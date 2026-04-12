Řidiči i chodci si zvykají na nový semafor na zlínském sídlišti Jižní Svahy

Milan Libiger
  9:00
Řidiči si pomalu zvykají na nový semafor, který je od března součástí přechodu pro chodce v Okružní ulici pod budovou prvního segmentu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Před jeho instalací se tady stávaly vážné nehody aut s dětmi z blízké školy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dalibor Glück, MAFRA

Jde o frekventovanou silnici se třemi jízdními pruhy, přičemž dva vedou do kopce a řidiči po nich jezdí rychleji než dolů. Ukazuje to úsekové měření, které je tam od loňského roku. Po jeho instalování se provoz zklidnil.

Přechod býval nebezpečný a stávaly se na něm i vážné dopravní nehody, ve kterých figurovaly děti. Nedaleko je totiž základní škola. Proto je na přechodu od letošního března semafor. Řidiči i chodci si na něj však hůře zvykali.

„Řidiči jeli po paměti. Když viděli, že na přechodu nikdo není, nevěnovali pozornost semaforům a jeli na červenou,“ přiblížil mluvčí městské policie Pavel Janík. „A docházelo také k tomu, že měli zelenou, ale když viděli, jak přichází chodec, tak zastavili.“

Zlín začne budovat chytré křižovatky, doprava bude rychlejší a plynulejší

Chodci se naopak dívali, jestli jede auto, a nevěnovali pozornost světlům. Takže třeba stáli na kraji cesty, i když jim svítila zelená. Chodili také na červenou, když právě nic nejelo.

Proto tam po instalování semaforu asistovala městská policie. Zejména v ranních špičkách, když děti chodily do školy. Tento týden jejich dohled nad místem skončil.

„Řidiči a chodci si už zvykli,“ věří Janík. „Uvidíme, jak to bude fungovat jenom se semaforem. Je to určitě významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ doplnil.

22. ledna 2026

Děje se to v době, kdy firma Cross pro město Zlín upravuje 45 křižovatek tak, aby byl silniční provoz rychlejší, plynulejší i bezpečnější. Práce začaly loni v únoru a skončí se závěrem letošního roku.

„Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost změněné dopravní situaci ve městě a nespoléhat pouze na to, že pojedou tak, jak jsou zvyklí,“ vzkázal Janík.

