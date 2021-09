Vlak srazil člověka u Valašského Meziříčí, provoz na trati je zastavený

„Došlo ke střetu osobního vlaku jedoucího z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm s osobou. Podle informací, které mám, by tam mělo být zranění. Následky se ale samozřejmě mohou měnit. Předpokládám, že provozovatel dráhy bude provádět vyšetřování, my jsme na místo nevyráželi,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda se podle něj stala krátce před 14:00.

Podle webových stránek Českých drah je provoz na trati zastaven. „Náhradní autobusovou dopravu se nepodařilo zajistit. Cestující mohou použít běžné linkové autobusové spoje. V linkových autobusech budou uznávány jízdní doklady Českých drah,“ uvedl dopravce.

Čas obnovení provozu bude dopravce aktualizovat na základě postupu vyšetřování nehody, zatím na webu uvádí 17:00.