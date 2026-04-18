Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok

Milan Libiger
  10:00
Zástupci Zlínského kraje a společnosti Z-Grup Zdeňka Zemka opět jednali o dopravním terminálu, který má vzniknout ve Zlíně. Šlo především o výpravní budovu, kterou má Z-Group začít stavět příští rok v souvislosti s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína.
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025) | foto: Správa železnic

V plánu je i široká pěší zóna mezi budovami.
Vlakové nádraží ve Zlíně (březen 2023)
Kraj má zájem do procesu vstoupit, protože se mu zdá zdlouhavý. Za určitých podmínek je ochoten sedmipatrovou budovu i postavit, nebo ji pak provozovat.

„Naším cílem bylo představit kraji celý strategický projekt a jeho úzkou provázanost s modernizací železniční trati Otrokovice–Zlín–Vizovice. V tuto chvíli žádná konkrétní nabídka z žádné strany nepadla,“ nastínil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Firma projekt představila na pondělním jednání krajské rady. „Nádraží je vstupní branou do města a jeho podoba dnes neodpovídá významu krajské metropole. Celý projekt se navíc vleče už příliš dlouho a je čas ho konečně posunout dopředu,“ reagoval hejtman Radim Holiš (ANO).

„Požádali jsme proto o vypracování nabídky, za jakých okolností by kraj mohl do projektu vstoupit. A požadovali jsme také jasnou garanci, že jsou připravení budovu stavět,“ upřesnil.

Holiš chce, aby firma garantovala, že začne stavět podle časového harmonogramu, který má sladěný se Správou železnic. Tedy na začátku příštího roku, kdy stát zahájí modernizaci železnice v Otrokovicích.

„Jejich vyjádření je pro mě garance. Řekli, že se do měsíce ozvou,“ sdělil Holiš. „Lidé se mě ptají, co pro dopravní terminál dělám. Takže kontroluji firmu, která má držet termíny. Pokud je nebude plnit, bude mít veřejnou ostudu ona.“

Z-Group zatím nechce možné scénáře komentovat. „Vzhledem k tomu, že jednání jsou na počátku a existuje mnoho cest, které vedou k cíli, nepovažujeme za vhodné v této fázi podrobný obsah probíhajících jednání komentovat nad rámec již vydané tiskové zprávy,“ sdělil Slaný.

Ve zprávě je uvedena mimo jiné Zemkova citace, že zájem kraje vítá. „Kraj je klíčovým partnerem v oblasti veřejné dopravy a jeho případná větší angažovanost by projektu dodala potřebnou stabilitu i dlouhodobou jistotu,“ míní Zemek.

Z-Group zároveň potvrdil, že nevylučuje možnost majetkového vstupu strategického partnera, jeho jméno však sdělit nechtěl. „Nový terminál bude moderní vstupní branou do Zlína a výrazně zpříjemní cestování veřejnou dopravou,“ řekl Zemek.

Budova nádraží vyjde na 830 milionů

Výpravní budova za 830 milionů korun vyroste blíže centru města než ta současná. Nabídne parkování přibližně pro zhruba 170 automobilů, ve dvou spodních patrech vznikne vestibul s čekárnami, pokladnami, obchody, občerstvením a technickým zázemím.

Provoz, který bude souviset s nádražím, bude zajišťovat Správa železnic (SŽ). „Na výstavbě bychom se měli finančně podílet ve výši odpovídající velikosti prostor, které budeme po zprovoznění terminálu užívat. A vložené prostředky se potom budou umořovat v rámci nájemného,“ přiblížil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

„O společném postupu Správy železnic a Z-Group je uzavřena smlouva, a podle ní postupujeme,“ doplnil.

Z-Group má stavební povolení a připravuje zadávací řízení na zhotovitele, který má objekt postavit do roku 2030, kdy by měla skončit i elektrifikace a zdvojkolejnění trati z Otrokovic do Zlína.

Součástí dopravního terminálu je také nové autobusové nádraží, které se posune blíž ke Gahurově ulici. Začít stavět se má v roce 2030, nebo 2031.

Z-Group v místě počítá ještě s výstavbu komerční budovy s obchody, službami, gastronomií, kancelářemi i ubytovacími kapacitami. I s ní hodlá začít až po uvedení nové výpravní budovy do provozu.

Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok

