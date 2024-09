Nová nemocnice v Malenovicích? Její vybudování prosazuje už jen Čunek

Když byl Čunek hejtmanem v letech 2016 až 2020, prosazoval ve zlínských Malenovicích výstavbu nové nemocnice. Tehdy měl podporu i dalších členů koalice, včetně radního Petra Gazdíka (STAN).

Když ale volby před čtyřmi lety těsně vyhrálo ANO, nová krajská rada projekt zastavila a začala chystat opravu Baťovy nemocnice. Má investiční plán její opravy, který chce uskutečnit.

O tom, jestli se jí to může podařit, se rozhodne tento víkend, kdy jsou krajské volby. Ačkoliv dnes téma není tak žhavé, zdravotnictví zůstává klíčovým tématem voleb. A Čunek naznačuje, že pokud by se dostal zpátky do čela kraje, záměr na výstavbu špitálu by velmi rychle oprášil. Ovšem většina lídrů větších stran už by s ním tento názor nesdílela, což bude podstatné i pro vyjednávání o koalici.

„Kraji bych přál, aby se v rozdělané práci pokračovalo. Nejhorší bude, pokud se rozjeté projekty ohrozí a začne se od znovu, což platí nejen u nové nemocnice, ale také u nemocnic v Kroměříži a Vsetíně, kde jsme začali jejich velkou proměnu,“ je přesvědčený hejtman a lídr ANO Radim Holiš, který řídí koalici s Piráty, ODS a Sociální demokracií.

„Výstavba nové nemocnice v Malenovicích od projektu až po výběr zhotovitele by trvala deset let. Za tu dobu by muselo každé vedení kraje stávající nemocnici opravovat a průběžně modernizovat s tím, že poté by stávající areál musela opustit. To nedává smysl a je to neslučitelné s péčí řádného hospodáře,“ míní. Podle něho by nový špitál měl pro kraj závažné ekonomické důsledky a prakticky by zastavil jeho rozvoj v dalších oblastech.

Kdo bude léčit pacienty?

„Když jsme přišli před čtyřmi lety na kraj, tak pro Kroměřížskou nemocnici bylo nachystaných 10 milionů korun, pro Vsetínskou 27 milionů a billboardy KDU-ČSL jim slibovaly miliardy. To je nepřijatelné,“ reagovala náměstkyně hejtmana a jednička Pirátů Hana Ančincová. „Chci, aby se rozvíjely všechny čtyři nemocnice. Nedokážu si představit, že by to nová garnitura zase otočila. „

Jednička ODS Tomáš Goláň si klade otázku, jestli by měl v novém špitále pacienty kdo léčit, když jsou potíže s personálem i ve fakultních nemocnicích. To by se mělo vyřešit nejdříve a až potom uvažovat o tom, zda stavět nový areál, nebo opravit starý.

„Máme ve zdravotnictví na jednoho obyvatele více peněz než v Německu, lékařů máme stejně, ale zatímco tam je zdravotní péče centralizována do specializovaných center, my ji máme rozšířenou po celé zemi,“ předestřel.

Akutní péče musí být všude, ale u plánované je podle Goláně otázkou, jaké výkony má která nemocnice dělat. „Nová nemocnice pak ztrácí smysl, protože by se mohlo stát, že po restrukturalizaci zdravotnictví v ní zůstanou tři čtvrtiny míst prázdných,“ nastínil lídr ODS.

Jednička hnutí STAN Tomáš Chmela říká, že je připraven na obě varianty, ale za realističtější považuje přestavbu stávající nemocnice. „Pokud vznikne přesvědčivé vnitřní posouzení efektivity možné výstavby nové nemocnice a vyjde nám jako lepší možnost, můžeme se o tom bavit,“ připustil. „V opozici jsme čtyři roky nemohli rozhodovat o tom, jakým směrem se má zdravotnictví v kraji ubírat. Věřím, že po volbách se to změní,“ doufá.

Menší prostory, všechno blíže pacientovi

Podle lídra SPD Lubomíra Nečase je prostor v Malenovicích pro novou nemocnici nedostatečný a nemá rezervu. „Taková nemocnice musí mít prostor pro to, aby se mohla rozšířit o další stavby. Preferuji rekonstrukci Baťovy nemocnice, její prostory jsou dostatečné,“ zmínil.

Michal Dvouletý, který je na prvním místě kandidátky Nezávislý hlas pro Zlínský kraj, také nechce, aby se záměr vedení kraje zase měnil, protože by na to doplatili pacienti. „Jasně se prokázalo, že kraj by na stavbu nemocnice neměl dostatek peněz a musel by omezit další investice. Návratem k tomuto nápadu bychom zahodili poslední čtyři roky práce,“ nepochybuje Dvouletý.

Také Sociální demokracie, jejíž členka Olga Sehnalová je jedničkou kandidátky i náměstkyní hejtmana přes zdravotnictví, odmítá změnu současného směřování s tím, že kraj má pokračovat v rekonstrukci současného areálu.

Ve Zlíně se má postavit za 1,5 miliardy korun nový gynekologicko-porodnický pavilon, potom i nový pavilon urgentní medicíny. V Uherském Hradišti bude přestavěna stará interna na oddělení pro dlouhodobě nemocné a rehabilitaci. „Ne nesmyslným megalomanským projektům na úkor dalších potřebných investic! „ uvádí se v programu Sociální demokracie.

Jednoznačně pro novou nemocnici ve Zlíně je tak už jen Jiří Čunek. „Nová nemocnice potřebuje daleko menší prostory než stará, protože všechno je v ní mnohem blíže pacientovi, který může být rychleji ošetřen. Bude potřebovat také daleko méně personálu, protože je menší a kompaktnější,“ vypočítal Čunek.

„Bude mít také menší energetické náklady,“ pokračoval. Podle něho bude také o polovinu levnější než oprava staré a kraj ušetří až sedm miliard korun. „Jedinou nevýhodou je, že je v jiném prostoru, ale máme stanicemi záchranné služby podchycený celý kraj. A důležité je, do jaké nemocnice vás dovezou, ne jestli je blíž, či dál,“ upozornil Čunek.