafe, to si rozdrtíte bajonetem v plechovém hrníčku nebo sekyrkou v plátýnku a potom si ho upražíte na pánvičce,“ uvedl Vlha.