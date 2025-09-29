Centrum pro operace páteře, mozkových cév i prostaty. Nemocnice bude stavět

Jana Fuksová
  9:19
Zlínský kraj navýšil Baťově nemocnici základní jmění o 200 milionů korun, aby mohla postavit novou přístavbu. Bude v ní mimo jiné Centrum vysoce specializované spondylochirurgické péče i plánované centrum onkourologické a také cerebrovaskulární péče.
Zlínská nemocnice postaví novou budovu pro rozšíření neurochirurgie a dvě...

Zlínská nemocnice postaví novou budovu pro rozšíření neurochirurgie a dvě chystaná Centra vysoce specializované péče. | foto: Krajská nemocnice T.Bati Zlín, vizualizace

Zlínská nemocnice postaví novou budovu pro rozšíření neurochirurgie a dvě...
Zlínská nemocnice postaví novou budovu pro rozšíření neurochirurgie a dvě...
Kardiologové v Baťově nemocnici ve Zlíně začali k léčbě fibrilace srdečních...
Nový robotický systém Da Vinci budou ve Zlíně využívat hlavně urologové. (září...
7 fotografií

Před dvěma lety nebyla budoucnost tohoto centra vůbec jistá. Ministerstvo zdravotnictví jej loni v květnu nakonec potvrdilo a teď Baťova nemocnice plánuje stavbu budovy, v níž bude sídlit. Řeč je o Centru vysoce specializované péče (CVSP) ve spondylochirurgii, které díky tomu bude mít potřebné zázemí.

Ve spondylochirurgii lékaři léčí vyhřezlé ploténky, posunuté obratle, zlomeniny, úrazy, nádory a řadu dalších potíží s páteří. Každý rok potřebuje v kraji takovou operaci přes 500 pacientů, loni už jich bylo přes 600. V celém regionu je dokáže provést jen tým lékařů ve zlínské nemocnici.

Plánovaná čtyřpodlažní přístavba pavilonu chirurgických a urgentních oborů bude sloužit nejen pro toto centrum, ale také pro plánovaná centra v onkourologii a také cerebrovaskulární péči. Využije ji proto i oddělení neurologie, neurochirurgie, radiologie a urologie.

Vyšší kvalita péče o pacienty

Spondylochirurgie díky nové budově zvýší počet lůžek neurochirurgického oddělení i kapacity ambulancí. Pro onkourologii, kde roste počet pacientů se zhoubným nádorem prostaty, zde vznikne potřebné operační zázemí a ambulance. Centrum cerebrovaskulární péče, které je vyšším stupněm iktového centra, které už Baťovka má, bude mít v přístavbě novou angiolinku i prostory pro více cévních operací.

Baťově nemocnici hrozí omezení operací páteře, rozhodlo o tom ministerstvo

„Nové prostory budou vyhovovat vysokým nárokům těchto pracovišť jak technicky, tak provozně, zvýší se také jejich kapacity a efektivita,“ vysvětlil člen představenstva nemocnice pro ekonomiku Martin Déva.

„Přístavba má také návaznost na chirurgický pavilon a budeme mít díky tomu možnost získat i statut komplexního cerebrovaskulárního centra, což nám umožní lepší finanční ohodnocení výkonů.“

Přístroje za 80 milionů korun

Zmíněných 200 milionů korun od kraje má pokrýt náklady na projekt a přístavbu. Samotná budova by měla stát 150 milionů. Za 80 milionů nemocnice pořídí přístroje, polovinu z toho zaplatí za novou angiolinku, která slouží mimo jiné k diagnostice cévní mozkové příhody. Celkové náklady se předpokládají ve výši téměř čtvrt miliardy korun, z toho 40 milionů uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. Počítá se s tím, že stavba by měla začít v příštím roce a hotová bude v tom následujícím.

Krajští zastupitelé museli včera schválit způsob finanční pomoci ze strany kraje. Hejtmanství se totiž rozhodlo poskytnout finance prostřednictví navýšení základního jmění nemocnice.

„Nechali jsme si udělat rozbory časové i ekonomické a po dohodě s právním odborem jsme dospěli k tomu, že tato forma je ekonomicky výhodnější,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Centra zvyšují prestiž nemocnice

Pro nemocnici to znamená, že se zvýší její bonita vůči bankám, což se může projevit i tím, že si dohodne výhodnější úvěr. Zároveň se jí bude lépe vyjednávat s dodavateli a bude to mít vliv třeba na nižší nákupní cenu. Dohromady se tím zlepší celkové ekonomické postavení nemocnice.

Robot posunul Zlín do operační VIP zóny. Zákroky budou pro pacienty šetrnější

To také souvisí s prestiží, kterou Baťova nemocnice posiluje i tím, že kvalitu péče posunuje na úroveň oficiálně uznaných specializovaných center, jako je zmíněné spondylochirurgické, onkourologické nebo cerebrovaskulární. Dohromady jich má třináct.

Pro její hospodaření, lékaře i pacienty to znamená vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven, nadstandardní personál, efektivnější léčbu, modernější přístroje a podobně. Minimálně v oblasti kvality péče se tak srovnává s fakultními nemocnicemi. Ze všech úhlů pohledu je tedy velký rozdíl, jestli nemocnice takové centrum má, nebo nemá.

Statut uděluje ministerstvo zdravotnictví

Aby jí takový statut ministerstvo zdravotnictví udělilo, musí splnit přísné podmínky. Například u spondylochirurgické péče to bylo problematické, protože před dvěma lety jí tento statut ministerstvo odmítlo udělit. A to přesto, že podle zlínských lékařů podmínky splňovala. Pokud by ho nezískala, znamenalo by to, že by část pacientů musela kvůli operaci jezdit do vzdálenějších krajů.

Nové zlínské kardiocentrum ulehčí pacientům, už nebudou muset do Brna

Nemocnice se proti rozhodnutí opakovaně odvolala, do jednání se zapojilo i hejtmanství a loni v květnu statut nakonec získala.

„Nejdůležitější je, že pacienti s úrazy, degenerativními, nádorovými a zánětlivými onemocněními páteře mají jistotu v pokračování této kvalitní péče v kraji,“ potvrdil už dříve primář neurochirurgického oddělení nemocnice Petr Linzer.

Statut centra spondylochirurgické péče má nemocnice do konce roku 2027, poté o něj musí znovu zažádat.

Archivní video: Robotické operace ve zlínské nemocnici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

Centrum Zlína hlídá mohutný drátěný pes. Upozorňuje na výstavu Němá tvář

Má čtyři metry na výšku a váží čtyři tuny. Prostranství v dolní části Gahurova prospektu má od dnešního dne novou dominantu. Hlídá ho obří drátěná socha psa, jejímž autorem je umělec František Skála....

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice...

Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na...

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Kroměříž jen „na otočku“? Město přemýšlí, jak turisty udržet po delší dobu

Dopoledne a přes den se Květnou či Arcibiskupskou zahradou nebo přilehlým zámkem prožene vlna turistů, odpoledne zaplní chodníky už jen malé skupinky a večer je město najednou klidné. Taková je...

28. září 2025  11:11

Slovácko - Karviná 1:2, bezzubým domácím nepomohla ani téměř hodinová přesilovka

Fotbalisté Slovácka natáhli čekání na ligovou výhru už na pět zápasů. V sobotu doma předvedli špatný výkon a s taktéž trápící se Karvinou padli 1:2. Domácí přitom hráli od 35. minuty proti deseti,...

27. září 2025  14:44

Mezi Napajedly a Otrokovicemi vlak srazil člověka, provoz stál dvě hodiny

Kvůli srážce rychlíku s člověkem byl v sobotu po poledni zastaven provoz na železniční trati z Přerova do Břeclavi v úseku mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice na Zlínsku.

27. září 2025  14:01,  aktualizováno  14:32

Chceme zabránit vládě extremistů, říká lídr koalice SPOLU Stanislav Blaha

V minulých sněmovních volbách byl jedničkou krajské kandidátky SPOLU lidovec Ondřej Benešík, který už však nekandiduje. Lídrem se tak stal poslanec Stanislav Blaha, který je krajským předsedou ODS a...

27. září 2025  10:10

Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice...

27. září 2025

S kým do vlády? To řešme až po volbách, říká krajský lídr ANO Vondráček

Lídr krajské kandidátky do sněmovních voleb za ANO Radek Vondráček by za úspěch považoval, pokud by hnutí získalo přes 30 procent hlasů. Volební jedničkou ANO je ve Zlínském kraji už počtvrté.

26. září 2025  15:45

Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo,...

26. září 2025  11:27

Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj

Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19....

26. září 2025  11:18

Zlínská Hvězda se opět zařadí do sítě sociálních služeb. Stáhne žalobu na kraj

Domov se zvláštním režimem Hvězda ve Zlíně bude od příštího roku znovu patřit do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Díky tomu může dostávat finanční podporu. Hvězda má nového majitele. Krajští...

26. září 2025  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vědkyně zkoumá biomateriály, které by mohly nahradit poškozené lidské tkáně

Ve Zlíně se dělá věda, která může měnit životy. Dokazuje to i mladá vědkyně Leona Mahelová z Centra polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati (UTB), jež zkoumá biomateriály. Výsledky jejího...

25. září 2025  15:42

Kroměříž chystá opravu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka

Kroměřížská radnice podpoří obnovu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka. Vlastní jej Zlínský kraj a chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci na obnově...

25. září 2025  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.