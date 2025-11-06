Nejvíc bouraček je na křižovatce u divadla. Řidiči se špatně řadí do pruhů

Milan Libiger
  9:09
Křižovatkou třídy Tomáše Bati a Dlouhé ulice v centru Zlína projede denně přes 30 tisíc aut a patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům v kraji. A současně je podle analýzy Portálu nehod nejnebezpečnějším místem pro řidiče a chodce ve Zlínském kraji.
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na budově divadla (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Řidič renaultu vjel přímo pod kola rozjetého jeřábu.
Frekventovaný železniční přejezd v ulici Podvesná ve Zlíně nedaleko Baťovy...
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati, Zlín (červen 2025)
V centru Zlína opravují silničáři třídu Tomáše Bati ve směru na Otrokovice....
10 fotografií

„Intenzita provozu i počet směrů, ze kterých vozidla přijíždějí, zvyšují riziko chyb a kolizí,“ přiblížil Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Za posledních pět let se tam stalo 21 dopravních nehod s deseti zraněnými s celkovou škodou přes čtyři miliony korun. Za poslední dva roky jich bylo deset. Nejčastější příčinou bylo nevěnování se řízení a chyby při průjezdu křižovatkou.

Podle Portálu nehod je potíž v nepřehledném vodorovném značení. Odbočující řidiči tady chybují při zařazování do jízdních pruhů. Navíc přechody jsou moc blízko křižovatky, proto je zde vyšší riziko srážky s chodci.

Semafory budou fungovat lépe

Město od léta mění řadiče na všech křižovatkách ve Zlíně, takže semafory budou fungovat lépe. Měly by preferovat MHD, dávat delší zelenou v potřebném směru či zamezit tomu, aby auta zůstávala stát v křižovatce.

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Pokud bude mít řidič komunikační zařízení ve voze, mohou ho informovat o možných kolizních situacích, například o chodci v mrtvém úhlu.

Křižovatka má být také přehlednější. „Jednou z možností jsou vodicí čáry, které by řidiče navedly do správného pruhu. Mohou vést i přes křižovatku,“ řekl zlínský radní pro dopravu Václav Kovář, podle něhož je tady nejčastější příčinou nehod jízda na červenou, což radnice neovlivní.

Hodně nehod se zvěří

Portál nehod na základě analýzy vybral deset nejrizikovějších míst ve Zlínském kraji. Druhá skončila silnice II/150 u Loučky na Zlínsku s bilancí 18 nehod a 10 zraněných za posledních pět let. Tady ale za špatná čísla nemohou až tolik řidiči. Nejčastější příčinou je totiž střet se zvěří, což platí i pro jiné úseky. Zlínský kraj je v počtu těchto nehod druhý nejhorší v Česku za Vysočinou.

„Velká rozloha zalesněných a zemědělských oblastí významně ovlivňuje celkovou bezpečnost silničního provozu,“ podotkl Sibal.

Novinka ve Zlíně propojí auta a křižovatky, na chodníky promítne barvy semaforu

Situace u Loučky by se ale i tak mohla zlepšit. Kraj chystá za 75 milionů korun opravu a rozšíření dopravního úseku ve směru na Valašské Meziříčí.

„Silnice tam není moc široká a zejména nákladní vozidla mají při uhýbání problém a končí v příkopu. Rozšíříme ji zhruba o metr,“ sdělil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Silnice bude založená na pilotách a budou tam dvě opěrné zdi dlouhé 90 a 280 metrů, které podrží kraje vozovky, aby neujížděly. Jde o geologicky nestabilní podloží,“ dodal.

Nepozornost řidičů v Kroměříži

Třetím nejnebezpečnějším místem je kroměřížská křižovatka ulic Kotojedská, Moravská a Obvodová, která leží u fotbalového stadionu. Za pět let se tam stalo 18 nehod s devíti zraněnými. Nejčastější příčinou byla jízda na červenou. Křižovatka přitom neleží na hlavním tahu a Kotojedská ulice slouží často spíše jako jeho objížďka.

Nicméně podle Portálu nehod tady řidiči chybují při přejíždění mezi pruhy a odbočování. Někde jim cloní ve výhledu zeleň. Místní upozorňují, že zejména řidiči, kteří křižovatku neznají, se v ní špatně orientují.

Podle odborníků by pomohla úprava vodorovného dopravního značení, doplnění směrových tabulí i prořezání zeleně.

„Nejvíce nehod vzniká při přejezdu ze dvou vedlejších cest na hlavní,“ všiml si kroměřížský místostarosta pro dopravu Karel Holík. „Nevím ale, co bychom tam mohli ještě zlepšit. Jsou tam odbočovací pruhy, semafory. Kdyby byla křižovatka na rovině, tak by tam mohl být kruhový objezd, je ale na horizontu,“ uvažuje. Ani zeleň podle něj řidičům nestíní. „Neřekl bych, že to může mít zásadní vliv na nehody. Podle mě jde hlavně o nepozornost řidičů,“ domnívá se Holík.

Nehoda na Kroměřížsku blokovala důležitou objížďku, tvořily se dlouhé kolony

Čtvrtým nejrizikovějším místem je křižovatka na silnici I/50 u Zlechova na Uherskohradišťsku, dále následují křižovatka třídy Maršála Malinovského a ulic Svatoplukova a U Stadionu v Uherském Hradišti a křižovatka u Štěrkoviště v Otrokovicích na výpadovce na Tlumačov.

Dále úsek cesty u Bohuslavic nedaleko Zlína procházející lesem, železniční přejezd na Podvesné ve Zlíně, podjezd v Dlouhé ulici ve Zlíně a desátá je kruhová křižovatka v Bystřici pod Hostýnem.

Risk na přejezdu v Podvesné

Některá místa prošla, nebo projdou úpravami, která by měla riziko havárií snížit. Třeba u silnice u Bohuslavic krajští silničáři před rokem položili nový živičný koberec na 350 metrech ke konci sjezdu do obce.

„Byl tam nerovný povrch, takže když jel někdo rychle, mohlo ho to rozhodit. Byla tam i nabouraná svodidla. Od opravy nemáme nahlášenu žádnou nehodu,“ popsal Malý.

Frekventovaný železniční přejezd v ulici Podvesná ve Zlíně nedaleko Baťovy nemocnice bude během Velikonoc uzavřený. (březen 2024)

V případě železničního přejezdu na zlínské Podvesné, po němž denně projede 11 tisíc aut, se počítá s jeho proměnou při plánované modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Práce začnou v Otrokovicích příští nebo přespříští rok. Hlavní cesta pak povede nad kolejemi, takže nebezpečné křížení zmizí.

„Měření ukazuje, že řidiči zde často riskují – nerespektují výstražnou signalizaci, projíždějí přejezd těsně před příjezdem vlaku nebo se rozjíždějí příliš brzy po zhasnutí světel,“ upřesnila datová analytička Petra Marková z DataFriends.

Podle magistrátu na přejezdu není prostor pro dočasné instalování závor. Běžné dopravní značení se tam vyměnilo za reflexní.

V případě podjezdu v Dlouhé ulici ve Zlíně se většinou jedná o nehody kamionů, které jsou příliš velké. V podchodu zůstanou „viset“ a blokují dopravu. Jde o chyby šoférů, kteří nerespektují dopravní značky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

Výbuch v Uherském Brodě vyšetřují jako nedbalost, stav popáleného je kritický

Výbuch a následný požár v rodinném domě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, který se stal v noci na úterý, prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace se však může...

Nejvíc bouraček je na křižovatce u divadla. Řidiči se špatně řadí do pruhů

Křižovatkou třídy Tomáše Bati a Dlouhé ulice v centru Zlína projede denně přes 30 tisíc aut a patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům v kraji. A současně je podle analýzy Portálu nehod...

6. listopadu 2025  9:09

Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...

5. listopadu 2025  15:24

Nový knižní průvodce Procházky Zlínem poodhaluje zapomenutá místa a příběhy

Redaktor MF DNES a iDNES Pavel Stojar v úterý 4. listopadu představil ve vile Tomáše Bati novou knížku Procházky Zlínem. Je to netradiční průvodce městem, který ukazuje nejen nejvýznamnější...

5. listopadu 2025  13:46

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

5. listopadu 2025  9:19

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...

4. listopadu 2025  15:45

Masarykův pomník měl pohnutý osud. Valašské Meziříčí mu vrátilo původní podobu

Po sto letech nechala valašskomeziříčská radnice obnovit památník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v parku Botanika. Postaven byl v roce 1925 a jeho autorem byl sochař...

4. listopadu 2025  13:03

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:29

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na průjezdu Luhačovicemi vznikne kruhový objezd. Zlepší plynulost provozu

Řidiče v Luhačovicích čeká výrazná proměna dopravy v centru. Na místě mostu u Městské knihovny vznikne nová okružní křižovatka, která má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu v hojně navštěvovaném...

3. listopadu 2025  16:12

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.