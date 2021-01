Oznámení o nehodě přijala policie krátce před 17:30. „Měla by to být srážka čtyř vozidel, v nichž bylo dohromady šest osob. Je tam jedno úmrtí a tři zranění, která by ale neměla být vážná,“ uvedl Jaroš.



Silnice I/50 je hlavním tahem z Brna do Uherského Hradiště a dále na Slovensko. Na místě nehody zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Silnice je uzavřená, policisté odklání dopravu na objízdné trasy,“ uvedl Jaroš.

Omezení provozu nejspíše potrvá několik hodin.