Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nemocnice v Kroměříži skončila loni ve ztrátě, bojuje o personál i pacienty

Jana Fuksová
  15:59

Fotogalerie2

Otevření nové přístavby budovy A s urgentním příjmem by kroměřížské nemocnici mělo pomoci k lepším ekonomickým výsledkům. (říjen 2026) | foto: Dalibor Glück, ČTK

V první polovině letošního roku zaznamenala pětimilionový zisk. Loňský rok ale znamenal nepříjemnou ztrátu ve výši 37 milionů korun. Kroměřížská nemocnice byla jediným z krajských zařízení, které neudrželo ziskové hospodaření.

„Zaměřujeme se na příčiny, projednáváme je. Už na začátku roku jsme avizovali, že nebudeme schopni hospodařit vyrovnaně, dopadla na nás úhradová vyhláška. Ale příčin je více a některé nás odlišují od ostatních nemocnic v kraji,“ naznačila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.

Hospodaření nemocnic v kraji je zdravé. Ze ztráty se dostávají i v Kroměříži

Jedním z důvodů je specifické zastoupení pojištěnců mezi pacienty. V celém Zlínském kraji je asi deset procent obyvatel pojištěných u Revírní bratrské pojišťovny, většina jich ale bydlí na Kroměřížsku. Když se takový pacient ocitne v nemocnici, ta za něj dostane odpovídající proplacení péče.

Pro každou ze zdravotních pojišťoven je nastavená jiná základní sazba, přičemž nejvyšší je za pojištěnce u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rozdíl mezi VZP a RBP je téměř sedm tisíc korun.

„V Kroměřížské nemocnici tvoří klienti RBP téměř čtvrtinu všech pacientů. To znamená, že v příjmech je na těchto pacientech velká ekonomická ztráta,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který má zdravotnictví v kompetenci.

Psychiatrická nemocnice nabízí vyšší plat

Důvodů ztrátového hospodaření je ale více. Jedním z hlavních, který fungování nemocnice komplikuje dlouhodobě, je sousední Psychiatrická nemocnice. Jako státní zařízení může zaměstnancům nabídnout zajímavější platové podmínky. Problémem jsou hlavně zdravotní sestry, kterých je navíc všeobecný nedostatek.

„Toto konkurenční prostředí na nás má obrovský dopad,“ zdůraznila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová. „Jde o konkurenci ohledně personálu, jeho přesun je obrovský. Město Kroměříž má navíc rozsáhlou kapacitu lůžek následné péče, je zde i církevní nemocnice. Boj o personál je tady opravdu velmi výrazný a my musíme udržet mzdovou hladinu na konkurenční úrovni.“

Kroměřížská nemocnice zahájila modernizaci za rekordní sumu, vyjde na 1,5 miliardy

Osobní náklady proto tvoří až 67 procent, což je ale podobný podíl jako ve Vsetínské a Uherskohradišťské nemocnici. Nižší podíl nákladů na mzdy má jen Baťova nemocnice, a to proto, že poskytuje vysoce specializovanou a lépe placenou zdravotní péči.

„Průměrná mzda sester u nás ve srovnání třeba se Vsetínem je zhruba o deset tisíc korun vyšší, protože se musíme vyrovnat ostatním zařízením ve městě,“ poukázala Mergenthalová.

Chybí lůžka pro následnou péči

Nemocnici chybí také dostatek lůžek následné péče. A vliv na hospodaření má také struktura péče, která z více než poloviny znamená neinvazivní diagnózy, tedy léčbu pacientů, kteří nepotřebují operaci. Podle ředitelky je podíl těchto diagnóz v Česku okolo 44 procent, zatímco v Kroměříži je to až 55 procent.

„U nás je to dáno tím, že máme malou kapacitu operačních sálů,“ přiblížila Mergenthalová. „Máme čtyři sály pro šest oborů. Proto tlačíme na dostavbu nemocnice, kde mají být nové sály,“ dodala.

Otevření nové přístavby budovy A s urgentním příjmem by kroměřížské nemocnici mělo pomoci k lepším ekonomickým výsledkům. (říjen 2026)

„Kroměřížská nemocnice čelí asi největšímu konkurenčnímu tlaku nejen ve věci personálu, ale i toho, kam chodí lidé do nemocnic. Je na tom relativně nejhůř v kraji. Souvisí to i se strukturou oborů,“ zhodnotil lidovecký krajský zastupitel Štěpán Bekárek.

V následujícím období je navíc možné, že nemocnice přijde o část operací v rámci plánované centralizace onkourologické péče. Stát ji chce směřovat jen do specializovaných center, což by ve Zlínském kraji mohla být Baťova nemocnice. Pro Kroměříž by to ale znamenalo odebrání péče v částce 11 milionů korun.

V Kroměříži a Zlíně chtějí dál operovat nádory. Centralizace může péči ohrozit

Kraj jako zřizovatel chce proto nemocnici pomoct. Například investicí do chystaného rotačního pavilonu, kde by mělo vzniknout 60 lůžek následné péče. Celkově by jich tak mělo být sto. Lepším ekonomickým výsledkům pomůže i nový operační sál v nové přístavbě s urgentním příjmem, porodní asistentky v terénu nebo rozšíření počtu ošetřovatelských lůžek z dnešních 25 na celkových 40.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. Policisté pátrali po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policie dnes odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Nová jízdní kola nesou logo shořelé 34. budovy. Je to nostalgie, říká výrobce

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.

Zlínská rodinná firma Equator Cycling byla jedna z těch, které působily ve 34. budově zlínského baťovského areálu. V létě jí tam při jejím požáru shořelo úplně vše: sklady, kanceláře, dílna. Její...

Slováci našli v ohořelém autě tělo bez hlavy, ležela opodál. Stopa vede do Česka

ilustrační snímek

Hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozu Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy. Tu našli přibližně deset metrů od...

Obžalovali muže za únos a věznění chlapce v Halenkovicích. Hrozí mu výjimečný trest

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Státní zástupce podal obžalobu na muže, který podle kriminalistů loni v prosinci v Halenkovicích na Zlínsku unesl a věznil dvanáctiletého chlapce. Za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a...

Nemocnice v Kroměříži skončila loni ve ztrátě, bojuje o personál i pacienty

Otevření nové přístavby budovy A s urgentním příjmem by kroměřížské nemocnici...

V první polovině letošního roku zaznamenala pětimilionový zisk. Loňský rok ale znamenal nepříjemnou ztrátu ve výši 37 milionů korun. Kroměřížská nemocnice byla jediným z krajských zařízení, které...

23. října 2026  15:59

Za znásilnění čtrnáctileté dostal muž osm let, podle znalců trpí hebefilií

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Za předloňské znásilnění a sexuální útok na čtrnáctiletou dívku ve Zlíně uložila zlínská pobočka brněnského krajského soudu osmačtyřicetiletému muži osm let vězení. Vinu v tomto případě popřel....

23. října 2026  11:51,  aktualizováno  12:04

Nábřeží Bečvy v Meziříčí zútulnila náplavka, podle opozice neodolá povodním

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)

Teplý začátek podzimu přilákal množství lidí na novou náplavku, která se otevřela na břehu Rožnovské Bečvy ve valašskomeziříčské části Krásno. Na prostranství pod přilehlým silničním mostem se také...

23. října 2026  9:09

České tenisky připomínají 28. říjen. Trikolorou, lvem i Masarykem

Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK

Značky Botas a Jančařík připravily limitované edice tenisek inspirované vznikem samostatného Československa 28. října 1918. Zatímco Botas sází na československé barvy a českého lva, Jančařík každý...

23. října 2026  8:30

Z chátrajícího areálu architektonický skvost. Jak Sluneční lázně znovu ožily

Pohled na dnešní Sluneční lázně v Luhačovicích.

Dušan Jurkovič za sebou v Luhačovicích zanechal čtrnáct staveb, z nichž se osm dochovalo. Dvě z nich jsou součástí areálu Sluneční lázně, který prošel důkladnou rekonstrukcí pod dohledem architekta...

23. října 2026

Podzim plný kultury. Kam ve Zlíně vyrazit na koncert, výstavu nebo do divadla

Kapela Kabát v pražské O2 aréně v listopadu 2022

Krajské město nabídne do konce roku řadu příležitostí ke kulturnímu zážitku. Zlínské divadlo chystá premiéry inscenací, přijedou zahraniční interpreti, vystoupí české hvězdy a otevřené jsou jedinečné...

22. října 2026  15:47

Ve Zlíně vzniká základ široké koalice, s vítězným ANO se nepočítá

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek,...

Ve Zlíně se rýsuje vznik široké koalice ve složení Starostové a nezávislí (STAN), Zlín 21 a trojblok ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti, která by město vedla v nadcházejícím čtyřletém...

22. října 2026  10:35

Protipovodňová opatření ochrání Baťov, lidé už nebudou mít vodu ve sklepech

Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.

Lidé v Otrokovicích budou více chráněni proti velké vodě. Konkrétně obyvatelé Baťova. Kolem této čtvrti nevyroste ochranná hráz, ale změní se tam kanalizace tak, aby se voda při prudkých deštích...

22. října 2026  6:45

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Gajdy, ovce a dřevěnice. Valašsko není pro srdečného dudáka folklor, ale životní styl

Premium
Petr Sovják z Neubuze hraje na gajdy, zpívá staré valašské písně, sbírá...

Když se řekne moravská lidová muzika, lidem se vybaví cimbálovka. Jenže cimbál se na Moravě rozšířil až na počátku 20. století. Do té doby dominoval nástroj, který si lidé spojují spíš se západními...

21. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínu zůstala bývalá soudní budova. Jedinému zájemci se nelíbily podmínky koupě

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)

Když zlínská radnice během letních prázdnin vypsala soutěž na prodej chátrající budovy bývalého soudu v zámeckém parku, očekávala, že do říjnových voleb bude znát kupce. Navíc když zlínský podnikatel...

21. října 2026  7:44

Ve volbách dostali 43 procent, nejvíce v historii města. Přesto míří do opozice

Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor

Zaznamenali nejlepší volební výsledek v historii Napajedel a dostali více než Občanské fórum v prvních svobodných volbách v roce 1990. Přesto hnutí Společně pro Napajedla namísto vedení radnice...

20. října 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×