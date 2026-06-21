„Nově je linka vedena pod obchodním názvem Slovan a nabízí více rychlých spojů na relaci Praha – Olomouc – Otrokovice – Břeclav,“ potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
„Jedním z hlavních přínosů linky je kratší cestovní doba. Spojení z Prahy do Otrokovic bude trvat 2 hodiny a 45 minut. To je přibližně o 25 minut rychleji, než je jízdní doba Slováckého expresu. Spoje budou v provozu od čtvrtka do pondělí,“ upřesnila.
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První vyjel ve čtvrtek 18. června. Linka je určena zejména pro cestující z Prahy do oblasti Zlínska a dále do Bratislavy. V Břeclavi je u vybraných spojů zajištěný přestup na vlaky ve směru z Rakouska a do něj.
„V úseku Praha – Břeclav je na všech spojích zavedena povinná rezervace míst,“ upozornila Rajnochová.
České dráhy posílily spojení mezi Prahou a Bratislavou se zastávkami ve Zlínském kraji už loni v prosinci, kdy se jízdní řády měnily naposledy.
Od konce dubna jezdí z Prahy do Bratislavy i soukromý dopravce Leo Express. Se španělskými soupravami Talgo na této trase měl však opakovaně problémy.
Nové jízdní řády přinášejí i další drobnější změny. Například na trati Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí jede několik osobních vlaků o 6 až 8 minut dříve. Důvodem je zajištění přípojů v Kojetíně.
K drobným časovým posunům došlo i u vybraných autobusových spojů. Zlínský kraj navíc vypravuje nové cyklobusové linky do Bílých Karpat.
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Jeden zaveze cestující dopoledne o víkendech a státních svátcích z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Další také dopoledne z Uherského Brodu do Strání a z Bojkovic do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce.
Odpoledne a v podvečer pojedou zpět. K dispozici je i ranní cyklobus z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, odkud bude pokračovat do Strání.
Zatím jezdí o víkendech, během letních prázdnin budou však tyto spoje jezdit i ve všední dny.