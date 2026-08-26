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Silničáři uzavřou příjezd k nemocnici. Proměna nábřeží přijde za dva roky

Milan Libiger
  9:50
Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy...

Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy nemocnice ve Zlíně. Cesta bude dva dny uzavřená. (srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vizualizace plánované úpravy okolí Baťovy nemocnice ve Zlíně. Měla by vzniknout...
Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy...
Opravy silnice u hlavního vjezdu do Baťovy nemocnice omezí na jeden den i spoje...
Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy...
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Příjezd k Baťově nemocnici bude ve čtvrtek a pátek omezený. Silničáři tam na 150 metrech vymění poškozený asfaltový povrch v úseku od křižovatky u mostu na ulici Zálešná XII po bývalý nemocniční bufet. Během prací bude tento úsek zcela uzavřený. Na urgentní příjem se lidé dostanou objízdnou trasou. Celé nábřeží mezi nemocnicí a řekou Dřevnicí čeká za dva roky velká proměna.

„Havlíčkovo nábřeží patří mezi nejvytíženější komunikace ve městě a zároveň představuje hlavní příjezdovou trasu do krajské nemocnice. Proto jsme se rozhodli provést alespoň nezbytnou lokální opravu nejproblematičtějšího úseku,“ sdělil zlínský radní přes dopravu Václav Kovář.

Vozovka u vjezdu do areálu je zvlněná a jsou na ní výtluky. Zlínský kraj jako provozovatel nemocnice a záchranné služby proto město požádal o opravu. „Měl jsem stížnosti ze záchranky, že tady pacienti trpí víc než by měli, i když máme dobře odpérované sanitky. Chceme, aby to skončilo,“ zmínil hejtman Radim Holiš.

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Stejný důvod opravy uvádí i Kovář s tím, že se zlepší komfort pro všechny řidiče ještě před celkovou proměnou obou nábřeží.

Ve čtvrtek a v pátek v této části silnice nebude možné ani zaparkovat. V sobotu by se mělo dělat vodorovné značení už za částečného provozu.„Objízdná trasa k urgentnímu příjmu a k parkovacímu domu nemocnice bude vedena obousměrně po ulici Podvesná XVII, dále po ulicích Vizovická, Cecilka, Pekárenská a Peroutkovo nábřeží,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Lidé by tedy měli přijet k nemocnici z opačné strany od Příluků, mohou také využít boční vjezd u 21. pavilonu ve směru od Zálešné.

Silničáři opraví 150 metrů rozbité cesty u hlavního vjezdu do areálu Baťovy nemocnice ve Zlíně. Cesta bude dva dny uzavřená. (srpen 2026)

Velká proměna v roce 2028

Cesty na Havlíčkově a Peroutkově nábřeží jsou delší dobu ve špatném stavu. Magistrát je chtěl opravit už loni. Po odvolání místní obyvatelky, která měla výhrady ke kácení zeleně, zrušil stavební povolení krajský úřad. Byť z jiných, zejména formálních důvodů. Radnice si vyřizuje nové povolení, které zatím nemá.

„Předpokládám, že to v roce 2028 budeme mít legislativně připravené. Budeme to muset koordinovat s krajem, který bude stavět nový most přes Dřevnici. My bychom navázali úpravou celého nábřeží,“ naznačil Kovář.

Nábřeží se má rozšířit směrem k nemocnici a na její straně bude nový chodník. Místo současného vznikne cyklostezka. Před 23. budovou, v níž je urgentní příjem, vzniknou zastávky MHD pro oba směry.

Kraj postaví nový most

Zlínský kraj má mezitím postavit nový most přes Dřevnici a nový hlavní vjezd do areálu nemocnice. Most bude stát 150 metrů od stávajícího ve směru na Příluky. Měl by sloužit jako jeden z hlavních příjezdů do nemocnice s tím, že na křižovatce u dopravního podniku budou nově semafory.

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„Plán byl, že během příštího roku získáme stavební povolení a vybereme dodavatele a nejpozději v roce 2028 začneme stavět. Musíme to mít hotové před tím, než začne město,“ potvrdil Holiš.

Nedaleko mostu vznikne nový hlavní vjezd do areálu nemocnice, bude přibližně na místě bývalé prádelny. Jde o součást zakázky na výstavbu nového porodnického pavilonu, který měl být hotový do konce roku 2028. Kvůli tomu, že se prodlužuje soutěž na dodavatele, to podle Holiše může být o rok později. „Po podpisu smlouvy jsme schopní garantovat termíny,“ poznamenal Holiš.

Boční vjezd pro urgentní případy

Nový vjezd bude jedním ze tří, které do nemocnice povedou. Současný boční u pavilonu 21 by měl sloužit pro urgentní případy. Je možné, že na odbočení k němu z ulice 2. května vzniknou semafory.

Podoba vjezdu do Havlíčkova nábřeží se v budoucnu změní, proto jsou aktuální opravy vozovky městem pouze provizorní. Důvodem je fakt, že se most bude muset o metr a půl zvednout, aby pod ním byl větší průtok v případě povodní. Hlavní cesta od něj tak bude muset klesat na obě strany.

„Dané místo určitě dozná změn při výstavbě obchvatu Zálešné. Do nemocnice se tudy jezdit nebude, zůstane bez semaforů,“ upozornil Holiš s tím, že se návrh finálních úprav ještě řeší.

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