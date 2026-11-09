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Nemocnice omezuje péči o děti, dvě lékařky dostaly výpověď z nájmu

Jana Fuksová
  12:30
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Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023)

Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Novorozenci v nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí (leden 2025)
12 fotografií
Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, která avizovala přerušení provozu porodnice, novorozeneckého oddělení i dětské pohotovosti, zasahuje i do provozu privátních ambulancí. Dvě dětské lékařky, které mají ordinace v areálu nemocnice, dostaly tříměsíční výpověď z nájmu. Město by jim mohlo nabídnout vlastní prostory.

„Ředitel nemocnice nám zaslal výpověď bez udání důvodu, bez předchozího varování a také bez snahy tuto situaci včas komunikovat a hledat řešení,“ popsala na konci minulého týdne pediatrička Zuzana Rivcová na pracovním profilu na sociálních sítích. Podobné oznámení zveřejnila i druhá lékařka.

Podle sdělení Agelu to souvisí s rekonstrukcí interní příjmové ambulance a urologické ambulance, kde chce nemocnice vybudovat nový urgentní příjem. „Proto se nemocnice rozhodla pro vlastní provozní potřeby využít nezbytné ambulantní prostory, které mají v nájmu soukromé ordinace,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí Agelu Radka Miloševská.

Porody v Meziříčí jen do poloviny prosince. Agel uzavře i své dětské ambulance

Lékařkám by mohlo v hledání nových prostor pomoci i město. Podle místostarosty Petra Nachtmanna by to bylo možné například v Městském penzionu J. K. Tyla.

Zásah pro široký region

Dětské lékařství z této nemocnice mizí už od července, kdy Agel uzavřel lůžkové oddělení. Před čtyřmi dny oznámil, že v polovině prosince omezí provoz porodnice, 22. prosince provoz šestinedělí, novorozeneckého oddělení, nefrologické a endokrinologické ambulance a dětské pohotovosti.

„Jsme si vědomi, že změna zasáhne nastávající maminky i rodiny s dětmi, které byly zvyklé využívat péči přímo ve Valašském Meziříčí,“ konstatoval ředitel nemocnice Pavel Kameník.

Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
12 fotografií

V tom s ním souhlasí řada obyvatel města. Na sociálních sítích se pod tímto oznámením objevily desítky kritických reakcí. Omezení totiž zasáhne nejen Valašské Meziříčí s 23 tisíci obyvateli. Nemocnice je spádová pro široký region včetně Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Rodiny s malými pacienty i těhotné ženy tak budou muset dojíždět do vzdálenějšího Nového Jičína nebo Vsetína.

„Pro pediatrii je to už teď komplikovanější,“ upozornila jedna z valašskomeziříčských dětských lékařek. „Jeden dětský pacient už odjel sanitkou do Nového Jičína, ale bylo plno, tak musel do Vsetína. Přitom ještě není období vysoké nemocnosti. Oddělení v Jičíně je skvělé, ale není nafukovací.“

Agel ujišťuje, že Jičín zajišťuje péči o děti bez omezení. K dispozici na novorozeneckém a dětském celkem 44 lůžek. „Kapacita oddělení je v současné době dostačující a pacienty nemusí odmítat z důvodu jejího naplnění,“ konstatovala Miloševská.

Nemocnice ve Valašském Meziříčí uzavřela dětské oddělení, chybí jí personál

Agel změny vysvětluje tím, že v pediatrii se potýká s nedostatkem lékařů. Podle tiskové zprávy hledá náhradu a snaží se situaci stabilizovat. Zároveň už před měsícem nemocnice poukázala na čím dál nižší porodnost. Loni se zde narodilo 437 dětí, o něco více než v Novém Jičíně.

„Že až teď něco řeší, je fabulace. Ve smlouvě stojí, že musí zachovat rozsah péče,“ prohlásil dnes už bývalý meziříčský zastupitel Miloš Skýpala. „Není možné uzavření zdůvodňovat tím, že je překvapuje demografický vývoj. Firmy tohoto typu plánují věci roky dopředu. Jsem si jistý, že Agel teď bude prosazovat své ekonomické zájmy bez ohledu na občany.“

Řešení soudní cestou?

Podle města dochází k omezení garantovaného rozsahu péče, což je v rozporu s pachtovní smlouvou uzavřenou před třemi lety mezi Agelem a Valašským Meziříčím na 35 let dopředu.

Přerušením provozu Agel v předstihu zrealizoval to, co avizuje v návrhu rozvoje nemocnice na roky 2027 až 2029. Ten má město k dispozici od konce září a musí jej schválit zastupitelé. Měli by se k tomu dostat 23. listopadu.

Provoz porodnice omezí nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí v polovině prosince.

Obyvatelé tak vedení města vyčítají, že na zásadní změny ve zdravotní péči nijak nereagovalo dříve nebo razantněji. „Město bylo o nedobré personální atmosféře informované mnohem dříve, ale bylo před volbami, tak se to tutlalo,“ domnívá se Skýpala. „Teď se mi zdá, že má prázdné ruce a ukazuje se jako slabý článek,“ dodal.

S tím nesouhlasí místostarosta Petr Nachtmann, který je zároveň členem dozorčí rady nemocnice.

„Možná to vypadá, že jsme něco zatajili, ale není to pravda. Agel nám svá rozhodnutí říká na poslední chvíli a platí to i v rámci dozorčí rady. Razantně je upozorňujeme, že se nám taková komunikace nelíbí,“ reagoval Nachtmann. „Hned na začátku proběhlo několik jednání a ta stále pokračují. Obávám se ale, že nám nezbyde než to řešit soudní cestou.“

Nemocnice ve Valašském Meziříčí uzavřela dětské oddělení, chybí jí personál

Nedodržení smlouvy řeší právníci a externí odborníci „Nemůžeme ale Agelu jen tak vypovědět smlouvu a myslet si, že zdravotní péči někdo převezme,“ zdůraznil Nachtmann.

Do výběrového řízení před třemi lety se Agel přihlásil jako jediný, smlouva je teď podepsaná a vyplývají z ní závazky. „Například, že postaví pavilon následné péče za zhruba 300 milionů korun,“ upřesnil. „Každopádně budeme dál trvat na tom, aby bylo zachováno co nejvíce péče garantované v pachtovní smlouvě,“ dodal.

Stejné vedení jako v Jičíně

Vedení nemocnice letos v červnu převzal Kameník. Předsedou představenstva se stal Tomáš Stejskal. Oba mají zkušenosti s vedením zdravotnického zařízení a oba jsou v představenstvu novojičínské nemocnice.

Kraj jedná s Agelem o budoucnosti nemocnice v Novém Jičíně. Možný je i odkup

Nemocnice v Novém Jičíně sídlí v budovách, které patří Moravskoslezskému kraji, a Agel má aktuálně zájem o jejich odkoupení. Kameník v minulosti řídil nemocnice Agel v Bruntále a Rýmařově, loni je převzala příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Stejskal byl dlouholetým ředitelem nemocnice ve Frýdku-Místku, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Loni v září jej vedení kraje z funkce odvolalo.

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