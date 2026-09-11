V posledních letech k tomu docházelo opakovaně. Lůžkové oddělení, kde se léčí děti od novorozeňat do 18 let v soukromé nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí, bylo naposledy dočasně uzavřeno před Vánocemi v roce 2023.
Teď se situace opakuje. Kvůli úrazům či operacím musejí rodiče s dětmi opět jezdit do nemocnic ve Vsetíně nebo Novém Jičíně. Jestli se budou moci malí pacienti do Agelu vrátit, není jasné.
„Určitě jsou to komplikace. Spádová oblast naší nemocnice není jen Valašské Meziříčí, ale je mnohem větší. Jelikož nejsme přesvědčeni, že vedení nemocnice udělalo maximum pro zachování provozu tohoto oddělení, vyvíjíme tlak na jeho obnovení,“ prohlásil starosta města Robert Stržínek.
|
Nemocnice Agel bude v Meziříčí ještě desítky let, plánuje nový pavilon
„Bez dětského oddělení za zády je to problém,“ konstatovala pediatrička Zdislava Dospělová z Horní Bečvy. „Kdykoli potřebuji odeslat dítě do nemocnice, musím obvolat nemocnice, zda mají volné lůžko, zjistit, jak se tam rodiče s dítětem dostanou, jestli mají auto. Nedokážu si představit, jak to bude fungovat v období chřipkové epidemie.“
Obavy o trvalé uzavření
Důvodem uzavření oddělení je výpověď dvou lékařů, což v dosavadním počtu pěti zdravotníků znamená čtyřicetiprocentní snížení počtu personálu. Náhrady na pozici primáře oddělení a lékaře už nemocnice hledá prostřednictvím zveřejněných inzerátů.
|
Valašsko stále bojuje s chybějícími specialisty na dětském oddělení
Na konci srpna navíc podaly výpověď také lékařky z ambulancí, které zajišťovaly dětskou pohotovost. Podle vyjádření starosty, kterému poslaly dopis, se tak rozhodly kvůli změně podmínek poskytované péče, uzavření dětského lůžkového oddělení a neshodám s vedením nemocnice.
To se k uzavření oddělení oficiálně příliš vyjadřovat nechce. „V současné době připravujeme novou koncepci poskytované zdravotní péče ve Valašském Meziříčí, která zohlední aktuální i předpokládané potřeby regionu a širší souvislosti poskytování služeb,“ konstatovala mluvčí Agelu Radka Miloševská. „Vyhodnocujeme varianty a probíhají odborná jednání a diskuse.“
Už se ale objevují obavy o trvalé uzavření oddělení. To by se pak mohlo dotknout i novorozeneckého oddělení, které potřebuje ke svému provozu pediatra, a následně pak i porodnického oddělení, které je na novorozenecké navázané. Porodnictví přitom nemocnice prezentuje jako jeden z hlavních nosných programů péče.
„Netroufám si odhadnout, jak se bude situace dále vyvíjet. Za město uděláme maximum, aby k obnovení provozu dětského oddělení došlo,“ uvedl starosta. „Upřímně se obávám i omezení provozu dalších dvou oddělení a to i v souvislosti s klesajícím počtem porodů. S Agelem se snažíme najít řešení. To by mohlo spočívat například v personálním propojení naší porodnice s porodnicí v Novém Jičíně, kdy by docházelo ke sdílení personálu.“
Možné sankce ze strany města
Podle dostupných dat se ale ve Valašském Meziříčí rodí více dětí než v Novém Jičíně. Loni se ve Meziříčí narodilo 437 dětí, rok předtím 501, v porodnici v Jičíně jich bylo 403, respektive 448.
|
Za děsivé nezhojené rány se řada lidí stydí a tají je. Ale i takové lze léčit, říká sestra
„Podle mých informací je dětské oddělení uzavřeno trvale. Kvůli dlouhodobému mlžení a nejistotě ze strany vedení většina tamních lékařů a sester postupně podala výpověď a našla si jiné místo, protože jim nikdo nebyl schopen garantovat, že budou moci setrvat na svých pozicích. Jde tady o tiché hroucení klíčových oddělení,“ domnívá se valašskomeziříčská pediatrička, která chtěla zůstat v anonymitě.
Agel provozuje nemocnici v budovách, které patří městu. Před třemi lety spolu podepsali koncesní smlouvu o provozu nemocnice do roku 2058. Součástí dokumentu je také garantování dohodnutého rozsahu zdravotní péče, povinnost jakoukoli změnu projednat s městem a také postavit nový pavilon následné péče.
|
Ministerská reforma ohrožuje porodnice ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
Radnice o uzavření dětského oddělení dostala od Agelu dopis, ve kterém situaci zdůvodňuje tzv. liberační událostí. Právní termín označuje mimořádnou nepředvídatelnou událost, kterou nemocnice nezavinila.
„Nechali jsme si udělat právní rozbor, který na základě dosud předložených podkladů říká, že podmínky pro přiznání liberačních účinků nejsou prokázány v plném rozsahu,“ řekl starosta. „Nemocnici jsme proto požádali o doložení dalších podkladů a informací. Případné další kroky řešíme s právníky včetně využití sankcí, které koncesní smlouva umožňuje.“