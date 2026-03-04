Ceny rodinných domů ve Zlínském kraji za rok stouply o čtvrtinu. Prodají se rychle

Petr Skácel
  9:04
S manželkou se jim loni narodilo první dítě, chtěli proto pořídit větší byt. A pak si řekli, že se přestěhují rovnou do rodinného domu. Manželé Novosadovi koupili malý domek ve vesnici nedaleko Zlína, vyšel je na zhruba osm milionů korun.
Dřevostavba je stavebnice, pohled na rodinný dům.

Dřevostavba je stavebnice, pohled na rodinný dům. | foto: Atrium

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....
Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.
Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...
Výstavba bytů na Tyršově nábřeží ve Zlíně. (červen 2023)
5 fotografií

„Byla to maximální cena, jakou jsme mohli zaplatit, půjčili jsme si na to peníze od banky a rodinných přátel,“ říká Jan Novosad. „Je to pro nás hodně, ale jiná cesta nebyla, domy už levnější nebudou.“

Za pravdu mu dává i analýza serveru reality.idnes.cz. Podle ní ceny rodinných domů ve Zlínském kraji meziročně stouply zhruba o čtvrtinu. A co víc, prodávají se rychleji. Na podzim 2024 byl dům v nabídce průměrně 203 dnů, loni ve stejnou dobu už jen 90.

Nový rodinný dům ve Zlíně stojí i 20 milionů. Přesto je zájem o bydlení velký

„V kraji došlo k typickému mix-efektu: přibylo lepších domů, které se prodávají rychleji i dráž. Zároveň je víc klientů s předschváleným úvěrem,“ popsal Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.

Také lidé z branže si všimli, že za poslední rok se prodej domů ve Zlínském kraji výrazně zrychlil. Důvodů je více. „Na trhu je dlouhodobě nedostatek bytů, poptávka je vysoká, a když už se byt objeví, často s sebou nese velmi vysoké provozní náklady,“ uvedl zlínský realitní makléř Jiří Harazim.

„V datech je vidět, že se zvedl podíl energeticky lepších nemovitostí,“ zmínil Ondřej Hon, majitel společnosti CEMAP – cenové mapy, další důvod, proč se domy prodají za kratší dobu.

Ve Vsetíně se staví nové byty, město ale stále trápí nedostatek pozemků

Kupující také stále častěji chtějí více prostoru, než nabídnou třeba panelákové byty. „Rodinné domy jsou v mnoha případech cenově dostupné a jejich provozní náklady se dnes často blíží nákladům na byt ve Zlíně,“ sdělil Harazim. „To je pro mnoho lidí zásadní argument.“

Roli hraje i obava z dalšího růstu cen nemovitostí a možného pohybu úrokových sazeb hypoték. „Mnozí kupující nechtějí čekat, až bude bydlení ještě dražší, a rozhodují se rychleji,“ poznamenal Harazim.

Otrokovice jsou oblíbené pro kupující i investory

Mezi regiony je tahounem tradičně Zlín, kde se hodně staví, je zde silný pracovní trh a vyšší průměrné výdělky. Nové bydlení však přibývá i v sousedních Otrokovicích. Právě tam se domy v nabídce realitek „ohřály“ jen 29 dnů, což je s velkým náskokem nejméně v regionu. Rodinných domů tady navíc tolik není.

„V Otrokovicích se dlouhodobě potkává několik faktorů, které vytvářejí mimořádně rychlý obrat na trhu. Blízkost dálnice a místní silní zaměstnavatelé, jako Continental Barum nebo Fatra Napajedla, generují stabilní poptávku po bydlení,“ uvedl Harazim.

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

„Současně jsou zde ceny nemovitostí stále citelně nižší než ve Zlíně, což z Otrokovic dělá atraktivní alternativu pro kupující i investory. Velkou roli hraje také výborná dopravní dostupnost. Díky MHD je Zlín doslova na dosah, což zvyšuje zájem nájemníků, včetně cizinců pracujících v okolních firmách. A protože nájmy se už dnes prakticky vyrovnaly těm ve Zlíně, investiční byty se zde velmi rychle obsazují,“ vysvětlil Harazim.

Celkově se však nejrychleji prodává na Vsetínsku. „Je zde poptávka po domech se zahradou a rozumnými provozními náklady,“ vypozoroval Makovský.

Meziročně hodně narostly ceny na Uherskohradišťsku, naopak Kroměřížsko si drží roli cenově přijatelnějšího okresu. „Zároveň jsou tady zájemci citlivější na kvalitu a lokalitu v rámci města,“ upozornil Makovský.

Stovky bytů, desítky domů. V Uherském Hradišti chystají masivní výstavbu

A ještě jeden důvod: kupující mají stále častěji předschválenou hypotéku, a díky tomu se mohou rozhodovat operativně. „Lidé jsou v této oblasti výrazně informovanější a už během samotného hledání nového bydlení aktivně řeší své možnosti financování,“ řekl Harazim.

Makléři přitom předschválení doporučují téměř vždy, aby věděli, v jaké cenové relaci se mohou bezpečně pohybovat. „V dnešní situaci, kdy je poptávka po domech vysoká, a kvalitní nemovitosti mizí z trhu rychle, je předschválená hypotéka pro úspěšný nákup téměř klíčová,“ naznačil Harazim.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

Čiperova vila má zpět původní krásu, vnučky exministra přijely přes půl světa

Po rok a půl dlouhé rekonstrukci byla otevřena vila baťovského ředitele...

Kdysi tady bydlel muž číslo dvě ve firmě Baťa, starosta a ministr. Po druhé světové válce dům sloužil desítky let jako dětský domov, pak zde sídlilo poradenské a krizové centrum, které se...

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

Ceny rodinných domů ve Zlínském kraji za rok stouply o čtvrtinu. Prodají se rychle

Dřevostavba je stavebnice, pohled na rodinný dům.

S manželkou se jim loni narodilo první dítě, chtěli proto pořídit větší byt. A pak si řekli, že se přestěhují rovnou do rodinného domu. Manželé Novosadovi koupili malý domek ve vesnici nedaleko...

4. března 2026  9:04

Soud snížil trest za pokus o otravu metanolem. Oběť i učitelky zachránil gin

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil trest dvaadvacetiletému muži ze sedmi na pět let vězení za pokus o vraždu metanolem na Kroměřížsku. Mladistvé, která jed podle obžaloby nalila spolužákovi do...

3. března 2026  13:49

Expozice totality. Muzeum v uherskohradišťské věznici bude vyprávět příběhy

Vítězný návrh podoby expozice Muzea totality v uherskohradišťské věznici od...

Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře. Promění se v nové muzeum. Expozice obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější částí, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky,...

3. března 2026  13:33

Každý zápas za nároďák je svátek, říká Cahynová. Teď vyrovná rekord ve startech

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

Až dnes v Uherském Hradišti povede český tým k úvodnímu zápasu světové kvalifikace, vyrovná Klára Cahynová rekord Lucie Martinkové v počtu startů za ženskou fotbalovou reprezentaci. Utkání proti...

3. března 2026  11:40

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Dopravní expert Karel Říha mluvil na přednášce ve Zlíně o chystaném dopravním terminálu i budoucnosti dopravy ve městě. Bývalý šéf radničního odboru dopravy je dnes spolupracovníkem Správy železnic,...

3. března 2026  9:09

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:49

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12

Klienti s Alzheimerem čekají na lůžko i tři čtvrtě roku. Ve Zlíně pomůže nový domov

Ve Zlíně-Malenovicích začal fungovat nový domov se zvláštním režimem, který...

Ve Zlínském kraji začal fungovat nový domov pro klienty s různými typy demence. Dohromady je v regionu zhruba 1 300 lůžek, teď přibylo dalších 40 ve Zlíně-Malenovicích. Po této službě je ale stále...

2. března 2026  12:57

Dvě tváře, jedna síla. Nová kampaň ženské repre ukazuje fotbalistky netradičně

Tereza Krejčiříková a Antonie Stárová

Už v úterý české fotbalistky odstartují boj o historickou účast na mistrovství světa. V Uherském Hradišti přivítají od 18:30 Wales, účastnice loňského Eura žen. A zároveň spouštějí kampaň s názvem...

2. března 2026  12:18

Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.

2. března 2026  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sport i vzdělání. Pod lyžařským svahem ve Zlíně vznikne kampus za miliardu

Baťův památník ve Zlíně ve svahu nad městem

Zlínský kraj, město Zlín a firma Synot společně promění okolí Památníku Tomáše Bati a prostor za vedlejším gymnáziem. V plánu je nová sportovní hala, podzemní parkoviště a školní kampus. Město zde...

2. března 2026  9:24

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.