Nezaměstnaných absolventů je ve Zlínském kraji víc, dlouho bez práce nezůstanou

Celková míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji zůstala stejná jako na konci srpna, a to 2,7 procenta. Z toho kategorie absolventi a mladiství vykázala 811 jmen. O měsíc dříve úřad evidoval v této kategorii 503 položek.

„Když vezmeme údaj za celé třetí čtvrtletí letošního roku, dosahuje nezaměstnanost mladých lidí do 25 let včetně čerstvých absolventů hodnoty 16,3 procenta,“ řekla ředitelka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová. „Jsem ale přesvědčená, že bude klesat.“

V prvním letošním čtvrtletí, tedy na konci března, byla míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi 12,7. Na konci června 12,3 procenta. „Nárůst je způsobený příchodem absolventů,“ objasnila Majdyšová. „Ale vzhledem k tomu, jaká je na trhu práce poptávka, u nás dlouho nezůstanou.“

Pokud bychom vzali v potaz jen samotná čísla, odpovídala by situace ve Zlínském kraji údajům evropského statistického úřadu Eurostat. Ten na konci letošního června upozornil na rekordně vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi z České republiky. „Dosáhla hodnoty 13,7 procenta a byla tak nejvyšší od roku 2015,“ uvedl tehdy ekonom Lukáš Kovanda.

Ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Robin Maialeh v této souvislosti řekl, že je to v naší zemi novum. Vysoká nezaměstnanost mladých je naopak typická pro země jižní Evropy. Ve Španělsku, Řecku a Itálii se dlouhodobě pohybuje nad dvaceti procenty. V Chorvatsku dosahuje devatenácti procent.

Může jít o počínající trend. Zmiňuje se teorie, podle které do zaměstnání nastupuje generace mladých lidí, která pečlivěji volí a vybírá, s jakým zaměstnavatelem spojí svou budoucnost. Chtějí navíc nějakou dobu cestovat a nevázat se.

Mladí do 25 let v evidenci krajského úřadu práce Čtvrtletí 2022 / 2023

I. 10,9 % / 12,7 %

II. 11 % / 12,3 %

III. 15,7 % / 16,3 % Poznámka: Ve Zlínském kraji bylo k 30. září 2023 bez práce 10 522 lidí, z toho 811 absolventů. Zdroj: Úřad práce Zlín

„V takovém případě ale nefigurují v evidencích úřadu práce,“ upozornila Majdyšová. „Zřejmě je živí brigády, odvody si ale musí hradit sami.“

Pracovníci úřadu s každým jednotlivcem aktivně pracují, setkávají se i několikrát v měsíci a pobyt v zahraničí by tedy nezůstal bez povšimnutí.

Zkušenosti z regionu tak spíše naznačují, že i současná generace uplatnění najde. To, že počet mladých lidí bez práce během třetího kvartálu vyskočí a do konce roku zase opadne, je pravidelný jev. Míra nezaměstnanosti je tady dlouhodobě jedna z nejnižších v zemi, aktuálně je nižší pouze v Jihočeském kraji, a to o setinu procenta. Zdejší firmy už proto umí s absolventy jednat a postupně vyvinuly mechanismy, kterými je dokážou podchytit.

Investují čas, znalosti i finance do toho, aby zaujaly středoškoláky a vysokoškoláky už během studia. „Pro vysokoškoláky máme systém stáží a stipendií. Vypisujeme je vždy po Novém roce, mají omezený počet míst a zájem je velmi slušný,“ popsala personalistka rožnovské společnosti onsemi Zuzana Kozlová.

Firma působí v elektrotechnickém odvětví a potřebuje především technické profese. Také největší zaměstnavatel v kraji, pneumatikárna Continental Barum, nabízí speciální trainee program pro absolventy vysokých škol mnoha profesí, od technologů, strojařů či informatiků po obchodníky nebo ekonomy.

Péči zaměstnavatelé věnují také středoškolákům. Spolupráce středních škol a firem se rozvinula v několika rovinách. Podniky nabízejí praxe, letní brigády či stipendia. Kam zaměří svou pozornost, je dáno tím, jaké obory konkrétní škola vyučuje.

Výjimkou není ani to, že firma dodá do školních dílen reálné výrobní stroje, které používá. Díky tomu má šanci že zkrátí čas potřebný k zaučení absolventů na pracovišti. Praxe na pracovišti zase dávají naději, že absolventi po studiu zamíří tam, kde už to znají. V posledních letech podniky pracují i se školami základními.

Úřad práce na konci září nabízel více než 8 200 volných pracovních pozic. Vůbec nejnižší počet lidí bez práce byl na Zlínsku (2,1 procenta) a Kroměřížsku (2,7 procenta). Následovalo Uherskohradišťsko (2,8 procenta) a Vsetínsko (3,2 procenta).