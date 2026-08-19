Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Seniora usmrtil na přechodu vlak. Zřejmě šel do blízkého nákupního centra

Autor: ,
  13:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Vlak dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat spoje městské hromadné dopravy (MHD), uvedly na webu České dráhy.

Nehoda se stala krátce po 9:00 ve Zlíně-Prštném. Senior podle mluvčí zřejmě v domnění, že stihne přejít koleje, vstoupil před projíždějící lokomotivu. Šel po přechodu pro chodce a pravděpodobně směřoval do blízkého nákupního střediska.

„Strojvedoucí, který jel ve směru od Otrokovic do Vizovic, neměl šanci střetu zabránit a chodce srazil. Muž bohužel na místě podlehl svým zraněním," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Po dobu vyšetřování příčiny nehody byl v místě havárie omezen provoz. „Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Svědkům střetu poskytla posttraumatickou péči policejní psycholožka," doplnila mluvčí.

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Provoz na ní byl obnoven okolo 11:30. Lidé, kteří při dočasné výluce využili namísto vlaků trolejbusy MHD, mohli počítat s uznáváním jízdného Českých drah.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Podívejte se na unikátní záběry

Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve...

Už téměř dva týdny 14 hodin denně bourá vyhořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní...

Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra

Demolice budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje. (11....

Veškeré demoliční práce ve zlínském baťovském areálu se v pondělí odpoledne musely zastavit. Do likvidovaného torza 34. budovy totiž vnikl neznámý muž. Situaci přijela řešit také policie. Podle...

Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...

Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok

Fotbalový míč v zápase nižší soutěže.

Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...

Seniora usmrtil na přechodu vlak. Zřejmě šel do blízkého nákupního centra

ilustrační snímek

Vlak dnes ráno ve Zlíně srazil a zabil muže. Provoz na železniční trati mezi stanicemi Otrokovice na Zlínsku a Zlín střed byl po havárii zhruba dvě a půl hodiny zastavený, cestující mohli využívat...

19. srpna 2026  13:12

Rána jako z děla. V otrokovickém areálu odletělo víko průmyslové nádrže

Z průmyslové nádrže v areálu v Otrokovicích se odtrhlo víko. Na místě byli...

Krajští hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli neobvyklé události v Otrokovicích na Zlínsku. Krátce před osmou hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých nádrží....

19. srpna 2026  10:21,  aktualizováno  12:01

Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Podívejte se na unikátní záběry

Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve...

Už téměř dva týdny 14 hodin denně bourá vyhořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní...

19. srpna 2026  6:04

Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok

Fotbalový míč v zápase nižší soutěže.

Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...

18. srpna 2026  17:29

Seženeme vám bydlení, lákají nemocnice lékaře. Nabízejí jim i další benefity

Krajská nemocnice Tomáše Bati otevřela opravenou zaměstnaneckou ubytovnu, která...

Zdravotníci z Baťovy nemocnice od poloviny prázdnin využívají opravené pokoje v nemocniční ubytovně. Špitál ji loni uzavřel a pustil se do velké opravy. V třípodlažním bytovém domě na třídě T. Bati...

18. srpna 2026  15:41

Cíl z jiného vesmíru. Knedla o zlatém šoku, evropské vládě ve znaku a životě v USA

Premium
Miroslav Knedla na hrách v Paříži

Před dvěma lety teenager Miroslav Knedla po nečekaném postupu do olympijského semifinále na 100 metrů znak v Paříži vyprávěl: „Já se do všeho možného odmalička vrhal bezhlavě. Byl jsem hyperaktivní...

18. srpna 2026

Řidič skončil s autem v potoce a pak zmizel. Pátrá po něm policie

Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...

Jak se dostalo auto do potoka a kam se poděl jeho řidič? Tyhle otázky řeší policie na Kroměřížsku od pondělního večera, kdy vůz značky Škoda Felicia sjel do koryta potůčku v obci Vítonice, odkud ho...

18. srpna 2026  9:56

Nohu z plynu. Strážníci začnou ve Zlíně měřit rychlost na dvou nových místech

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlínští řidiči by měli zpozornět. Městská policie začne v nejbližších týdnech měřit rychlost na dvou nových místech ve městě, během podzimu pak přibudou další. Už loni začala s úsekovými měřeními na...

18. srpna 2026  8:06

Zlínské torzo padne do dvou týdnů, demolice jde podle plánu

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)

Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do čtrnácti dnů. Oznámil to ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Objekt s jedenácti nadzemními podlažími...

17. srpna 2026  17:16

Silným kuřákům vyšetří plíce. Včasný screening zvýší šanci na vyléčení rakoviny

ilustrační snímek

Během posledních dvaceti či více let vykouřili každý den minimálně jednu krabičku cigaret. Silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří se svého zlozvyku stále nedokázali zbavit, jsou nejvíce ohrožení...

17. srpna 2026  15:45

Sportovci už se těší na novou halu, Kroměříž získala stavební povolení

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Kroměříž získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Rozhodnutí stavebního úřadu zatím není pravomocné, přesto radnice věří, že po více než dvou letech od podání žádosti se může příprava...

17. srpna 2026  12:02

Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)

Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně příjemnější než v minulosti. Loni v létě mělo klimatizaci „jen“ 25 trolejbusů a 28 autobusů, nyní je...

17. srpna 2026  7:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.