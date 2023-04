Je to lež a blbost, reagoval hejtman na mínění opozice kvůli nemocnici

Hejtmanství zastupitele informovalo, že připravený návrh na šestimiliardovou modernizaci nemocnice spojenou se stavbou centrálního pavilonu urgentního příjmu představilo zdravotním pojišťovnám, městu Zlín, sdružení lékařů, veřejnosti nebo krajské komisi a výboru.

„Nejradši bych vás vyvolal k tabuli, pane kolego,“ reagoval hejtman Radim Holiš (ANO) na opozičního zastupitele za STAN Miroslava Adámka. Ten předtím v diskusi řekl, že v současné době by už byly hotové základy nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, o kterou usilovalo minulé vedení, jehož bylo hnutí STAN součástí.

„My jsme byli za dva a půl roku, tedy za stejnou dobu, po jakou to řešíte vy, v mnohem větším detailu příprav. Jako zásadní problém vidím dopravní napojení současného areálu. Proto u vaší vize nevěřím ani časové, ani finanční stránce,“ prohlásil Adámek.

Podle krajem prezentované rozpracované studie by stavba nového pavilonu o objemu 245 tisíc kubíků obestavěného prostoru měla začít v roce 2027 a stát asi čtyři miliardy korun. Nová nemocnice v Malenovicích o objemu 445 tisíc kubíků měla podle tehdejšího vedení stát asi osm až devět miliard.

„Podle dřívějších optimistických odhadů bychom se stavbou nové nemocnice mohli začít nejdříve v polovině roku 2025. Takže pokud někdo tvrdí, že bychom teď stavěli základy, tak to není možné, je to lež a blbost. Hotová stavba by byla někdy v roce 2030, možná později,“ vypočítal Holiš, který upřesnil, že předpokládané dokončení první etapy modernizace, což znamená stavbu porodnice a centrálního pavilonu, je také zhruba v roce 2030, případně o rok později.

Z jeho vyjádření vyplynulo, že náklady na novou nemocnici při současných cenách by se pohybovaly kolem 15 miliard korun. To zase odmítl bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Vede z toho jediná cesta, a to ta, že tak ohromná investice by si zasloužila nezávislého arbitra, který by obě varianty posoudil,“ konstatoval Čunek.

Opozice poukazovala také na to, že velké stavby v areálu mohou omezit péči. Podle hejtmana se ale bude stavět na zelené louce, tedy bez zásahu do chodu oddělení.

Aby se vize nemocnice naplnila, bude klíčové rozhodnutí zastupitelů města Zlína. Ti budou během několika týdnů řešit změnu územního plánu, která bude povolovat stavbu vyšších budov v prostoru tzv. Gahurova prospektu v areálu nemocnice. Bez této změny nebude možné postavit pětipodlažní centrální pavilon, ale nižší. Pak by se studie zase musela změnit. Město ani kraj s takovou variantou ale nepočítají, protože se změnou územního plánu už souhlasili zlínští radní.

Některé budovy se musí rychle opravit

Podstatná je také otázka dopravy, protože stále není jasné, kdy a jakým způsobem se areál nemocnice napojí na obchvat Zálešné.

Názorové rozdíly, zda je lepší stavět novou nemocnici, nebo rekonstruovat současnou, si krajští zastupitelé vyměňovali zhruba dvě hodiny. Srovnávací studii většinová koalice odmítla. Faktem, který zastupitelé z koalice ani opozice nerozporovali, nicméně zůstává, že v obou variantách by bylo nezbytné investovat peníze do současného areálu.

Podle vedení nemocnice jsou zásahy a úpravy v této době už naprosto nutné. „Řešíme tři různé problémy. První z nich je okamžité řešení technického deficitu budov, protože jinak budeme provozy kvůli technickému stavu uzavírat,“ zdůraznil ředitel Jan Hrdý.

„To je věc, která neměla začínat v roce 2022, ale mnohem dříve. Ano, budeme to muset dělat tak, že to pacienty bude omezovat. Ale jiná možnost není. Nemůžeme si dovolit oddělení vždy zavřít, protože nemáme lůžka navíc, na která bychom danou akutní péči dočasně přesunuli. Jediný způsob řešení technického stavu budov je, že to uděláme za provozu,“ dodal šéf špitálu.