Mezi Napajedly a Otrokovicemi vlak srazil člověka, provoz stojí

Nehoda se stala krátce před 13:00 v úseku mezi Napajedly a Otrokovicemi, kde se dálkový rychlík EC 130 srazil s osobou pohybující se v kolejišti.
„Vlak EC 130 bude opožděn přibližně o 80 až 120 minut,“ uvedly ČD. Zpoždění postupně nabírají i další vlaky, které tímto úsekem projíždí. Náhradní autobusová doprava zatím nebyla zajištěna.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz