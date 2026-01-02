Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz přináší výběr klíčových událostí.
Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023) | foto: Vizualizace studia Loom on the Moon

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)
Plánovaná podoba nádraží Zlín-střed včetně dopravního terminálu
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
17 fotografií

Na rok 2026 vycházejí hned dvoje volby v jednom měsíci. Lidé v nich rozhodnou o nových složeních obecních zastupitelstev či senátorech v obvodech Zlín, který dosud zastupuje Tomáš Goláň (ODS), a Uherské Hradiště, kde je senátorem Josef Bazala (KDU-ČSL). Volby se budou konat v pátek 9. a v sobotu 10. října, druhé kolo senátních bude o týden později.

Stavba nového úseku D55

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Začne stavba dalšího úseku dálnice D55, tentokrát mezi Napajedly a Babicemi. Zhruba sedmikilometrový úsek dálnice by měl přijít na více než devět miliard korun bez DPH.

„V prvním čtvrtletí bychom chtěli vypsat výběrové řízení na zhotovitele, tak abychom někdy v druhé polovině roku měli podepsanou smlouvu se zhotovitelem a byli schopni někdy v listopadu, prosinci stavbu zahájit,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Dálnice až do Fryštáku

Silničáři také slíbili, že do poloviny roku otevřou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku. Nyní se dá dojet jen do Holešova. Zatím mají hotové řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. Potřebují ještě stavební povolení, proti němuž se však zřejmě odvolají ekologické spolky, které napadají každý krok související s dálnicí. Úsek dlouhý zhruba 7,8 kilometru je přitom téměř dostavěný.

Přestavba Velkého kina

Zlín chce zahájit přestavbu Velkého kina na víceúčelový kulturní sál. Kino je kvůli špatné statice skoro deset let zavřené a oplocené. V nové podobě bude disponovat moderním sálem, v němž se budou konat koncerty a další kulturní a společenské akce. „Půjde o prostor, který přinese něco, co jinde v kraji není,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Proměna zámeckého parku

Zlínská radnice také začne ve druhé polovině roku rekultivovat sad Svobody, v jehož centru stojí zámek. Park by se měl oživit a více propojit se sousedním tržištěm Pod Kaštany. Na rozhraní parku a přilehlé Bartošovy ulice vznikne prostor pro restaurační zahrádku. Mezi zámkem a budovou bývalého soudu jsou navrženy tři vodní plochy a pódium, změní se i trasy pro pěší.

Náhrada za Šmoulí město

Magistrát začne stavět projekt Nový Čech, tedy nový, víceúčelový objekt z mobilních buněk na místě kdysi oblíbeného Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. V novém objektu, který budou tvořit červené moduly, bude kavárna, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny či místo pro různé aktivity. Stavět by se měl vzápětí, co bude plocha připravená a získá ji investor, jímž je společnost Koma Modular.

Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s...

Modernizace železniční tratě

V polovině roku má odstartovat plánovaná modernizace železniční tratě z Otrokovic do Zlína, kde bude nový dopravní terminál. Mezi Otrokovicemi a Zlínem přibudou druhé koleje a trať se napojí na elektrické trakční vedení. Vlaky mezi oběma městy budou jezdit častěji a zlepší se spojení s dalšími městy. Výstavba potrvá zhruba tři roky a naváže na ni úsek ze Zlína do Vizovic, který se bude pouze elektrifikovat.

Výstavba porodnice ve Zlíně

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně vznikne nová porodnice. Dohromady by měla výstavba nového gynekologicko-porodnického komplexu stát 2,2 miliardy korun. S dokončením se počítá v roce 2028. Vyroste v centrální části areálu na místě stávajících budov 16 a 17.

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)

Nový pavilon v Hradišti

V plánu je dokončení rozsáhlé rekonstrukce bývalého interního pavilonu v Uherskohradišťské nemocnici za více než 600 milionů korun. Poté zde budou spolu s oddělením následné péče umístěna oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, zdravotně sociální středisko a také provozní zázemí včetně archivu. Celkem zde bude 163 lůžek.

Město získá zimní stadion

Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů

V Uherském Hradišti pokračuje budování nového zimního stadionu, stavba by měla být hotová do 30. září. Půjde o moderní sportovní komplex s celoročním provozem. Nabídne dvě ledové plochy, hlavní a menší tréninkovou. Hlediště pojme 500 diváků.

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Obnova areálu ve Vsetíně

Ve Vsetíně začne obnova zchátralého stadionu Ohrada, který se promění v multifunkční sportoviště, jež bude sloužit fotbalistům, atletům, hasičům či školám. Vznikne zde fotbalové hřiště se zavlažováním, atletický ovál s dráhou 400 metrů a dalšími sektory, plocha pro hasičské sporty s cvičnou věží, krytá tribuna se zázemím a parkoviště pro sportovce i návštěvníky.

Nová divadelní sezona

Obě profesionální divadla v regionu zveřejnila program nového roku. Městské divadlo Zlín nabídne představení Drákula – komedie děsu, Tiše buší Ploština a Kryl. Slovácké divadlo uvede komedii S tebou mě baví svět či inscenace Nebezpečné vztahy, Slovácké jaro, Dogville nebo Věci, o kterých vím, že jsou pravda.

Zlínské divadlo zvolilo pro letošní sezonu vizuál v komiksovém stylu. (září...

Osmdesátiny filharmonie

Své osmdesátiny oslaví Filharmonie Bohuslava Martinů. Vyvrcholením sezony bude 30. dubna koncert nazvaný Naplno! Naživo! Na zdraví! , v němž vystoupí tři bývalí a zároveň současný šéfdirigent zlínské filharmonie. Bude to na den přesně ve stejné datum, kdy měl zlínský orchestr první koncert.

66. ročník filmového festivalu

Od 28. května do 3. června se chystá 66. ročník Zlín Film Festivalu, který je jednou z nejstarších a největších filmových přehlídek svého druhu na světě. Letos se ponese v duchu devadesátého výročí založení Filmových ateliérů Baťa.

Jízda králů v UNESCO

Jízda králů ve Vlčnově se uskuteční ve dnech 30. a 31. května. Starobylá lidová slavnost letos slaví 15 let od zápisu na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Letošním králem bude Marek Dacík a doprovodí jej skupina chlapců a děvčat ročníku 2008.

Barumka v polovině srpna

55. ročník Barum Czech Rally se pojede od 14. do 16. srpna. Závodu rychlých aut se v tomto roce vrátí status nejdůležitější automobilové soutěže na českém území. Po třech letech se totiž neuskuteční světová Středoevropská rally, takže do tuzemska zavítají jen účastníci mistrovství Evropy.

