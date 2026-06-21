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Po železnici se lidé do Prahy dostanou snadněji, přibylo vlakových spojů

Milan Libiger
  9:00
Spojení Zlínského kraje s Prahou po železnici se díky novým jízdním řádům od poloviny června zlepšilo. České dráhy rozšířily provoz na lince mezi Prahou a Bratislavou, kde místo jednoho páru spojů týdně jedou čtyři páry.
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...
11 fotografií

„Nově je linka vedena pod obchodním názvem Slovan a nabízí více rychlých spojů na relaci Praha – Olomouc – Otrokovice – Břeclav,“ potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

„Jedním z hlavních přínosů linky je kratší cestovní doba. Spojení z Prahy do Otrokovic bude trvat 2 hodiny a 45 minut. To je přibližně o 25 minut rychleji, než je jízdní doba Slováckého expresu. Spoje budou v provozu od čtvrtka do pondělí,“ upřesnila.

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

První vyjel ve čtvrtek 18. června. Linka je určena zejména pro cestující z Prahy do oblasti Zlínska a dále do Bratislavy. V Břeclavi je u vybraných spojů zajištěný přestup na vlaky ve směru z Rakouska a do něj.

„V úseku Praha – Břeclav je na všech spojích zavedena povinná rezervace míst,“ upozornila Rajnochová.

České dráhy posílily spojení mezi Prahou a Bratislavou se zastávkami ve Zlínském kraji už loni v prosinci, kdy se jízdní řády měnily naposledy.

Dopravce Leo Express začal od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Jsou to zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objevují poprvé.

Od konce dubna jezdí z Prahy do Bratislavy i soukromý dopravce Leo Express. Se španělskými soupravami Talgo na této trase měl však opakovaně problémy.

Nové jízdní řády přinášejí i další drobnější změny. Například na trati Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí jede několik osobních vlaků o 6 až 8 minut dříve. Důvodem je zajištění přípojů v Kojetíně.

K drobným časovým posunům došlo i u vybraných autobusových spojů. Zlínský kraj navíc vypravuje nové cyklobusové linky do Bílých Karpat.

Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok

Jeden zaveze cestující dopoledne o víkendech a státních svátcích z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Další také dopoledne z Uherského Brodu do Strání a z Bojkovic do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce.

Odpoledne a v podvečer pojedou zpět. K dispozici je i ranní cyklobus z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, odkud bude pokračovat do Strání.

Zatím jezdí o víkendech, během letních prázdnin budou však tyto spoje jezdit i ve všední dny.

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé.
Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
Vlakové nádraží v Otrokovicích (květen 2026)
11 fotografií
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