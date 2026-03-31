Zlínskou hygienickou stanici povede Procházka, bývalou ředitelku stíhá policie

Autor:
  14:00
Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje od dubna povede Miroslav Procházka, dříve působil na Univerzitě Tomáše Bati nebo v Lázních Luhačovice. V tiskové zprávě o tom v úterý informovalo ministerstvo zdravotnictví. V lednu v čele krajských hygieniků skončila Eva Sedláčková, kterou policie stíhá za ujetí od nehody.
Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje od dubna 2026 povede Miroslav Procházka. | foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

„Krajská hygienická stanice musí být stabilní a důvěryhodnou institucí, která stojí na jasných pravidlech a kvalitní odborné práci. Od nového ředitele očekáváme, že k tomu přispěje svými zkušenostmi i způsobem řízení,“ uvedl státní tajemník ministerstva zdravotnictví (MZd) Stanislav Měšťan.

Procházka má podle MZd manažerskou zkušenost z veřejného i soukromého sektoru. Má praxi s řízením týmů, strategickým plánováním, rozpočty nebo nastavováním efektivních procesů.

„Mou ambicí je stabilizovat fungování úřadu, nastavit jasná a srozumitelná pravidla řízení a vytvořit prostředí založené na důvěře. To je předpoklad pro to, aby stanice dlouhodobě dobře plnila své úkoly vůči veřejnosti,“ uvedl Procházka.

„Za odborovou organizaci vnímáme hygienické stanice jako klíčový pilíř ochrany veřejného zdraví. V této souvislosti jsme očekávali, že na uvedenou pozici bude nominován odborník s hlubokou znalostí dané oblasti a zkušeností v systému ochrany veřejného zdraví, a to zejména v současné době probíhajících změn a reforem,“ sdělili pro iDNES.cz odboráři z krajské hygieny.

„Věříme, že nominovaná osoba bude při výkonu své funkce důsledně respektovat zákonné rámce, odborné principy a etické standardy, které jsou pro tuto oblast zásadní,“ doplnili odboráři.

Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také ředitelství Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, má za sebou rekonstrukci. (leden 2023)

Bývalou ředitelku Sedláčkovou vyzývali tehdejší ministr Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička k rezignaci od dubna loňského roku, podle služebního zákona ji ale nemohli odvolat.

Policie na začátku ledna informovala, že ženu obvinila a hrozí jí za ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

Je podezřelá, že autem srazila motorkáře, neposkytla mu pomoc a odjela od nehody. Sedláčková, která tvrdí, že si střetu nevšimla, ke konci ledna sama rezignovala.

Vedením zlínské hygieny pak byla dočasně pověřena od začátku února Zuzana Babišová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Jméno Evy Sedláčkové se objevilo také v kauze bývalé poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která se jí podle Seznam Zpráv zřejmě snažila využít, aby poškodila firmu bývalého manžela.

