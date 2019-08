Z části areálu nemocnice v Hradišti bude nová čtvrť, vzniknou stovky bytů

Dohromady až 3400 obyvatel by mohla pojmout nová část Uherského Hradiště. Vyplývá to z regulačního plánu, který na zhruba stovce stran nabízí využití části areálu, se kterou místní nemocnice do budoucna nepočítá.