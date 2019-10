Valašské Meziříčí řeší, zda se o jeho nemocnici bude dál starat Agel

Společnosti Agel za čtyři roky skončí smlouva s městem na provozování nemocnice, s nímž začala v roce 2004. Co bude dál, budou muset zastupitelé Valašského Meziříčí rozhodnout příští rok. Podobnou situaci dosud v Česku nikdo neřešil.

„Je to složitější. Nejde jen o pronájem budov, ale o nájem celého podniku, který poskytuje zdravotnickou péči pro celý region, včetně vybavení, zaměstnanců, pohledávek i závazků,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek (ANO).

Zařízení slouží pro spádovou oblast s 80 tisíci obyvateli. Pacientům poskytuje péči v rámci interního oddělení, chirurgie, urologie, radiodiagnostiky, gynekologicko-porodnického oddělení, následné péče, rehabilitace, dětského oddělení či anesteziologicko-resuscitačního.

K dispozici je i dvacítka odborných ambulancí a lékárna. V nemocnici pracuje zhruba 500 lékařů a zdravotních sester.

Kraj je připravený nemocnici převzít

Valašskomeziříčská radnice má teď na stole několik možností, jak by budoucnost nemocnice mohla vypadat v dalších dvaceti letech.

Vychází přitom z materiálů nadnárodní společnosti Deloitte Advisory, která hodnotila deset možných variant. Nakonec z nich vybrala tři nejvhodnější: pokračovat ve spolupráci s Agelem, vypsat soutěž s koncesním řízením, nebo převést nemocnici na Zlínský kraj.

„Jsme připravení tuto nemocnici převzít, protože v kraji má své místo. Zvládli bychom to i finančně,“ reagoval hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Souhlasí s tím i ostatní radní, kteří tuto možnost vzali na vědomí. „Chovali bychom se špatně, kdybychom to odmítli. Je naší povinností zdravotní péči zajistit,“ potvrdil ekonomický náměstek Jiří Sukop za ANO.

Smlouva mezi Agelem a Valašským Meziříčí vyprší s koncem roku 2023. Do té doby musí vedení města zvolit variantu provozu, která zajistí minimálně zachování dosavadního rozsahu služeb. Spolu s výší nájmu jde o dva klíčové body.

Nejjednodušším řešením by zřejmě bylo zachování současného provozovatele. Například tak, že by Agel a město vytvořily obchodní společnost, v níž by Valašské Meziříčí mělo nějaký podíl.

„Velmi stojíme o to, aby spolupráce pokračovala. Tato nemocnice je stabilní a snažíme se ji rozvíjet,“ naznačil Tom Philipp, první místopředseda společnosti Agel.

Naráží na fakt, že nemocnice například pořídí magnetickou rezonanci, tedy špičkový diagnostický přístroj, který na Valašsku zatím chybí. Před třemi lety rozšířil Agel nabídku o ambulanci chronických ran, koupil počítačový tomograf za 14 milionů korun a zmodernizoval operační sály.

Nový nájem má pokrýt všechny náklady související s údržbou

Radnice chce zmíněné varianty ještě dál propracovat, aby bylo zřejmé, jak se každá z možností promítne do chodu nemocnice, jejího hospodaření i ekonomiky města. Meziříčí přitom upozorňuje třeba na skutečnost, že nájem, který od Agelu dostává město, nepokrývá ani nutné náklady na údržbu, opravy a investice do budov a pozemků.

Společnost nyní platí zhruba sedm milionů korun ročně. Na údržbu potřebuje radnice kolem milionu korun za rok. Kromě toho ale částí nájmu „umazává“ šedesátimilionovou ztrátu nemocnice z minulých let a do areálu i investuje.

„Například před třemi lety jsme si museli vzít dvacetimilionový úvěr na rekonstrukci stravovacího provozu, který částečně splácíme ze získaného nájmu,“ konstatoval Stržínek.

To by se mělo s novou smlouvou změnit. Nájem má podle plánů města pokrýt všechny náklady, které s údržbou souvisejí.

O nemocnici by mohla mít zájem také skupina EUC, která má svoji kliniku ve Zlíně, jde o bývalý Atlas.

„Provozování zdravotnické péče ve Valašském Meziříčí budeme zvažovat, pokud to bude aktuální,“ sdělil Václav Vachta, generální ředitel EUC.