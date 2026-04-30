Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Milan Libiger
  9:13
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. Dopravce nakoupil tři.
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Veřejnosti se souprava ukázala při představovací jízdě. A zastavila i v Otrokovicích. „Nízkopodlažní soupravy Talgo S6 disponují technologií pasivního naklápění, která zvyšuje jízdní komfort, a jsou vybavené klimatizací,“ zmínil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Pasivní naklápění je pro cestující příjemnější při projíždění zatáček. Horní část vozu má určitou volnost a při průjezdu obloukem se „vyvěsí“ dovnitř zatáčky.

„Naše konkurence v rámci dálkové dopravy nabízí převážně vysokopodlažní vlaky, kde vstup přes schody může rodiče s dětmi, starší cestující, cyklisty nebo cestující na vozíčku odradit,“ podotkl ředitel Leo Express Peter Köhler.

V soupravě je kromě ekonomické a byznys třídy také bistrovůz. Jezdí maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu a ve Španělsku zajišťuje spojení například z Madridu do Almeríe či z Valencie do Cartageny.

Od konce dubna budou jezdit dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bratislavou, ranní a odpolední. Zastavovat budou v Otrokovicích a Starém Městě.

„Pouze ranní spoj ve směru na Prahu nezastavuje v Hulíně z důvodu kapacitního omezení ve stanici a nutnosti vejít se do vyhrazených časů na koridoru a zachování jízdních časů,“ sdělil Sedlařík. „V budoucnu bychom chtěli, aby všechny naše vlaky zastavovaly i v této stanici,“ doplnil.

Leo Express dříve vypravoval spoje mezi Zlínským krajem a Prahou, teď se vrací k původnímu konceptu, který rozšiřuje na Slovensko. K zavedení nových by navíc časem mohly přibýt další.

„Leo Express plánuje další růst počtu linek i spojů. V případě zájmu cestujících je možné, že v budoucnu přidá i další spoje ve Zlínském kraji,“ připustil Sedlařík.

Podle něho můžou lidi lákat přímé a pohodlné spoje a cena jízdenek začínající na 99 korunách.

„Důležité je i napojení na spádovou oblast Zlína a další města blízko zastávek, jako je Uherské Hradiště či Kroměříž. V neposlední řadě spojení umožní další podporu cestovního ruchu ve Zlínském kraji,“ míní Sedlařík.

Od letošního prosince chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína také RegioJet, který dříve ze Starého Města do Prahy jezdíval. Počítá s jedním spojem denně tam a zpět.

15. srpna 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT - ELEKTRO (40 - 50 000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

