Seniora usmrtil na přechodu vlak. Zřejmě šel do blízkého nákupního centra

Nehoda se stala krátce po 9:00 ve Zlíně-Prštném. Senior podle mluvčí zřejmě v domnění, že stihne přejít koleje, vstoupil před projíždějící lokomotivu. Šel po přechodu pro chodce a pravděpodobně směřoval do blízkého nákupního střediska.
„Strojvedoucí, který jel ve směru od Otrokovic do Vizovic, neměl šanci střetu zabránit a chodce srazil. Muž bohužel na místě podlehl svým zraněním," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Po dobu vyšetřování příčiny nehody byl v místě havárie omezen provoz. „Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Svědkům střetu poskytla posttraumatickou péči policejní psycholožka," doplnila mluvčí.
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Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku. Provoz na ní byl obnoven okolo 11:30. Lidé, kteří při dočasné výluce využili namísto vlaků trolejbusy MHD, mohli počítat s uznáváním jízdného Českých drah.