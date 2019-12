ANO kvůli zlínské nemocnici zvažuje odchod. Jsem klidný, říká Čunek

Na jedné straně je rozzlobené hnutí ANO, jemuž vadí, že krajští zastupitelé v pondělí nečekaně odsouhlasili projekt nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

Na straně druhé spokojený lidovecký hejtman Jiří Čunek, který projekt usilovně prosazuje a učinil s pomocí nejtěsnější většiny v zastupitelstvu zřejmě klíčový krok k tomu, aby se postavila.

Možná za to ale bude muset řešit personální rošády v koalici, protože ANO zváží, jestli ji neopustí. Vadí mu, že hejtman tak zásadní bod, který nebyl v programu, předložil až v průběhu jednání.

„Způsob projednávání takové investice takovým způsobem je dehonestující. Dát zásadní podklady na stůl před zastupitele, aby o nich za dvě tři minuty hlasovali, je pod úroveň. Je to nehorázné,“ zlobil se krajský zastupitel a krajský šéf ANO Pavel Pustějovský.

„To jsou důvody, proč navrhnu, abychom se na řízení této koalice nepodíleli,“ doplnil.

Pustějovský to chce udělat na lednovém zasedání krajského předsednictva ANO. Otázkou je, zda získá podporu.

„Budu respektovat většinový názor. Je mi líto způsobu, jakým byl záměr nové nemocnice schválený. Pan hejtman to neměl zapotřebí. Kdyby to udělal jinak, mohlo dojít k dohodě,“ míní ekonomický náměstek za ANO Jiří Sukop.

ANO požadovalo, aby si Zlínský kraj nechal zpracovat studii na přestavbu stávající nemocnice a pak se rozhodl pro výhodnější variantu. Záměr na studii zastupitelé už dříve odsouhlasili, v pondělí ale Čunek, který ji považoval za zbytečnou, překvapivě navrhl, aby se hlasovalo o nemocnici v Malenovicích. Nejtěsnější většinou 23 hlasů nový špitál prošel.

A to, že by za to koalice „zaplatila“ odchodem ANO, hejtmana příliš netrápí.

Kraj chce na nemocnici jednoho projektanta Ještě do konce roku chce Zlínský kraj vyhlásit veřejnou soutěž na zpracování projektové dokumentace nové nemocnice v Malenovicích. Radní tento postup schválili ve čtvrtek. Na internetových stránkách národního registru veřejných zakázek zatím není. „Je to nadlimitní zakázka a v takových případech musíme nejdříve počkat, až informace o ní zveřejní v úředním věstníku Evropské unie, pak přijde notifikace o uveřejnění ve věstníku České republiky a teprve poté můžeme zadávací dokumentaci zveřejnit na našem profilu,“ vysvětlil postup vedoucí krajského oddělení veřejných zakázek Michal Uherek. Vše by se ale mělo odehrát v řádu několika dní. Vedení kraje se rozhodlo, že vyhlásí zakázku na kompletní projektovou přípravu a nebude ji rozdělovat na několik částí. „Potřebujeme, aby všechno bylo transparentní. Dělením bychom si příliš komplikovali život, bylo by tam více dodavatelů, možná větší provázanost mezi nimi i možnost korupce,“ vysvětlil hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své kompetenci. „Nehledě na to, že bychom tím pádem přípravu rozdělili do několika termínů, mohlo by se to komplikovat i odvoláními.“ Jaké konkrétní materiály bude vítěz veřejné soutěže zpracovávat, bude jasné až po zveřejnění zakázky. Už v únoru ale kraj oznámil předběžné informace. Podle nich se zakázka měla týkat zpracování dokumentace pro umístění stavby, dokumentace pro stavební povolení, pro řízení EIA, které řeší vliv stavby na životní prostředí, nebo například pro výběr dodavatele interiérového vybavení. Od vyhlášení budou mít zájemci více než měsíc na to, aby se do soutěže přihlásili. Jde o zakázku za zhruba 200 milionů korun, na kterou už se dotazovaly i zahraniční firmy. Materiál by měl být hotový za zhruba rok a půl.



„Pokud ANO řekne ano, řeknu: Tak jo,“ reagoval Čunek. „Nestalo by se vůbec nic. Možná by se s někým pokusili odvolat hejtmana. Ale nevím, jestli by byli úspěšní, už s ohledem na to, že 23 zastupitelů hlasovalo pro novou nemocnici. Jsem celkem klidný,“ řekl Čunek.

Zmíněných 23 hlasů by mu zaručovalo, že bude hejtmanem do krajských voleb, které budou příští rok na podzim. Rada by podle něho byla usnášeníschopná i bez dvou členů ANO: Sukopa a radní Margity Balaštíkové. „Nebo bychom členy do rady dovolili z koaličních či jiných stran,“ nastínil Čunek.

Hejtman i ANO se shodují jenom v tom, že nebýt projektu nové nemocnice, koalice funguje dobře, a že se odchodem ANO zřejmě nic zásadního nestane.

„Nezajímá ho (Čunka) fungování koalice ani kraje, zajímá ho jenom jeho projekt,“ míní Pustějovský. Podle něho má smysl koalici opustit i 9 měsíců před volbami.

Hlasování prověří ministerstvo

V koalici to drhne od června, když Čunek v zastupitelstvu ještě neprosadil novou nemocnici i kvůli ANO, jež chtělo nejdříve studii na přestavbu stávající.

„Od doby, kdy nás ANO podvedlo, je koalice ve věci největšího záměru nefunkční,“ glosoval Čunek.

„Tehdy ANO jednalo velmi podivně a koalice se přesto nezhroutila a rada od té doby funguje dobře. Uznávám, že v pondělí nebyl způsob hlasování o nemocnici nejšťastnější, ale já jsem o tom před zastupitelstvem také nevěděl,“ naznačil radní za školství Petr Gazdík (STAN). „Teď možná prohráli politický zápas, ale kraj není jen o zdravotnictví,“ doplnil.

„To, že je rozdíl v názoru na nemocnici, je jedna věc, ale do konce volebního období budeme ještě řešit řadu dalších věcí, ve kterých doteď žádný rozpor nebyl,“ podotkl radní Jan Pijáček (ODS).

Nicméně nejen ANO považuje projekt nové nemocnice za nejzásadnější za poslední roky. Aktuálně se náklady na její výstavbu odhadují na osm miliard korun, během let ale mohou být vyšší.

Ale je tu ještě jedno možné úskalí Čunkova záměru. Kromě opozičních zastupitelů i členů ANO se proti způsobu pondělního schválení výstavby osmimiliardové nemocnice postavili také radní z Kroměříže, podle kterých Zlínský kraj při rozhodování o stavbě porušil zákon. Proto podají podnět k přezkoumání na ministerstvo vnitra.

Může zhodnotit, zda krajem zvolený postup neodporuje zákonu. V souladu s názorem Ústavního soudu by například dodatečné zařazování bodů programu mělo být využíváno zdrženlivým a uváženým způsobem, nevzbuzujícím podezření o jejich účelovém předkládání „na poslední chvíli“.

„Ministerstvo vnitra proto v mezích svých dozorových pravomocí vyzve Zlínský kraj k vyjádření a k zaslání relevantních podkladů za účelem prošetření věci,“ sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.