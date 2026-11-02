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Peněžité tresty pro hasiče a úřednici v kauze Bečva platí, potvrdil Nejvyšší soud

Autor: ,
  9:19
Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)

Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020) | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Uhynulé ryby v Bečvě (21. září 2020)
Otrávená řeka Bečva (21. září 2020)
Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)
Úhyn ryb na řece Bečvě (21. září 2020)
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Nejvyšší soud (NS) potvrdil peněžité tresty pro hasiče a úřednici odsouzené za pochybení při havárii na řece Bečvě v roce 2020. Jejich dovolání odmítl. Soud rozhodoval v neveřejném zasedání. ČTK to zjistila z justiční databáze.

„Plné odůvodnění zatím není dostupné. Oba odsouzení by se ještě mohli obrátit se stížností na Ústavní soud,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.

Hasič Jiří Pochyla podle pravomocného verdiktu porušil své povinnosti při řízení záchranných prací. Úřednice Věra Šulová podle stejného rozhodnutí nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí o lagunách firmy Energoaqua, kterou soudy označily za viníka ekologické havárie. Firma vinu popírala.

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za maření úkolu úřední osoby dostali Pochyla i Šulová peněžité tresty. Odvolací olomoucký krajský soud Šulové kvůli změně právní kvalifikace trest snížil z 60 tisíc na 40 tisíc korun, Pochylovi potvrdil 30 tisíc korun.

Hasič Pochyla řídil 20. září 2020 záchranné práce v Choryni na Vsetínsku a okolí, kde rybáři v řece pozorovali první mrtvé ryby. Podle verdiktu z nedbalosti závažně porušil své povinnosti. Měl přitom aktivně chránit životní prostředí, zajistit průzkum a odebírat vzorky.

Šulová jako referentka odboru životního prostředí a výstavby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2018 povolila firmě Energoaqua v lagunách shromažďovat povrchové vody místo vyčištěných vod z čistírny. Laguny, které byly poslední pojistkou, tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných odpadních vod do řeky.

Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun

Podle jiného pravomocného rozhodnutí vsetínského soudu způsobila otravu Bečvy rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Protože se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka havárie, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

Od České inspekce životního prostředí dostala Energoaqua pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením. Ministerstvo životního prostředí ji potvrdilo.

Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje kontaminoval kyanid. Zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.

21. září 2020
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