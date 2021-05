Za projekt nové nemocnice chce firma desítky milionů, Zlínský kraj to odmítá

„Naše kalkulace je podložená doklady. Byly to desítky cest do Zlína, týmová jednání, jsou z toho zápisy, byly to dny a týdny reálné detailní práce spousty lidí. K tomu jsme také připočítali ušlý zisk. Chceme ale s krajem vést diskusi a korektní jednání,“ uvedl Martin Šamaj z firmy Smart healthcare solutions.

Kraj s tímto požadavkem nesouhlasí. „Takové nároky považujeme za neodůvodněné a nemravné. V minulém období kraj této firmě zaplatil 3,87 milionu korun za různé zakázky týkající se nemocnic. Další firmy z konsorcia loni dostaly zakázku na generely dvou našich nemocnic. Je tam jasná provázanost,“ řekl na posledním krajském zastupitelstvu hejtman Radim Holiš (ANO).

Vítězné konsorcium tvoří kromě Smart healthcare solutions také Ateliérr, architektonická a projekční kancelář Casua a jihlavská projekční firma Penta Projekt.



Krajští radní je vybrali loni v srpnu, kdy ještě byl hejtmanem Jiří Čunek (KDU-ČSL), hlavní propagátor stavby nového špitálu. Rozsáhlé práce na projektu měly trvat zhruba dva roky a stát 350 milionů korun.

Nové vedení kraje v čele s hnutím ANO však letos 8. února zakázku zrušilo. Firmy poté požádaly o zdůvodnění. Holiš tehdy konstatoval, že kraj se rozhodl jít jinou cestou, chce rekonstruovat nemocnici a zrušením stavby ušetří peníze na potřebnější projekty.

Na analýze, která by objektivně srovnala náklady obou variant, ale krajští politici netrvají. Přitom před volbami o takové srovnání opakovaně usilovali členové ANO a před volbami ho slibovali také Piráti a ODS.



„Nepochybně by bylo dobré, pokud by kraj měl oficiální výstup a studii, která by hodnověrně stanovila ekonomická srovnání dvou možných cest,“ sdělil Pavel Jiříček z Transparency International.

Podle Holiše kraj zrušil zakázku také na základě analýzy a posudku právníka a odborníka na veřejné zakázky Radka Jurčíka. Z něj má být jasné, za jakých okolností a s jakým rizikem kraj zakázku může zrušit. Z veřejného registru smluv ale vyplývá, že smlouvu na vypracování takového stanoviska uzavřel kraj s Jurčíkem až zmíněného 8. února.



Co tedy měli radní v ruce ve stejný den, kdy zakázku zrušili? „Měli jsme k dispozici koncept od právníka, který potvrdil, že je možné zakázku zrušit. Na základě toho jsme s ním uzavřeli smlouvu a zakázku jsme zrušili. Nic jiného jsme s čistým svědomím dělat nemohli,“ reagoval Holiš.

Odpověď na to, o jaká fakta se radní před zrušením zakázky opírali, je důležitá i z pohledu zákona o veřejných zakázkách a případných sankcích. Zrušit veřejnou soutěž poté, kdy byl vybrán vítěz, totiž není snadné.

Co z analýzy vyplynulo, kraj neřekl

„Žádali jsme o dokument, který by kraj opravňoval ke zrušení zakázky. Víme, že si zadali ekonomickou analýzu a posudek, ale odmítli nám je poskytnout. Neznáme žádné faktické důvody a obecná argumentace nemůže obstát, to není legitimní,“ podotkl Šamaj.

Hejtmanství má skutečně na stole analýzu popisující, jak by se kraj ekonomicky se stavbou nové nemocnice v současné době vyrovnal. Objednal si ji 8. února u firmy Deloitte Advisory a chtěl vědět, jak se do hospodaření promítne covidová pandemie, zrušení superhrubé mzdy a další vývoj české ekonomiky. Politiky zajímalo, zda to nepovede k nadměrnému zadlužení a omezení dalších výdajů kraje.

Co z analýzy vyplynulo, kraj dosud otevřeně nesdělil. V každém případě ale 3. března uzavřel další smlouvu na další posouzení. Tentokrát s firmou BDO Znalex, která měla za úkol znalecky posoudit předchozí analýzu Deloitte Advisory.



Proč? „Ekonomická analýza nás podporuje v tom, že pokud bychom nemocnici stavěli, tak bychom na nic jiného neměli peníze. Takové informace jsme měli i předtím, proto jsme na radě v klidu zakázku zrušili. Teď analýzu posuzuje znalec, abychom měli i takzvaně kulaté razítko a nikdo nemohl říct, že byla zmanipulovaná,“ naznačil Holiš.

Vyjde argumentace covidem?

Jestli to bude na dobrou argumentaci stačit, není zřejmé. Podle zákona o veřejných zakázkách je možné zrušit soutěž, pokud se „vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele“.

„Kraj se to snaží vést cestou, že současná covid situace vede k neočekávaným ekonomickým dopadům, které při vyhlášení zakázky nebyly známy,“ upozornil Jiříček.

„To do určité míry lze akceptovat, nicméně určitě by bylo vhodné, aby kraj měl tento závěr podložený již v době, kdy zakázku zrušil, a nikoli aby si podklady zhotovovat takto posléze ex post,“ dodal expert Transparency International.

Zmíněná analýza a posudek jsou důležité i z dalšího důvodu. Kraj je potřebuje jako podklady pro zastupitele, kteří jediní mohou zrušit investiční záměr stavby nové nemocnice. Měli by o něm hlasovat na červnovém zasedání. V té době by kraj měl mít i řešení týkající se nakoupených pozemků v Malenovicích.