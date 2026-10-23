„Zaměřujeme se na příčiny, projednáváme je. Už na začátku roku jsme avizovali, že nebudeme schopni hospodařit vyrovnaně, dopadla na nás úhradová vyhláška. Ale příčin je více a některé nás odlišují od ostatních nemocnic v kraji,“ naznačila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.
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Hospodaření nemocnic v kraji je zdravé. Ze ztráty se dostávají i v Kroměříži
Jedním z důvodů je specifické zastoupení pojištěnců mezi pacienty. V celém Zlínském kraji je asi deset procent obyvatel pojištěných u Revírní bratrské pojišťovny, většina jich ale bydlí na Kroměřížsku. Když se takový pacient ocitne v nemocnici, ta za něj dostane odpovídající proplacení péče.
Pro každou ze zdravotních pojišťoven je nastavená jiná základní sazba, přičemž nejvyšší je za pojištěnce u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rozdíl mezi VZP a RBP je téměř sedm tisíc korun.
„V Kroměřížské nemocnici tvoří klienti RBP téměř čtvrtinu všech pacientů. To znamená, že v příjmech je na těchto pacientech velká ekonomická ztráta,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který má zdravotnictví v kompetenci.
Psychiatrická nemocnice nabízí vyšší plat
Důvodů ztrátového hospodaření je ale více. Jedním z hlavních, který fungování nemocnice komplikuje dlouhodobě, je sousední Psychiatrická nemocnice. Jako státní zařízení může zaměstnancům nabídnout zajímavější platové podmínky. Problémem jsou hlavně zdravotní sestry, kterých je navíc všeobecný nedostatek.
„Toto konkurenční prostředí na nás má obrovský dopad,“ zdůraznila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová. „Jde o konkurenci ohledně personálu, jeho přesun je obrovský. Město Kroměříž má navíc rozsáhlou kapacitu lůžek následné péče, je zde i církevní nemocnice. Boj o personál je tady opravdu velmi výrazný a my musíme udržet mzdovou hladinu na konkurenční úrovni.“
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Osobní náklady proto tvoří až 67 procent, což je ale podobný podíl jako ve Vsetínské a Uherskohradišťské nemocnici. Nižší podíl nákladů na mzdy má jen Baťova nemocnice, a to proto, že poskytuje vysoce specializovanou a lépe placenou zdravotní péči.
„Průměrná mzda sester u nás ve srovnání třeba se Vsetínem je zhruba o deset tisíc korun vyšší, protože se musíme vyrovnat ostatním zařízením ve městě,“ poukázala Mergenthalová.
Chybí lůžka pro následnou péči
Nemocnici chybí také dostatek lůžek následné péče. A vliv na hospodaření má také struktura péče, která z více než poloviny znamená neinvazivní diagnózy, tedy léčbu pacientů, kteří nepotřebují operaci. Podle ředitelky je podíl těchto diagnóz v Česku okolo 44 procent, zatímco v Kroměříži je to až 55 procent.
„U nás je to dáno tím, že máme malou kapacitu operačních sálů,“ přiblížila Mergenthalová. „Máme čtyři sály pro šest oborů. Proto tlačíme na dostavbu nemocnice, kde mají být nové sály,“ dodala.
„Kroměřížská nemocnice čelí asi největšímu konkurenčnímu tlaku nejen ve věci personálu, ale i toho, kam chodí lidé do nemocnic. Je na tom relativně nejhůř v kraji. Souvisí to i se strukturou oborů,“ zhodnotil lidovecký krajský zastupitel Štěpán Bekárek.
V následujícím období je navíc možné, že nemocnice přijde o část operací v rámci plánované centralizace onkourologické péče. Stát ji chce směřovat jen do specializovaných center, což by ve Zlínském kraji mohla být Baťova nemocnice. Pro Kroměříž by to ale znamenalo odebrání péče v částce 11 milionů korun.
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Kraj jako zřizovatel chce proto nemocnici pomoct. Například investicí do chystaného rotačního pavilonu, kde by mělo vzniknout 60 lůžek následné péče. Celkově by jich tak mělo být sto. Lepším ekonomickým výsledkům pomůže i nový operační sál v nové přístavbě s urgentním příjmem, porodní asistentky v terénu nebo rozšíření počtu ošetřovatelských lůžek z dnešních 25 na celkových 40.