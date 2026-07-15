„Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní budovy,“ řekl ve středu ráno mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.
Požár budovy s 11 nadzemními podlažími stále likviduje šest jednotek. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny.
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„Situace je stále stejná s tím, že déšť v průběhu večera nebyl tak intenzivní. Takže nějaká pomoc tam byla v rámci ochlazení, ale nejedná se o nic zásadního. Vítr neměl dosáhnout těch hodnot, abychom museli evakuovat okolní budovy, tak jak bylo předem statikem stanoveno,“ řekl Tlušťák. Požár si podle něj dosud nevyžádal žádné zranění.
Zjištění příčiny může trvat měsíce
S vyhledáváním ohnisek hoření pomáhá hasičům dron vybavený termokamerou. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Podle odhadu hasičů to může trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
Vzhledem k tomu, že zásah hasičů stále trvá, nemohli ještě vyšetřovatelé začít s přímým ohledáváním požářiště. Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává uzavřené.
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Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtějí hasiči spekulovat. Původně předpokládali, že by se tak mohlo stát na začátku tohoto týdne. Hasební práce však trvají déle, než očekávali.
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Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu.
Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.