„Pavilon vyroste naproti hlavnímu vjezdu do areálu na místě nevyužitých budov bývalé interny. S jeho výstavbou se počítá v následujících třech letech a máme na ni nachystaných 1,5 miliardy korun,“ přiblížil dříve hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
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Studie nového pavilonu vychází ze schváleného generelu Vsetínské nemocnice. Budova je plánovaná jako třicetimetrová a sedmipodlažní, stejně jako má dnešní interní pavilon, a bude v ní umístěný především urgentní příjem a centrální operační sály. Stane se hlavním orientačním bodem nemocnice i výraznou stavbou města.
Zázemí by zde měla najít také radiodiagnostika, anesteziologicko-resuscitační oddělení, chirurgická jednotka intenzivní péče, porodnice a dětské oddělení. Na nový objekt by měly v dalších letech navázat ještě další dvě budovy. Pavilon přinese lepší vnitřní uspořádání pracovišť, jejich vzájemnou návaznost, logistické vazby i efektivnější pohyb pacientů, personálu a materiálu.
Stará interna čeká na demolici
„Nové dispoziční řešení zefektivní provoz nemocnice, zkrátí přesuny mezi jednotlivými pracovišti a přispěje k lepší organizaci péče. Současně vznikne příjemnější prostředí pro pacienty i zaměstnance, a to i díky využití moderních technologií pro provoz budovy,“ zdůvodnil výstavbu ředitel nemocnice Martin Pavlica.
Centrální pavilon vznikne na místě, kde zatím stále stojí stará budova interny. Ta byla postavena před více než sto lety, už svému účelu dosloužila a není v této době využívána. Interní oddělení se z ní odstěhovalo do nové budovy před osmi lety. Od té doby se postupně stěhovaly i další provozy. V této době už je prázdná a připravená na demolici.
Podle Pavlici by měly bourací práce přijít na řadu v roce 2028. Do té doby připraví vybraný projektant celý projekt nového pavilonu. O rok později by měla odstartovat samotná stavba. Stavební práce částečně ovlivní některé jiné nemocniční provozy a vyžádají si řadu organizačních i technických opatření.
„Změny se dotknou tras sanitních vozidel, zásobování, pohybu zaměstnanců, pacientů i návštěvníků. Dočasně bude omezen i počet parkovacích míst v areálu a upraveny budou některé trasy převozů pacientů mezi jednotlivými budovami,“ popsal ředitel. „Cílem je zachovat po celou dobu výstavby bezpečný a nepřerušený provoz. Podobnou situaci úspěšně vyzkoušeli již při stavbě nového interního pavilonu, který slouží pacientům již bezmála osm let,“ doplnil.
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Práce budou rozplánované na jednotlivé etapy tak, aby jejich dopad na zdravotní péči byl co nejmenší.
Součástí dokumentace k veřejné zakázce na projektanta je také detailní seznam prací, činností a dalších nákladů, které si stavba vyžádá. Z něj vyplývá, že náklady na demolici budov staré interny jsou odhadovány na 50 milionů korun. Celkové náklady na stavbu nového pavilonu by pak měly být okolo 1,7 miliardy.
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„Podařilo se nám také vyřešit problém s místní kaplí svaté Růženy z Limy, která se podle původního návrhu měla bourat. Nakonec zůstane na svém místě,“ uvedl Holiš.
Kaple postavená v roce 1911 patří pod vsetínskou římskokatolickou farnost a v minulosti se v ní konaly nejen bohoslužby, ale také pohřby nebo křty. V 50. letech se z ní stal sklad civilní obrany a znovu mohla být otevřena až po nákladné rekonstrukci v roce 1990. V současné době je otevřená denně a bohoslužby bývají pravidelně jednou za týden. Mohou ji využívat pacienti k osobní modlitbě.
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Kraj zároveň vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování projektu na modernizaci technického vybavení pavilonu G včetně rekonstrukce nevyužívaného 4. podlaží, kam se přestěhuje ambulantní onkologické pracoviště. Náklady by se měly pohybovat okolo 4,6 milionu korun.
Ve Vsetínské nemocnici pracuje 670 lidí, zdravotníci v loňském roce ošetřili více než 156 tisíc pacientů, hospitalizovali 10 tisíc pacientů a provedli 3 200 operací.