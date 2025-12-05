Po třídenních extrémních deštích v září 2024 se vylila voda z koryta řeky Nivničky a zaplavila ulice, rodinné domy i sportovní areál. Škody vznikly také na vodohospodářských objektech a samotném korytě. Jednalo se zejména o utržené břehy, poškozené spádové stupně a naplavený materiál v toku.
Povodí Moravy zahájilo v srpnu 2025 opravu povodňových škod na úseku dlouhém 800 metrů.
„Opraveny byly přelivné hrany a opevnění dna dvou spádových stupňů a také břehové opevnění toku v místě vzniku nátrží tak, aby zvětšováním nátrží nebyla ohrožena místní komunikace,“ upřesnila mluvčí povodí Jana Kučerová.
Opravy povodňových škod dokončuje povodí na stejné řece také v sousední obci Suchá Loz, kde povodeň poškodila původní opevnění koryta a naplavila množstvím sedimentu, čímž snížila jeho kapacitu.