Referendum o nové zlínské nemocnici při volbách nebude, uznali aktivisté

Pod peticí zatím mají asi 15 tisíc podpisů, což jim nestačí.



„Podpisy odevzdáme později, aby se na zastupitelstvu o referendu hlasovalo při nejbližší příležitosti po volbách. Konat se tak bude nejspíš v listopadu,“ řekl zakladatel iniciativy Ondřej Martínek.

Své rozhodnutí zdůvodňují tím, že hejtman Jiří Čunek minulý týden oznámil, že referendum v termínu krajských voleb není možné stihnout. Současně však připouštějí, že na konci tohoto týdne stejně neseženou dostatečný počet hlasů.

Zákon o referendu požaduje alespoň šest procent voličů, což v případě Zlínského kraje znamená zhruba 29 tisíc lidí. Podle Martínka získal spolek do pondělí asi 15 tisíc podpisů. Podpisové archy s odhadovanými stovkami až tisíci podpisy ale ještě řada dobrovolníků neodevzdala, někteří je přinesli na pondělní demonstraci ve Zlíně.

„Určitě nejsem zklamaný z toho, že jsme neposbírali více podpisů. Lidé byli aktivní, ale měli jsme opravdu málo času,“ uvedl Martínek.

„Osobně vidím vlastní selhání v tom, že jsem udělal spoustu chyb při zakládání spolku, které trvalo skoro dva měsíce. Až poté jsme mohli aktivitu rozjet ve větším měřítku, zřídit účet, přijímat peníze a řešit reklamu,“ vysvětlil.

Pokud bude referendum až po volbách, významně se tím navýší náklady kraje na jeho pořádání. Podle Čunka budou činit přibližně 27 milionů korun. Spolu s volbami by to bylo „jen“ sedm milionů korun.

„Vím, že není jednoduché získat 29 tisíc podpisů k vyhlášení referenda, ale ještě těžší je dostat pak k hlasování takový počet voličů, aby referendum vůbec bylo platné. Když hlasů nebude dost, tak vlastně vyhodíme 27 milionů korun,“ konstatoval Čunek.

O nemocnici můžou rozhodnout samotné volby

Iniciátoři referenda chtějí, aby obyvatelé kraje mohli vyjádřit svůj názor na stavbu plánované nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Kritizují způsob, jakým Čunek investiční záměr prosazuje, a jsou pro opravu současného areálu Baťovy nemocnice.

S peticí chtěli začít v polovině března, ale kvůli koronavirové epidemii si museli dát pauzu. I to podle Martínka způsobilo zkrácení doby pro sběr podpisů.

Ke snaze o vypsání referenda se zase vrátili na začátku května, když krajští zastupitelé podruhé schválili investiční záměr stavby nové nemocnice. Teď ale kritici špitálu přiznali, že to nestihnou.

„Kdyby donesli podpisy řekněme do 20. července, tak jsme to mohli stihnout do voleb. Dnes to kvůli zákonným lhůtám možné není. I když se vzdáme některých lhůt a zpracujeme to extrémně rychle, tak to stejně nestihneme,“ zmínil před několika dny Čunek.

Krajský právní odbor lhůty kontroloval a hejtman poté upozornil, že po započítání všech zákonných či administrativních lhůt a odevzdání podpisů na konci tohoto týdne, by se referendum mohlo konat nejdříve ke konci října.

Zákon stanoví například lhůtu 15 dnů na to, aby kraj podpisy zkontroloval. Pokud najde chyby, vrátí archy přípravnému výboru, tedy iniciátorům, kteří mají sedm dnů na opravy. Pak musí návrh projít krajskou radou a následně zastupitelstvem, které se má podle programu jednání sejít 14. září.

Zatímco spolek se svými právníky tvrdí, že od tohoto dne je potřeba už jen 15 dní do konání referenda a termín s volbami se dá stihnout, kraj s odvoláním na zákon mluví o 25 dnech.

„Zákon o krajském referendu totiž vyžaduje vytvoření místních komisí a krajské komise, které nejsou součástí voleb do zastupitelstev krajů. A pro jejich zřízení a odměňování členů platí pětadvacetidenní lhůta,“ zdůvodnil František Filouš, vedoucí kanceláře hejtmana.

Mimochodem, krajské hlasování se v Česku dosud nekonalo. Vždy šlo o referendum obecní.

Po krachu na vypsání referenda už v říjnu se tak odpůrci stavby nové nemocnice přiklánějí k jiné variantě, jak jí zamezit. Spoléhají na to, že po volbách bude v krajském zastupitelstvu většina hlasů na to, aby se celý projekt zastavil.