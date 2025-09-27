Mezi Napajedly a Otrokovicemi vlak srazil člověka, provoz stojí

Rychlík srazil člověka v sobotu po poledni na železniční trati z Přerova do Břeclavi v úseku mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice na Zlínsku. Provoz byl zastaven. Okolnosti nehody vyšetřuje policie, vlaky na této trati nabírají zpoždění, vyplývá z informací Správy železnic a Českých drah.
Nehoda se stala krátce před 13:00 v úseku mezi Napajedly a Otrokovicemi, kde se dálkový rychlík EC 130 srazil s osobou pohybující se v kolejišti.

„Vlak EC 130 bude opožděn přibližně o 80 až 120 minut,“ uvedly ČD. Zpoždění postupně nabírají i další vlaky, které tímto úsekem projíždí. Náhradní autobusová doprava zatím nebyla zajištěna.

