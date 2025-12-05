Po stoleté povodni má obec opravené břehy. Náklady přesáhly 2,5 milionu

Autor:
  9:19
Povodí Moravy dokončilo opravy škod na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionů korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň povodňové aktivity. Povodeň dosáhla úrovně téměř stoleté vody a zanechala po sobě utržené břehy a další škody.


Povodně v roce 2024 zasáhly i obec Nivnici, kde se rozvodnila řeka Nivnička. Povodí Moravy břehy následně opravilo. (prosinec 2025) | foto: Povodí Moravy

Po třídenních extrémních deštích v září 2024 se vylila voda z koryta řeky Nivničky a zaplavila ulice, rodinné domy i sportovní areál. Škody vznikly také na vodohospodářských objektech a samotném korytě. Jednalo se zejména o utržené břehy, poškozené spádové stupně a naplavený materiál v toku.

Povodí Moravy zahájilo v srpnu 2025 opravu povodňových škod na úseku dlouhém 800 metrů.

Po bleskové povodni tekla ulicemi Zlína řeka, v Sazovicích mají zatopené domy

„Opraveny byly přelivné hrany a opevnění dna dvou spádových stupňů a také břehové opevnění toku v místě vzniku nátrží tak, aby zvětšováním nátrží nebyla ohrožena místní komunikace,“ upřesnila mluvčí povodí Jana Kučerová.

Opravy povodňových škod dokončuje povodí na stejné řece také v sousední obci Suchá Loz, kde povodeň poškodila původní opevnění koryta a naplavila množstvím sedimentu, čímž snížila jeho kapacitu.

