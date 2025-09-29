Před dvěma lety nebyla budoucnost tohoto centra vůbec jistá. Ministerstvo zdravotnictví jej loni v květnu nakonec potvrdilo a teď Baťova nemocnice plánuje stavbu budovy, v níž bude sídlit. Řeč je o Centru vysoce specializované péče (CVSP) ve spondylochirurgii, které díky tomu bude mít potřebné zázemí.
Ve spondylochirurgii lékaři léčí vyhřezlé ploténky, posunuté obratle, zlomeniny, úrazy, nádory a řadu dalších potíží s páteří. Každý rok potřebuje v kraji takovou operaci přes 500 pacientů, loni už jich bylo přes 600. V celém regionu je dokáže provést jen tým lékařů ve zlínské nemocnici.
Plánovaná čtyřpodlažní přístavba pavilonu chirurgických a urgentních oborů bude sloužit nejen pro toto centrum, ale také pro plánovaná centra v onkourologii a také cerebrovaskulární péči. Využije ji proto i oddělení neurologie, neurochirurgie, radiologie a urologie.
Vyšší kvalita péče o pacienty
Spondylochirurgie díky nové budově zvýší počet lůžek neurochirurgického oddělení i kapacity ambulancí. Pro onkourologii, kde roste počet pacientů se zhoubným nádorem prostaty, zde vznikne potřebné operační zázemí a ambulance. Centrum cerebrovaskulární péče, které je vyšším stupněm iktového centra, které už Baťovka má, bude mít v přístavbě novou angiolinku i prostory pro více cévních operací.
|
Baťově nemocnici hrozí omezení operací páteře, rozhodlo o tom ministerstvo
„Nové prostory budou vyhovovat vysokým nárokům těchto pracovišť jak technicky, tak provozně, zvýší se také jejich kapacity a efektivita,“ vysvětlil člen představenstva nemocnice pro ekonomiku Martin Déva.
„Přístavba má také návaznost na chirurgický pavilon a budeme mít díky tomu možnost získat i statut komplexního cerebrovaskulárního centra, což nám umožní lepší finanční ohodnocení výkonů.“
Přístroje za 80 milionů korun
Zmíněných 200 milionů korun od kraje má pokrýt náklady na projekt a přístavbu. Samotná budova by měla stát 150 milionů. Za 80 milionů nemocnice pořídí přístroje, polovinu z toho zaplatí za novou angiolinku, která slouží mimo jiné k diagnostice cévní mozkové příhody. Celkové náklady se předpokládají ve výši téměř čtvrt miliardy korun, z toho 40 milionů uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. Počítá se s tím, že stavba by měla začít v příštím roce a hotová bude v tom následujícím.
Krajští zastupitelé museli včera schválit způsob finanční pomoci ze strany kraje. Hejtmanství se totiž rozhodlo poskytnout finance prostřednictví navýšení základního jmění nemocnice.
„Nechali jsme si udělat rozbory časové i ekonomické a po dohodě s právním odborem jsme dospěli k tomu, že tato forma je ekonomicky výhodnější,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.
Centra zvyšují prestiž nemocnice
Pro nemocnici to znamená, že se zvýší její bonita vůči bankám, což se může projevit i tím, že si dohodne výhodnější úvěr. Zároveň se jí bude lépe vyjednávat s dodavateli a bude to mít vliv třeba na nižší nákupní cenu. Dohromady se tím zlepší celkové ekonomické postavení nemocnice.
|
Robot posunul Zlín do operační VIP zóny. Zákroky budou pro pacienty šetrnější
To také souvisí s prestiží, kterou Baťova nemocnice posiluje i tím, že kvalitu péče posunuje na úroveň oficiálně uznaných specializovaných center, jako je zmíněné spondylochirurgické, onkourologické nebo cerebrovaskulární. Dohromady jich má třináct.
Pro její hospodaření, lékaře i pacienty to znamená vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven, nadstandardní personál, efektivnější léčbu, modernější přístroje a podobně. Minimálně v oblasti kvality péče se tak srovnává s fakultními nemocnicemi. Ze všech úhlů pohledu je tedy velký rozdíl, jestli nemocnice takové centrum má, nebo nemá.
Statut uděluje ministerstvo zdravotnictví
Aby jí takový statut ministerstvo zdravotnictví udělilo, musí splnit přísné podmínky. Například u spondylochirurgické péče to bylo problematické, protože před dvěma lety jí tento statut ministerstvo odmítlo udělit. A to přesto, že podle zlínských lékařů podmínky splňovala. Pokud by ho nezískala, znamenalo by to, že by část pacientů musela kvůli operaci jezdit do vzdálenějších krajů.
|
Nové zlínské kardiocentrum ulehčí pacientům, už nebudou muset do Brna
Nemocnice se proti rozhodnutí opakovaně odvolala, do jednání se zapojilo i hejtmanství a loni v květnu statut nakonec získala.
„Nejdůležitější je, že pacienti s úrazy, degenerativními, nádorovými a zánětlivými onemocněními páteře mají jistotu v pokračování této kvalitní péče v kraji,“ potvrdil už dříve primář neurochirurgického oddělení nemocnice Petr Linzer.
Statut centra spondylochirurgické péče má nemocnice do konce roku 2027, poté o něj musí znovu zažádat.
Archivní video: Robotické operace ve zlínské nemocnici.