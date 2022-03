Sportovců ve Zlíně přibývá, možností ne. Město zvelebí Stadion mládeže

„Dnes tam není dobré osvětlení, takže sportovci musejí své aktivity končit brzo. Trávník má zase mnoho let po životnosti. A zastřešení se postaví, aby na lidi na tribuně nepršelo,“ shrnula náměstkyně zlínského primátora Kateřina Francová, která má tuto oblast ve své kompetenci.

„Po městských lázních je to zřejmě druhé nejvytíženější městské sportoviště, proto je důležité, aby ho město udržovalo,“ doplnila.

Záměr na zastřešení je zatím nejdále, radní schválili výběr dodavatele prací, které vyjdou na více než 7 milionů korun, přičemž město žádá o dotaci. Ta by mohla přinést přes 5 milionů. Práce by měly skončit v červenci. Zastřešení bude mít rozměry zhruba 43 na 11 metrů.

Historicky byla nad tribunou u klubovny ragbistů ocelová konstrukce, jejíž torzo se odstraní. Nová bude mít krytinu z fólie a ze skla. Získá i vlastní osvětlení. Před nepřízní počasí ochrání veřejnost i sportovce.

Také výměnu trávníku a nové osvětlení má město v plánu ještě letos. „Chtěli bychom to udělat přes léto mimo hlavní sportovní sezonu. Ideální by bylo, kdyby se osvětlení podařilo skloubit s položením nového trávníku,“ nastínila Francová.

V případě trávníku bude záležet i na klimatických podmínkách. Pokud jde o osvětlení, tak město hledá řešení, kde by mohlo být umístěno, aby se dalo vhodně ukotvit. V současné době je osvětlení jenom na jedné straně stadionu, což je nedostačující. Sportovci takové záměry města vítají.

„Tyto věci jsou velmi akutní,“ potvrdil předseda ragbistů Josef Iž. „Stadion musí být celý osvětlený, dnes je osvětlený pouze z jedné strany. Osvětlí běžeckou dráhu a na hřišti jste v pološeru, takže tam může docházet ke zraněním,“ upozornil Iž.

Trávník podle něho také nutně potřebuje vyměnit, protože je neúměrně zatěžovaný. Počet uživatelů Stadionu mládeže vzrostl z původních zhruba 40 až 50 tisíc na 120 až 130 tisíc za rok. Travnatá plocha je v sezoně zatížená odhadem na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně.

Nová bude i plocha na rozcvičení

Na Stadionu mládeže působí kromě ragbistů především atleti, dále pak američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, ale také hasiči, městská i státní policie a několik zlínských škol.

Město chce ještě letos připravit novou zpevněnou plochu, na které by se mohli sportovci rozcvičovat a trénovat. Vznikla by po vykácení stromů a vyrovnání současného svažitého terénu po levé straně od tribuny ve směru do centra Zlína.

Další chystané úpravy by měly být za plotem stadionu, konkrétně na ploše za chodníkem nad Hradskou ulicí. Tam by měly vyrůst cvičicí prvky, které by sportovcům vyhovovaly. Město také připravuje nový režim užívání stadionu.

Sportovci by měli mít čipy, aby bylo podle Francové jasné, kolik přesně jich denně v areálu působí, a aby se případně daly jejich časy lépe rozvrhnout a nepřekrývaly se. Součástí změny by měl být i nový rezervační systém pro veřejnost.