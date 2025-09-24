Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se zabývají odborníci z Baťovy nemocnice ve Zlíně. Proto zde vznikl nový odbor a zájemci soutěží o příspěvek ze Zlínského kraje. Mezi krajskými nemocnicemi v Česku je to spíše výjimka.
Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také ředitelství Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, má za sebou rekonstrukci. (leden 2023)

Každý rok se vědě a výzkumu věnuje v Baťově nemocnici přes 120 odborníků. Jde o lékaře, sestry, farmaceuty, laboranty nebo pracovníky administrativy. Letos proto v rámci nemocnice vznikl odbor výzkumu, vývoje a inovací, vědecká rada a také interní grantová agentura.

„Výzkum je medicínou zítřka. Každá podpora vědecko-výzkumných aktivit znamená pro pacienty rychlejší přístup k moderním léčebným postupům, technologiím a terapiím, které dnes teprve vznikají, ale zítra se mohou stát standardem péče,“ vysvětlil předseda Vědecké rady nemocnice a primář neurologického oddělení Robert Mikulík, který je i součástí Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nemocnice bude atraktivnější

Nemocnice tak investuje hlavně do své budoucnosti a pověsti. Přestože patří mezi desítku největších v republice, doplácí na to, že není fakultní. To se projevuje v její ekonomice i atraktivitě.

Podporou vědecké práce zlepší podmínky pro své lékaře a experty, zároveň se stane atraktivnější pro potenciální zájemce, kteří by se chtěli podílet na rozvoji ve svém oboru. Díky tomu, že v nemocnici funguje několik center vysoce specializované péče, jde navíc také o investici do mladých lékařů.

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

„Výzkum musíme začít brát vážně nejen jako možnost, ale jako nutnost. Kritický nedostatek zdravotníků v některých oborech nás tlačí, abychom nové odborníky vychovali sami – a to jde jen tehdy, když máme vlastní pedagogy a školitele s akademickými tituly a publikacemi,“ poukázal vedoucí odboru výzkumu, vývoje a inovací Baťovy nemocnice Josef Šilhavík.

Vědecká práce má dopad na pacienty

Bez vědecké práce by například zdravotnictví nemohlo počítat s využíváním umělé inteligence (AI). Teď se AI trénuje, aby pomohla vyhodnocovat snímky z rentgenu, mamografu nebo třeba magnetické rezonance.

„Vzhledem k tomu, jak významný je nárůst objemu indikací takových vyšetření a zároveň jak významný je nedostatek lékařů s touto kvalifikací, bude pomoc technologií velkým přínosem také pro pacienty, kteří dostanou výsledky svých vyšetření za kratší dobu,“ přiblížil Šilhavík.

Výzkumu a vývoji se ve zlínské nemocnici věnují už řadu let. Zdravotníci navazují na přístup svých předchůdců, jako byli první ředitel nemocnice Bohuslav Albert, diabetolog Jaroslav Rybka nebo přednosta oddělení nukleární medicíny Jiří Bakala.

Ročně se do výzkumu zapojí desítky odborníků

Každý rok se do vědecké práce zapojí desítky lidí, většinou se jedná o týmy odborníků. Cesta od prvotního návrhu k výslednému článku v recenzovaném časopise trvá obvykle několik let.

Potrubní pošta není přežitek. Zlínská nemocnice spustila letos sedmou linku

Jde hlavně o rozsáhlý sběr dat a informací, jejich porovnávání, posuzování a následné vyhodnocování. Projekty hodnotí nově vzniklá Interní grantová agentura, která vypisuje soutěž a pak nejlepší témata podpoří finančně.

V jednom z nich třeba zdravotníci zjišťují, jaký vliv má věk a délka onemocnění na vyšetření, které rozlišuje, zda za nemocí stojí bakterie, či infekce. Další chtějí srovnat hladinu hormonů u žen po odstranění vaječníků a přijít na to, jak následně ovlivňují kvalitu života a sexuální zdraví. Jiný tým bude mapovat potřeby intenzivní a paliativní péče.

Grantová agentura vyhlásila čtvrtou výzvu

„Nemocnice přestává být ‚pouze‘ místem zdravotní péče. Stává se prostorem, ve kterém se tvoří nové znalosti, vznikají produkty s komerčním potenciálem a kde se studenti učí v prostředí propojeném s realitou medicínské praxe,“ doplnil Mikulík.

Akupunkturu proti chronické bolesti používají také ve zlínské nemocnici

V první výzvě grantová agentura podpořila čtyři návrhy, ve druhé 14, teď běží třetí výzva. Z větší části posílá finance Zlínský kraj, loni to bylo půl milionu korun, letos už jde o dva miliony.

„Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných zdravotníků a je jasné, že pokud chceme tuto situaci změnit, musíme aktivně podporovat prostředí, které umožní vychovávat vlastní odborníky. Rozvoj vědy a výzkumu vnímáme nejen jako příležitost k inovacím v medicíně, ale i jako cestu, jak do budoucna přivést do našich nemocnic nové generace odborníků,“ zdůvodnil podporu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

