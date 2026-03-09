Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá polytraumata nebo stavy vyžadující náhradu funkce ledvin. Zdravotní obtíže totiž mohou přetrvávat i poté, co se člověk uzdraví.
Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo v Baťově nemocnici ve Zlíně novou ambulanci. V ní se lékaři věnují pacientům, kteří mají za sebou život ohrožující stav a už jsou propuštění z nemocnice. Stále u nich ale mohou přetrvávat potíže. (březen 2026)

Projekt vznikl po vzoru zahraničních pracovišť intenzivní péče a patří mezi průkopníky tohoto typu v České republice. Ambulanci otevřelo Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) zlínské nemocnice.

„Díky pokrokům moderní medicíny a intenzivní práci lékařů a sester ARIM dnes přežívá stále více pacientů stavy, které byly ještě nedávno považovány za fatální. Pobyt na jednotce intenzivní péče, často spojený s umělým spánkem a dlouhodobou imobilizací, však může zanechat řadu následků, které významně ovlivňují další kvalitu života pacientů,“ vysvětlil primář oddělení Tomáš Gabrhelík.

Pacientům ve Zlíně při operacích pouštějí hudbu či audioknihy, jsou pak klidnější

Post-ICU syndrom se začal dostávat do širšího povědomí odborné i laické veřejnost teprve nedávno. Lékaři tak označují soubor potíží, které se po kritických stavech u pacientů objevují.

Zásadní životní změny

„Mezi nejčastější následky patří úbytek svalové hmoty, poruchy kognitivních funkcí, deprese, chronické bolesti, inkontinence a další obtíže. Pro některé pacienty tyto následky znamenají zásadní životní změny, včetně omezení pracovní schopnosti či zvýšené závislosti na pomoci rodiny,“ upozornil intezivista Roman Kula, který se o pacienty v nové ambulanci bude starat. „Není to pouze medicínský, ale také významný společenský problém,“ doplnil.

Pacienty nejde jen odsouvat, musíme si pomoci sami, ví zlínský primář

Zatím funguje nová ambulance formou telefonického monitoringu kvality života pacientů, a to prostřednictvím rozhovorů s pacienty nebo jejich blízkými. Zdravotníci pak mohou v případě potřeby nabídnout pacientům další cílenou pomoc.

„Například rehabilitaci, kognitivní trénink, nutriční intervenci či psychologickou podporu,“ upřesnila všeobecná sestra post-ICU ambulance Kateřina Mašláňová.

