Cestovatelský festival je online a zdarma, láká i na telefonáty po světě

Na internetu si návštěvníci pustí filmy, přednášky, rozhovory i živé videohovory s osobnostmi z celého světa.

„Od září jsme přemýšleli, jak festival letos pojmeme, protože situace se ze dne na den měnila. Nakonec jsme celý program přesunuli do online prostoru, protože když nemůžeme my do světa, dostaneme svět k nám domů,“ vysvětlili pořadatelé Petr Horký a Miroslav Náplava.

Dvanáctidenní akce s tématem Svět se točí Covid NEcovid! nabízí několik rubrik, soutěže i tradiční festivalový běh, který však můžou zájemci tentokrát absolvovat v libovolnou chvíli.

Spojení navážou diváci vždy v konkrétním čase podle programu přes facebookovou nebo webovou stránku Neznámá země a veškerý přístup mají zdarma.

Například v rámci Cestovatelského biografu budou mít zájemci příležitost vidět speciálně uvolněné aktuální snímky. Mimo jiné třeba K2: Vlastní cestou ukáže příběh Kláry Poláčkové-Kolouchové, první Češky, která zdolala tři nejvyšší hory světa.

Ženské hrdinky má i film Connection. Na programu bude ve středu a v následné přednášce a rozhovoru o něm navíc promluví úspěšná provazochodkyně Anna Hanuš Kuchařová.

Další filmy zavedou diváky do Gruzie, Guatemaly, na Kostariku nebo Srí Lanku, kam se po třiceti letech vrátil legendární zlínský cestovatel Miroslav Zikmund spolu s Horkým a Náplavou a z této cesty vznikl dokument Sloni žijí do sta let. Na programu je v pátek.

Živé videotelefonáty

Diváky čekají i rozhovory s osobnostmi, třeba akademickým sochařem Otmarem Olivou, spisovatelem Josefem Holcmanem nebo lékařem Davidem Rumpíkem.

Neznámá země nabídne také aktuální pohled do vzdálených koutů světa živými videotelefonáty s Čechy a Slováky, kteří tam žijí.

„Tušili jste, že v Indii byla nedávno epidemie se smrtností 75 procent? Že v Mongolsku je počet zemřelých s covidem nula? Že Srí Lanka má od března totální lockdown,“ upozornil Horký.

Festival vzpomene v dosud nezveřejněném rozhovoru i na slavného cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla, který letos na jaře zemřel.

Speciálně natočeného a vyrobeného programu je 595 minut, dalších 480 minut zábavy nabídnou filmy. Celkem jde o 18 hodin materiálu, který by mohl přilákat až 30 tisíc diváků. Současně pracují čtyři střižny a tvůrci v reálném čase komunikují s lidmi na čtyřech kontinentech.